Die Aurubis Aktie (ISIN DE0006766504, Ticker NDA) ist am Dienstag um 14,97 Prozent auf 107,90 Euro abgestürzt, den tiefsten Stand seit zwölf Monaten – am Mittwochmorgen pendelte sie bei rund 108 Euro. Auslöser war eine Ad-hoc-Meldung: Das neue Recyclingwerk in Richmond im US-Bundesstaat Georgia erreicht den technischen Hochlauf erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2028.
Aurubis Aktienanalyse: 15 Prozent Kurssturz wegen eines US-Werks – ist die Kupferhütte jetzt zu billig oder zu riskant?
Die Aurubis Aktie (DE0006766504) brach nach einer Ad-hoc-Meldung zum US-Werk Richmond um knapp 15 Prozent ein. Die Aurubis Aktienanalyse zeigt Zahlen, Analystenurteile, Charttechnik und die Aurubis Aktienprognose des Marktes.
Steckbrief
- Unternehmen
- Aurubis AG, Hamburg
- ISIN / Ticker
- DE0006766504 / NDA
- Index
- MDAX
- Branche
- Kupferproduktion und Metallrecycling
- Nächster Termin
- 02.12.2026: endgültige Zahlen 2025/26
Stand: 25.11.2026, Kurse: Xetra, Schluss 24.11.2026; am Morgen des 25.11. lag der Kurs bei rund 108 Euro
Für Anleger, die nach einer Aurubis Aktienanalyse suchen, ist das die zentrale Frage: Ist der Kurssturz eine Überreaktion auf eine Verzögerung bei einem Großprojekt, oder hat der Markt gerade erst begonnen, einen strukturellen Rückschlag einzupreisen? Die Aurubis Aktie hat binnen einer Woche knapp 19 Prozent verloren. Mitgerissen wurde auch Großaktionär Salzgitter, dessen Aktie am Dienstag um rund 13 Prozent auf etwa 40,50 Euro fiel.
Was ist passiert?
Warum ist die Aurubis Aktie am 24. November eingebrochen?
Um 10:34 Uhr am Dienstag veröffentlichte der Hamburger Kupferkonzern eine Ad-hoc-Mitteilung. Danach müssen einzelne Bauteile der Schmelzöfen in Richmond modifiziert werden. Nach Medienberichten dauert das etwa sechs Monate. Die Anlage verarbeitet deshalb weniger Recyclingmaterial als geplant und belastet das Ergebnis auch im Geschäftsjahr 2026/27. Der technische Hochlauf soll nach heutiger Einschätzung erst in der zweiten Hälfte 2028 erreicht werden.
Dazu kommt die Prognose: Aurubis erwartet für 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 430 bis 530 Millionen Euro. Für das gerade abgelaufene Geschäftsjahr 2025/26 liegt das vorläufige operative EBT bei 516 Millionen Euro nach 355 Millionen im Vorjahr. Die Mitte der neuen Spanne, 480 Millionen Euro, liegt rund 7 Prozent unter diesem Wert und deutlich unter den Markterwartungen von zuletzt etwa 564 bis 575 Millionen Euro – ein Abstand von rund 15 Prozent.
Vorstandschef Toralf Haag zeigte sich laut Berichten überzeugt: „Richmond wird ein Erfolg." Der Markt sah das am Dienstag anders. Auch Branchenkollegen gaben nach: Anglo American, Glencore und Antofagasta verloren zeitweise bis zu 6,5 Prozent, nachdem der Kupferpreis an einem Tag um rund 5 Prozent gefallen war.
Wie funktioniert das Geschäftsmodell von Aurubis?
Aurubis ist einer der größten Kupferproduzenten Europas und nach eigenen Angaben der weltweit größte Kupferrecycler. Der Konzern verarbeitet Kupferkonzentrate und Recyclingmaterial an Standorten in Hamburg, Lünen, Pirdop in Bulgarien, Olen in Belgien und seit September 2025 auch in Richmond (Georgia, USA). Verdient wird an der Verarbeitung, an Schmelz- und Raffinierlöhnen, an Nebenmetallen wie Gold, Silber und Selen sowie an Schwefelsäure. Genau deshalb ist Richmond so wichtig: Das Werk soll Aurubis Zugang zum US-Recyclingmarkt verschaffen und das Ergebnis unabhängiger vom Preis für Kupferkonzentrate machen.
