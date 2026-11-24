Seit einem Jahr kennt der Kurs vor allem eine Richtung: abwärts. Am Dienstag gehört die Auto-Trader-Aktie (ISIN: GB00BVYVFW23, WKN: A14PY2, Symbol London: AUTO, Symbol Deutschland: 2UA, US-Symbol: ATDRY) zu den FTSE Gewinnern. Im späten deutschen Handel legte das Papier des Unternehmens, das sich inzwischen Autotrader Group nennt, um 3,08 Prozent auf 6,70 Euro zu.
Auto-Trader-Aktie FTSE Gewinner: Plus 3 Prozent im späten Handel – die KI-Verlierer von gestern sind die Gewinner von heute
Die Auto-Trader-Aktie zählt am Dienstag zu den FTSE Gewinnern. Im späten deutschen Handel steigt das Papier der britischen Gebrauchtwagen-Plattform um 3,08 Prozent auf 6,70 Euro. Der Kurs erholt sich an einem Tag, an dem Anleger in London gezielt Online- und Datenwerte kaufen, die als bedroht durch Künstliche Intelligenz gelten.
FTSE Gewinner Auto Trader
Warum die Auto-Trader-Aktie steigt: Londons Online-Werte atmen auf
Eine eigene Nachricht hat das Unternehmen am Dienstag nicht geliefert. Der Kursanstieg passt aber genau in das Muster des Tages.
An der Nasdaq fiel die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Symbol Deutschland: 1ANT, US-Symbol: ANT) zeitweise um rund 13 Prozent und schloss 6,5 Prozent tiefer bei 81,91 Dollar, erstmals unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Anthropic gilt als möglicher Angreifer auf traditionelle Online- und Softwaregeschäfte. In London stiegen daraufhin die Aktien, die als verwundbar gelten: Datenanbieter, Softwarehäuser, Börsenbetreiber legten zwischen 2 und knapp 5 Prozent zu.
Auto Trader betreibt den größten britischen Online-Marktplatz für Gebrauchtwagen. Händler zahlen dafür, ihre Fahrzeuge dort anzubieten. Die Sorge der Anleger: KI-Assistenten könnten Käufer künftig direkt zum passenden Auto führen und die Plattform als Zwischenstation entwerten. Lässt das Vertrauen in die KI-Anbieter an der Börse nach, hellt sich das Bild für solche Geschäftsmodelle auf.
Hintergrund
Die Halbjahreszahlen: Hohe Marge, aber kein Wachstum
Am 5. November hatte das Unternehmen Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr vorgelegt, und die Aktie verlor an dem Tag 4 Prozent. Der Konzernumsatz sank um 1 Prozent auf 313,4 Millionen Pfund. Die Erlöse mit Händlern gingen um 1 Prozent auf 250,8 Millionen Pfund zurück, weil im Schnitt 2 Prozent weniger Autohäuser auf der Plattform inserierten. Auch die Besucherzahlen und die auf der Plattform verbrachte Zeit waren rückläufig. Der operative Gewinn lag mit 198,5 Millionen Pfund 1 Prozent unter dem Vorjahr, die Marge blieb unverändert hoch.
Reichweite
Rückläufige Besuche und Verweildauer sind genau die Kennzahlen, auf die Anleger in der KI-Debatte schauen.
Händler
13.762 Autohäuser inserierten im Schnitt auf der Plattform, 2 Prozent weniger als im Vorjahr.
Aktienrückkauf
Im Halbjahr kaufte das Unternehmen eigene Aktien für 269,6 Millionen Pfund und zahlte 60,6 Millionen Pfund Dividende.
Marge
Mehr als 60 Prozent des Umsatzes bleiben als operativer Gewinn – ein Polster, das Zeit für die Antwort auf die KI verschafft.
Steckbrief
- Unternehmen
- Autotrader Group plc
- Geschäft
- Online-Marktplatz für Gebrauchtwagen in Großbritannien
- ISIN
- GB00BVYVFW23
- WKN
- A14PY2
- Symbol London / Deutschland
- AUTO / 2UA
- US-Symbol
- ATDRY
- Kurs in Euro
- 6,70 Euro (+3,08 %)
- 52-Wochen-Spanne
- 418,60 bis 649,80 Pence
Stand: 24.11.2026, Eurokurs comdirect 25.11.2026, 00:06 Uhr
Häufige Fragen zur Auto-Trader-Aktie
Warum ist die Auto-Trader-Aktie heute FTSE Gewinner?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. In London stiegen am Dienstag Online- und Datenwerte, die als bedroht durch Künstliche Intelligenz gelten, nachdem die Anthropic-Aktie unter ihren Ausgabepreis gefallen war.
Wie liefen die letzten Zahlen?
Im ersten Geschäftshalbjahr sank der Umsatz um 1 Prozent auf 313,4 Millionen Pfund, der operative Gewinn um 1 Prozent auf 198,5 Millionen Pfund.
Was macht Auto Trader?
Das Unternehmen aus Manchester betreibt den führenden britischen Online-Marktplatz für Gebrauchtwagen.
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