Der Kursverlauf erklärt die Zurückhaltung. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als die Hälfte ihres Werts verloren und Mitte November ein neues Zwölfmonatstief markiert. Am Montag gehörte sie noch zu den Gewinnern im MDAX, am Dienstag gibt sie einen Teil davon wieder ab. Neu im Vorstand ist Finanzchef Jörg Pietzner, der von der Deutschen Börse kommt. Einen konkreten Auslöser für das Minus am Dienstag haben wir nicht gefunden.