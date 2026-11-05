Aurubis- Aktie: Shortseller wittern weitere Kursverluste - doch ein Hedgefonds zieht bereits die Bremse!

Die Aurubis-Aktie gerät unter Druck! Während die Papiere des Hamburger Kupfer- und Recyclingkonzerns um 2,19 Prozent auf 138,40 Euro nachgeben, sorgt eine interessante Veränderung bei den Leerverkaufspositionen für Aufmerksamkeit. Der Hedgefonds SIH Partners, LLLP hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 4. November 2026 von 1,20 auf 1,18 Prozent reduziert. Doch während ein bedeutender Shortseller seine Wette auf fallende Kurse leicht verkleinert, hält LINDEN ADVISORS LP weiterhin eine noch größere Position von 1,58 Prozent. Damit bleibt die Aurubis-Aktie im Spannungsfeld zwischen skeptischen Finanzinvestoren und den langfristigen Wachstumsperspektiven des Kupfermarktes. Ist die jüngste Kursschwäche erst der Anfang oder könnte die Positionsreduzierung bereits auf eine vorsichtigere Haltung einzelner Leerverkäufer hindeuten?