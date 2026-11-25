Der Morgen war für Edelmetalle düster. Gold fiel auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten, Silber rutschte zeitweise unter 39 US-Dollar. Im Tagesverlauf kehrten die Käufer zurück, am späten Nachmittag notierte Silber wieder bei rund 41 Dollar. Minenaktien, die in den Tagen zuvor stark gefallen waren, holten kräftig auf. In Toronto war der Materialsektor die stärkste Branche und zog den Index nach einem Einbruch ins Plus.