An der Nasdaq fiel die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Symbol Deutschland: 1ANT, US-Symbol: ANT) zeitweise um rund 13 Prozent und schloss 6,5 Prozent tiefer bei 81,91 Dollar, erstmals unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Anthropic gilt als möglicher Angreifer auf traditionelle Online- und Softwaregeschäfte. In London stiegen daraufhin die Aktien, die als verwundbar gelten: Datenanbieter, Softwarehäuser, Börsenbetreiber legten zwischen 2 und knapp 5 Prozent zu.

Auto Trader betreibt den größten britischen Online-Marktplatz für Gebrauchtwagen. Händler zahlen dafür, ihre Fahrzeuge dort anzubieten. Die Sorge der Anleger: KI-Assistenten könnten Käufer künftig direkt zum passenden Auto führen und die Plattform als Zwischenstation entwerten. Lässt das Vertrauen in die KI-Anbieter an der Börse nach, hellt sich das Bild für solche Geschäftsmodelle auf.