Aurubis Aktie: MDAX Verlierer am Mittag – Prognoseschock und Richmond-Verzögerung

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 12:47 3 Min.

Die Aurubis Aktie bricht am Dienstagmittag um 11,51 Prozent auf 112,30 Euro ein und ist damit der größte MDAX Verlierer. Der Kupferkonzern peilt für 2026/27 deutlich weniger operatives Ergebnis an, als der Markt erwartet hat.

Bild: Aurubis AG

Die Aurubis Aktie ist am Dienstag der größte MDAX Verlierer. Um 12:40 Uhr notiert das Papier des Hamburger Kupferkonzerns bei 112,30 Euro, ein Minus von 11,51 Prozent. Im Tagesverlauf rutschte die Aurubis Aktie zeitweise um rund 15 Prozent auf 108 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit etwa einem Jahr. Kurs der Aurubis Aktie 112,30 EUR Tagesverlust am Mittag -11,51 % Prognose operatives EBT 2026/27 430–530 Mio. EUR Erwartung des Marktes rund 575 Mio. EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 12:40 Uhr; Unternehmensangaben; dpa-AFX Der Auslöser Warum die Aurubis Aktie als MDAX Verlierer einbricht Auslöser ist der Ausblick. Aurubis erwartet für das Geschäftsjahr 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit rund 575 Millionen Euro gerechnet. Die Lücke fällt groß aus, und genau deshalb straft die Börse die Aurubis Aktie am Dienstag so hart ab. Als Grund nennt der Konzern Verzögerungen beim Hochlauf seines Recyclingwerks Richmond in den USA. Der technische Hochlauf soll demnach erst im zweiten Halbjahr 2028 gelingen, nachdem an der Ofenaussetzung Änderungen nötig wurden. Das Werk gilt als Baustein der Wachstumsstrategie, weil es Schrott und komplexe Rohstoffe verarbeiten soll. Jeder Monat Verzug kostet Ergebnis und Vertrauen. Der Absturz im Kontext Die Aurubis Aktie hat seit dem Rekord fast die Hälfte verloren Der Absturz setzt eine lange Talfahrt fort. Seit dem Rekordhoch im Juni hat sich der Wert der Aurubis Aktie grob halbiert. Zusätzlich belastet am Dienstag ein schwaches Umfeld bei Metallwerten. Für den MDAX Verlierer kommen damit Unternehmensnachricht und Sektorstimmung zusammen. Der Kollateralschaden Salzgitter hängt mit am Kupferkonzern Wie sehr die Nachricht Kreise zieht, zeigt Salzgitter. Der Stahlkonzern hält rund ein Viertel an Aurubis, was etwa der Hälfte seines eigenen Börsenwerts von 2,6 Milliarden Euro entspricht. Die Salzgitter Aktie (ISIN DE0006202005, WKN 620200, Kürzel SZG) verliert am Mittag knapp 8 Prozent und steht ebenfalls auf der Verliererliste. Was für die Aurubis Aktie sprechen könnte Kupfer bleibt ein strukturell gefragter Rohstoff

Recyclingwerk Richmond soll das Geschäft langfristig erweitern

Kurs liegt rund 50 Prozent unter dem Rekordhoch

Prognose nennt weiterhin ein positives Ergebnis Was Anleger bedenken sollten Prognose liegt klar unter den Erwartungen

Hochlauf in Richmond verzögert sich bis 2028

Schwache Stimmung im Metallsektor

Kurs auf dem tiefsten Stand seit etwa einem Jahr Einordnung der Redaktion: Die Aurubis Aktie zahlt am Dienstag den Preis für enttäuschte Erwartungen. Entscheidend wird, ob der Konzern den Zeitplan für Richmond einhält und ob die Ergebnisprognose nur einen Zwischenstand markiert. FAQ Häufige Fragen zur Aurubis Aktie Warum fällt die Aurubis Aktie heute so stark?

Der Konzern erwartet für 2026/27 ein operatives Ergebnis von 430 bis 530 Millionen Euro, nach Marktschätzungen von rund 575 Millionen. Grund ist der verzögerte Hochlauf in Richmond. Warum ist die Aurubis Aktie MDAX Verlierer?

Mit minus 11,51 Prozent am Mittag liegt sie am Tabellenende des Index. Wie wirkt sich das auf Salzgitter aus?

Salzgitter hält rund ein Viertel an Aurubis und verliert am Mittag knapp 8 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aurubis Aktie?

ISIN DE0006766504, WKN 676650. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Aurubis Aktie Die Aurubis Aktie ist am Dienstag der schwächste Wert im MDAX, weil Prognose und Markterwartung weit auseinanderliegen. Der Verzug in Richmond macht aus einem Wachstumsprojekt ein Risiko für die kommenden Jahre.

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