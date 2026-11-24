Die Analysten sagen kaufen, der Markt verkauft. Die AUTO1 Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 14,77 Euro, ein Minus von 0,14 Euro oder 0,94 Prozent. Im MDAX steht der Berliner Gebrauchtwagenhändler damit in der Verliererliste. Eine neue Meldung gibt es nicht. Auffällig ist der Abstand zwischen Kurs und Kurszielen.
AUTO1 Aktie: Berenberg rät zum Kauf – doch der Kurs bleibt nahe am Jahrestief
Die AUTO1 Aktie fällt zum Handelsstart am Dienstag um 0,94 Prozent auf 14,77 Euro und zählt zu den Verlierern im MDAX. Berenberg hat den Gebrauchtwagenhändler gerade erst auf Buy gesetzt. Die Kursziele der Analysten liegen fast doppelt so hoch wie der Kurs.
Die Analysten
Hochstufung mit gesenktem Ziel
Berenberg-Analyst Marius Fuhrberg hat die Aktie am 20. November von Hold auf Buy hochgestuft. Das Kursziel senkte er zugleich von 25 auf 23 Euro. Das Signal lautet also: Der Kurs ist stärker gefallen als der Wert des Unternehmens. JPMorgan bleibt bei Overweight und 29 Euro, UBS bei Buy und 26,40 Euro. Das durchschnittliche Kursziel von 28,99 Euro liegt rund 96 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Kurs
Mehr als die Hälfte seit Jahresbeginn verloren
Der Kursverlauf erklärt die Zurückhaltung. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als die Hälfte ihres Werts verloren und Mitte November ein neues Zwölfmonatstief markiert. Am Montag gehörte sie noch zu den Gewinnern im MDAX, am Dienstag gibt sie einen Teil davon wieder ab. Neu im Vorstand ist Finanzchef Jörg Pietzner, der von der Deutschen Börse kommt. Einen konkreten Auslöser für das Minus am Dienstag haben wir nicht gefunden.
Einordnung der Redaktion: Bei der AUTO1 Aktie klaffen Analystenmeinung und Kurs so weit auseinander wie bei kaum einem anderen MDAX-Wert. Das kann eine Chance beschreiben oder zeigen, dass die Ziele dem Kurs hinterherlaufen. Die Senkung bei Berenberg spricht dafür, beide Möglichkeiten ernst zu nehmen.
FAQ
Häufige Fragen zur AUTO1 Aktie
Warum fällt die AUTO1 Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Die Aktie gibt nach dem Anstieg vom Montag leicht nach.
Was sagt Berenberg zur AUTO1 Aktie?
Berenberg hat am 20. November von Hold auf Buy hochgestuft und nennt 23 Euro nach zuvor 25 Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AUTO1 Aktie?
ISIN DE000A2LQ884, WKN A2LQ88. Handelssymbol an deutschen Börsen: AG1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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