Am Freitag hatte ein Ausverkauf beim Kupfer die Aktie um 4,1 Prozent auf 121,10 Euro gedrückt. Am Montag folgte mit der Erholung der Börsen ein Plus von rund fünf Prozent. Unsere Lesart für den Dienstag: Ein Teil der Anleger nimmt diesen schnellen Gewinn mit. Dazu passt, dass mit Salzgitter auch der Großaktionär von Aurubis unter den Verlierern steht. Eine konkrete Nachricht haben wir nicht gefunden.