Die aktuelle Aktienanalyse von RBC liefert mehrere Argumente für eine positive Einschätzung der AXA Aktie. Besonders interessant sind die bestätigte Prognose, die weitgehend erwartungsgemäßen Neunmonatszahlen und die attraktiven relativen Gewinnwachstumsperspektiven.

Eine wichtige Chance liegt in der möglichen Fortsetzung des erwarteten EPS-Wachstums. Sollte AXA ihre Gewinne je Aktie nachhaltig steigern, könnte dies die fundamentale Bewertung unterstützen.

Hinzu kommt die von Ben Cohen hervorgehobene Bewertung im Branchenvergleich. Wenn AXA tatsächlich ähnliche Wachstumsraten wie höher bewertete Wettbewerber erzielt, könnte sich die Bewertungsdifferenz langfristig verringern.

Auch eine Normalisierung außergewöhnlich hoher Naturkatastrophenschäden könnte die Ergebnisentwicklung grundsätzlich entlasten. Allerdings lässt sich weder der Zeitpunkt noch das Ausmaß einer solchen Entwicklung zuverlässig vorhersagen.

Weitere Chancen könnten sich aus einer erfolgreichen Preisgestaltung im Versicherungsgeschäft, einer effizienten Kostenkontrolle und stabilen Kapitalanlageerträgen ergeben.

Diese zusätzlichen Faktoren sind allgemeine Chancen des Versicherungsmodells. RBC nennt in der vorliegenden Aktienanalyse insbesondere die bestätigte Prognose und die vergleichbaren EPS-Wachstumsperspektiven als wesentliche Argumente.