Ein Anteil von rund einem Viertel an Aurubis macht die Beteiligung für Salzgitter zu einem Schwergewicht: Sie entspricht nach Berichten etwa der Hälfte des Börsenwerts des Stahlkonzerns von rund 2,6 Milliarden Euro. Das erklärt den Gleichlauf der beiden Aktien am Dienstag.
Wie sehen die Zahlen und die Bewertung aus?
Operativ lief es bis zuletzt stark. Im dritten Quartal 2025/26 stieg der Umsatz laut Unternehmen um 40 Prozent auf 6,45 Milliarden Euro, das operative EBT erreichte 149 Millionen Euro. Nach neun Monaten stand es bei 374 Millionen Euro. Die endgültigen Zahlen samt Dividendenvorschlag folgen am 2. Dezember 2026.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz Q3 2025/26
|6,45 Mrd. €
|+40 % zum Vorjahresquartal
|Operatives EBT Q3 2025/26
|149 Mio. €
|rund +160 %
|Operatives EBT 2025/26 (vorläufig)
|516 Mio. €
|Vorjahr: 355 Mio. €
|Prognose operatives EBT 2026/27
|430–530 Mio. €
|Markterwartung zuvor ca. 564–575 Mio. €
|Hochlauf Richmond
|2. Hälfte 2028
|zuvor früher erwartet
Operatives EBT = operatives Ergebnis vor Steuern. Q3 = 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (bis 30.09.).
Quelle: Unternehmensmitteilungen von Aurubis (Ad-hoc 24.11.2026, Quartalszahlen 06.08.2026)
Auf der Bewertungsseite ist das Bild für die Aurubis Aktie ungewöhnlich günstig, aber nicht eindeutig: Je nach Datenanbieter und Gewinnbasis liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen rund 5 und 9, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei etwa 0,24. Solche niedrigen Werte sind bei Metallverarbeitern typisch, weil Umsatz und Gewinn stark vom Metallpreis und von Prämien abhängen. Für das erwartete KGV auf Basis der neuen Konsensschätzungen lagen bei Redaktionsschluss noch keine belastbaren Werte vor.
Die Dividende wird mit den endgültigen Zahlen am 2. Dezember erwartet; im Vorjahr zahlte Aurubis zwischen 1,50 und 1,60 Euro je Aktie. Bei einem Kurs von etwa 108 Euro entspräche das einer Rendite von knapp 1,5 Prozent.
Was sagen die Analysten zur Aurubis Aktienprognose?
Die Analysten reagierten prompt mit Kürzungen. Morgan Stanley senkte das Kursziel am 25. November von 169,50 auf 129,10 Euro und bleibt bei „Equal-weight". Kepler Cheuvreux stufte das Kursziel von 164 auf 115 Euro zurück und bestätigte „Hold". Bei BNP Paribas Exane lautet das Votum nach einer Kürzung Mitte November „Underperform" mit einem Ziel von 114 Euro. Positiv bleibt unter anderem Warburg Research mit „Buy" und 211 Euro (Stand 10. August), AlphaValue sieht die Aktie bei „Buy" mit 172 Euro.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Morgan Stanley
|Equal-weight
|129,10 € (zuvor 169,50 €)
|25.11.2026
|Kepler Cheuvreux
|Hold
|115 € (zuvor 164 €)
|25.11.2026
|BNP Paribas Exane
|Underperform
|114 €
|Mitte 11.2026
|Deutsche Bank
|Hold
|169 €
|21.10.2026
|Warburg Research
|Buy
|211 €
|10.08.2026
|UBS
|Neutral
|160 €
|07.08.2026
Kursziele in Euro. Teilweise vor dem Kurssturz vom 24.11.2026 veröffentlicht; Kürzungen vom 25.11.2026 sind noch nicht überall eingearbeitet.
Quelle: Veröffentlichte Einschätzungen der genannten Häuser; Stand 25.11.2026
Vor den Kürzungen lag das durchschnittliche Kursziel je nach Zählung bei rund 166 bis 168 Euro, bei einer Spanne von 114 bis 211 Euro – deutlich über dem aktuellen Kurs. Dieser Abstand schrumpft nun, weil mehrere Häuser ihre Ziele senken. Wichtig für die Aurubis Aktienprognose: Selbst nach den Kürzungen liegt keines der genannten Ziele unter dem Kurs von etwa 108 Euro.
