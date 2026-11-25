Silber dreht, und die Minenaktien drehen mit: Die Avino Silver & Gold Mines Aktie (ISIN: CA0539061030, Handelssymbol Toronto: ASM, deutsches Handelssymbol: GV6, US-Handelssymbol: ASM) zählt mit einem Plus von 6,05 Prozent zu den S&P/TSX Composite Gewinnern am Mittwoch. Der Kurs steigt um 0,30 Dollar auf 5,26 kanadische Dollar.
Avino Silver & Gold Mines Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – Silberwert legt 6 Prozent zu, als das Metall dreht
Die Avino Silver & Gold Mines Aktie steigt in Toronto um 6,05 Prozent auf 5,26 kanadische Dollar und gehört zu den S&P/TSX Composite Gewinnern des Tages. Silber erholte sich im Tagesverlauf von unter 39 auf über 41 US-Dollar. Der mexikanische Produzent reagiert darauf mit Hebel.
Die Gründe für den Kursgewinn
Silber erholt sich vom Tagestief: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Der Morgen war für Edelmetalle düster. Gold fiel auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten, Silber rutschte zeitweise unter 39 US-Dollar. Im Tagesverlauf kehrten die Käufer zurück, am späten Nachmittag notierte Silber wieder bei rund 41 Dollar. Minenaktien, die in den Tagen zuvor stark gefallen waren, holten kräftig auf. In Toronto war der Materialsektor die stärkste Branche und zog den Index nach einem Einbruch ins Plus.
Hebel auf den Silberpreis
Kleinere Produzenten reagieren auf Preisbewegungen des Metalls meist überproportional.
Starkes Quartal
Avino steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 59 Prozent auf 33,4 Millionen US-Dollar und verdiente 6,1 Millionen Dollar.
Ausbau
Mit dem Projekt La Preciosa will das Unternehmen die Produktion in Mexiko erweitern.
Einordnung
Kleiner Produzent mit Wachstumsplan
Avino fördert im mexikanischen Bundesstaat Durango Silber, Gold und Kupfer. Am 17. November besetzte das Unternehmen die Leitung der Exploration neu. Die Zahlen des dritten Quartals zeigen, dass der Konzern profitabel arbeitet. Das Umfeld bleibt aber anspruchsvoll: Gold hat seit Jahresbeginn fast 19 Prozent verloren, auch Silber steht unter Druck. Die Erholung vom Mittwoch ist zunächst eine Gegenbewegung.
Häufige Fragen zur Avino Silver & Gold Mines Aktie
Warum ist die Avino Silver & Gold Mines Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 6,05 Prozent auf 5,26 kanadische Dollar. Auslöser war die Erholung des Silberpreises im Tagesverlauf.
Wie liefen die jüngsten Zahlen von Avino?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 59 Prozent auf 33,4 Millionen US-Dollar, der Gewinn lag bei 6,1 Millionen Dollar.
Wo fördert Avino?
Im mexikanischen Bundesstaat Durango.
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