Drei Handelstage, drei Richtungswechsel: Die Aurubis Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 124,00 Euro, ein Minus von 2,90 Euro oder 2,29 Prozent. Im MDAX ist das der drittgrößte Verlust. Der Hamburger Kupferkonzern gibt damit einen Teil des kräftigen Gewinns vom Montag wieder ab. Eine Unternehmensmeldung steht nicht dahinter.
Aurubis Aktie: Achterbahn im Kupfer – nach fünf Prozent Plus folgt der Rücksetzer
Die Aurubis Aktie fällt zum Handelsstart am Dienstag um 2,29 Prozent auf 124,00 Euro und zählt zu den schwächsten Werten im MDAX. Am Freitag minus vier Prozent, am Montag plus fünf, jetzt wieder abwärts. Die Analysten sind sich über den Kupferkonzern so uneinig wie selten.
Die Bewegung
Der Kupferpreis gibt den Takt vor
Am Freitag hatte ein Ausverkauf beim Kupfer die Aktie um 4,1 Prozent auf 121,10 Euro gedrückt. Am Montag folgte mit der Erholung der Börsen ein Plus von rund fünf Prozent. Unsere Lesart für den Dienstag: Ein Teil der Anleger nimmt diesen schnellen Gewinn mit. Dazu passt, dass mit Salzgitter auch der Großaktionär von Aurubis unter den Verlierern steht. Eine konkrete Nachricht haben wir nicht gefunden.
Die Analysten
Zwischen 114 und 172 Euro liegt eine Welt
Selten gehen die Meinungen so weit auseinander. BNP Paribas stuft die Aktie mit Underperform ein und hat das Ziel von 117 auf 114 Euro gesenkt. Die Deutsche Bank rät zum Halten und nennt 169 Euro. AlphaValue/Baader Europe hat die Einstufung angehoben, das Ziel aber von 178 auf 172 Euro gekürzt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Zudem hat Goldman Sachs eine Position von 6,53 Prozent gemeldet.
Einordnung der Redaktion: Die Aurubis Aktie ist derzeit vor allem ein Spiegel des Kupfermarkts. Tagesbewegungen von vier oder fünf Prozent sagen wenig über das Unternehmen und viel über die Nervosität bei Rohstoffen. Die breite Spanne der Kursziele zeigt, dass auch Profis den Wert sehr unterschiedlich einschätzen.
FAQ
Häufige Fragen zur Aurubis Aktie
Warum fällt die Aurubis Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Nach unserer Einordnung nehmen Anleger nach dem Plus vom Montag Gewinne mit.
Was sagen Analysten zur Aurubis Aktie?
Die Einschätzungen reichen von Underperform bei BNP Paribas bis zu einer Hochstufung durch AlphaValue/Baader Europe.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aurubis Aktie?
ISIN DE0006766504, WKN 676650. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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