Früher galt an der Börse eine einfache Regel: Wer die Erwartungen schlägt, wird belohnt. Für Softwarefirmen gilt sie in diesem Herbst nicht mehr. Autodesk legte am Dienstagabend Zahlen vor, an denen es wenig auszusetzen gab. Die Autodesk Aktie schloss am Mittwoch dennoch 3,49 Prozent tiefer bei 246,79 Dollar. Vorbörslich war sie bis auf rund 242 Dollar gefallen. Die Reaktion sagt mehr über die Stimmung gegenüber der Branche als über das Quartal.
Autodesk Aktie: Erwartungen übertroffen, Kurs fällt – warum gute Zahlen bei Software nicht mehr reichen
Autodesk meldet 17 Prozent mehr Umsatz und einen Gewinn über den Schätzungen. Die Autodesk Aktie schließt am Mittwoch trotzdem 3,49 Prozent tiefer bei 246,79 Dollar. Dem Markt fehlt die Beschleunigung, und über der Branche hängt die KI-Frage.
Die Zahlen
Solide in jeder Zeile, aber ohne Überraschung
Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal um 17 Prozent auf 2,16 Milliarden Dollar, währungsbereinigt um 14 Prozent. Erwartet worden waren 2,13 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,20 Dollar über der Schätzung von 3,07 Dollar, die bereinigte operative Marge erreichte 39 Prozent. Für das Gesamtjahr hob der Konzern die Gewinnprognose auf 12,70 bis 12,76 Dollar je Aktie an.
Der Markt las die Zahlen anders. Die Abstände zu den Erwartungen werden kleiner, und das Wachstum beschleunigt sich nicht. In einem Umfeld, in dem Anleger Softwarewerte ohnehin kritisch sehen, reicht ein solides Quartal nicht für steigende Kurse.
Die KI-Frage
Hilft künstliche Intelligenz dem Geschäft oder ersetzt sie es?
Autodesk stellt Software her, mit der Architekten, Ingenieure und Konstrukteure Gebäude, Maschinen und Produkte entwerfen. Konzernchef Andrew Anagnost argumentiert, dass künstliche Intelligenz das Geschäft stärkt: Je mehr Projektdaten über die Plattform laufen, desto besser lasse sich Arbeit automatisieren.
Anleger sind davon noch nicht überzeugt. Sie fragen bei jedem Softwareanbieter, welche Programme KI-Werkzeuge künftig ersetzen können. Wie groß diese Skepsis ist, zeigte am selben Tag die Aktie von Intuit, die seit Jahresbeginn mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren hat. Für eine Neubewertung der Autodesk Aktie fehlt der Beleg, dass KI das Wachstum antreibt und nicht bremst.
Die Autodesk Aktie wird nicht für das bestraft, was der Konzern gemeldet hat, sondern für das, was er noch nicht zeigen kann: dass KI mehr Lizenzen bringt und nicht weniger.
Häufige Fragen zur Autodesk Aktie
Wie fielen die Quartalszahlen von Autodesk aus?
Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 2,16 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,20 Dollar.
Warum ist die Autodesk Aktie trotzdem gefallen?
Die Zahlen zeigten keine Wachstumsbeschleunigung, und Anleger sehen Softwarewerte wegen der Konkurrenz durch KI kritisch.
Welche Gewinnprognose gibt Autodesk?
Für das Geschäftsjahr 2027 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,70 bis 12,76 Dollar.
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