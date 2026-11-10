Aurubis Aktie: Shortseller reduziert Millionenwette - der Kampf um den Kupfer-Giganten spitzt sich zu!

Fazit: Die Reduzierung der Short-Position durch SIH Partners ist ein vorsichtig positives Signal für die Aurubis-Aktie, sollte jedoch nicht überbewertet werden. Der Hedgefonds bleibt mit 1,17 Prozent weiterhin erheblich auf der Short-Seite engagiert. Gleichzeitig notiert die Aktie bei 142,20 Euro und verliert leicht um 0,35 Prozent. Sollte Aurubis seine operative Entwicklung verbessern und weitere institutionelle Leerverkäufer zum Rückzug bewegen, könnten zusätzliche Eindeckungskäufe den Kurs unterstützen. Bleiben die wirtschaftlichen Herausforderungen dagegen bestehen, könnten die Short-Seller weiterhin auf ihre Kosten kommen. Für Anleger bleibt die Entwicklung der institutionellen Positionierung damit ein spannender zusätzlicher Indikator – entscheidend sind jedoch die fundamentalen Perspektiven des Kupferkonzerns.