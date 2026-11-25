Um 10:34 Uhr am Dienstag veröffentlichte der Hamburger Kupferkonzern eine Ad-hoc-Mitteilung. Danach müssen einzelne Bauteile der Schmelzöfen in Richmond modifiziert werden. Nach Medienberichten dauert das etwa sechs Monate. Die Anlage verarbeitet deshalb weniger Recyclingmaterial als geplant und belastet das Ergebnis auch im Geschäftsjahr 2026/27. Der technische Hochlauf soll nach heutiger Einschätzung erst in der zweiten Hälfte 2028 erreicht werden.

Dazu kommt die Prognose: Aurubis erwartet für 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 430 bis 530 Millionen Euro. Für das gerade abgelaufene Geschäftsjahr 2025/26 liegt das vorläufige operative EBT bei 516 Millionen Euro nach 355 Millionen im Vorjahr. Die Mitte der neuen Spanne, 480 Millionen Euro, liegt rund 7 Prozent unter diesem Wert und deutlich unter den Markterwartungen von zuletzt etwa 564 bis 575 Millionen Euro – ein Abstand von rund 15 Prozent.

Vorstandschef Toralf Haag zeigte sich laut Berichten überzeugt: „Richmond wird ein Erfolg." Der Markt sah das am Dienstag anders. Auch Branchenkollegen gaben nach: Anglo American, Glencore und Antofagasta verloren zeitweise bis zu 6,5 Prozent, nachdem der Kupferpreis an einem Tag um rund 5 Prozent gefallen war.