Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal um 17 Prozent auf 2,16 Milliarden Dollar, währungsbereinigt um 14 Prozent. Erwartet worden waren 2,13 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,20 Dollar über der Schätzung von 3,07 Dollar, die bereinigte operative Marge erreichte 39 Prozent. Für das Gesamtjahr hob der Konzern die Gewinnprognose auf 12,70 bis 12,76 Dollar je Aktie an.

Der Markt las die Zahlen anders. Die Abstände zu den Erwartungen werden kleiner, und das Wachstum beschleunigt sich nicht. In einem Umfeld, in dem Anleger Softwarewerte ohnehin kritisch sehen, reicht ein solides Quartal nicht für steigende Kurse.