Wie sieht der Chart der Aurubis Aktie aus?
Charttechnisch hat die Aktie einen scharfen Bruch hinter sich. Schon am 20. November markierte sie neue Tiefs auf Vier-, 13- und 26-Wochen-Sicht, am Dienstag folgte der Absturz mit einer Tagesspanne von 107,40 bis 126,30 Euro. Das Tief des Tages bei 107,40 Euro liegt knapp über dem Zwölf-Monats-Tief, das je nach Anbieter zwischen etwa 104,80 und 106,40 Euro angegeben wird. Das Jahreshoch von rund 218 bis 225 Euro stammt aus dem Sommer 2026. Auf Wochensicht steht ein Minus von rund 19 Prozent, auf Monatssicht von rund 17 Prozent.
Zur 50- und 200-Tage-Linie und zum RSI lagen keine belastbaren, datierten Werte vor; sie werden deshalb hier nicht genannt. Beobachtet wird vor allem, ob die Marke um 105 bis 107 Euro hält.
Wie geht es weiter? Die Aurubis Aktienprognose und die Termine
Die Aurubis Aktienprognose des Marktes lässt sich in zwei Szenarien beschreiben, wie sie Analysten diskutieren. Das optimistische: Richmond läuft 2028 voll, die Marge der US-Recyclinganlage entfaltet sich und das aktuelle Kursniveau erweist sich im Rückblick als Einstiegsgelegenheit – dazu passen die Kursziele von Warburg (211 Euro) und AlphaValue (172 Euro). Das vorsichtige: Weitere Verzögerungen, ein schwächerer Kupferpreis und gekürzte Schätzungen halten den Kurs in der Nähe der aktuellen Marken – dazu passen Kepler (115 Euro) und BNP Paribas Exane (114 Euro). Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Wichtigster Termin ist der 2. Dezember 2026: Dann legt Aurubis die endgültigen Zahlen für 2025/26 samt Dividendenvorschlag vor. Zusätzlich dürfte ein Webcast zur Prognose mehr Details zu Richmond, Investitionen und Zeitplan liefern. Einen Termin für Hauptversammlung oder Kapitalmarkttag nennt das Unternehmen bislang nicht.
FAQ: Häufige Fragen zur Aurubis Aktie
Warum ist die Aurubis Aktie so stark gefallen? Das Unternehmen hat den Hochlauf des US-Werks Richmond auf die zweite Hälfte 2028 verschoben und eine Prognose unter den Markterwartungen vorgelegt.
Wie lautet die Aurubis Aktienprognose der Analysten? Vor den Kürzungen lag der Durchschnitt der Kursziele bei rund 166 bis 168 Euro; zuletzt senkten Morgan Stanley (129,10 Euro) und Kepler Cheuvreux (115 Euro). Die Spanne reicht von 114 bis 211 Euro.
Wann kommen die nächsten Aurubis-Zahlen? Am 2. Dezember 2026 veröffentlicht das Unternehmen die endgültigen Zahlen für 2025/26 samt Dividendenvorschlag.
Wie hängen Aurubis und Salzgitter zusammen? Salzgitter hält rund ein Viertel der Aurubis-Aktien; der Anteil macht etwa die Hälfte des Börsenwerts des Stahlkonzerns aus.
Ist die Aurubis Aktie günstig? Das KGV liegt je nach Quelle im einstelligen Bereich. Bewertung und Zyklus sprechen für sich; ob das reicht, hängt vom Kupferpreis und von Richmond ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag genannten Einschätzungen von Morgan Stanley und Kepler Cheuvreux sind Empfehlungen Dritter und werden von aktiencheck.de unverändert und ohne eigene Bewertung weitergegeben. Offenlegungen von Morgan Stanley: Disclosures; Offenlegungen von Kepler Cheuvreux: Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Aurubis AG (NDA): Halten, Kursziel 129,10 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley, Kepler Cheuvreux vom 25.11.2026, 08:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 13:19 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 13:19 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley, Kepler Cheuvreux.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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