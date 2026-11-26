Aurubis Aktie: Zurück über 110 Euro – der Kupferkonzern wagt als MDAX Gewinner die Erholung nach dem Richmond-Schock

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Aurubis Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,71 Prozent auf 110,00 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Nach dem Kurssturz von fast 15 Prozent am Dienstag setzt eine erste Gegenbewegung ein, obwohl Analysten ihre Ziele weiter senken.

Bild: Aurubis AG

Die Aurubis Aktie versucht sich an einer Erholung. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Hamburger Kupferkonzerns bei 110,00 Euro, ein Plus von 2,90 Euro oder 2,71 Prozent. Damit gehört Aurubis zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Kurs der Aurubis Aktie am Morgen 110,00 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,71 % operatives EBT-Ziel 2026/27 430 bis 530 Mio. EUR fairer Wert der DZ Bank (zuvor 173 Euro) 118 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:13 Uhr; Aurubis; DZ Bank Der Auslöser Warum die Aurubis Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion handelt es sich um eine Gegenbewegung nach dem Absturz vom Dienstag, als die Aktie um 14,97 Prozent auf 107,90 Euro einbrach. Der freundliche Gesamtmarkt hilft: Der MDAX stieg laut dpa-AFX zum Handelsstart um 1,9 Prozent. Der Schock sitzt tief. Aurubis erwartet für das Geschäftsjahr 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro und damit weniger als der Markt. Der Grund ist das neue US-Recyclingwerk in Richmond, dessen technischer Hochlauf erst in der zweiten Jahreshälfte 2028 erreicht werden soll. Für 2025/26 meldete Aurubis vorläufig 516 Millionen Euro. Die Analysten Ziele werden weiter gekappt Die Analysten ziehen nach. Die DZ Bank senkte den fairen Wert von 173 auf 118 Euro und beließ die Einstufung auf „Halten“. Zwei weitere Häuser nahmen ihre Kursziele ebenfalls zurück. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am 2. Dezember legt Aurubis die endgültigen Jahreszahlen vor. Was für die Aurubis Aktie sprechen könnte Kerngeschäft mit deutlich höherem Ergebnis

Gegenbewegung nach starkem Abschlag

Endgültige Zahlen am 2. Dezember Was Anleger bedenken sollten Richmond erst 2028 voll im Betrieb

Prognose unter Markterwartungen

Analysten senken Kursziele Einordnung der Redaktion: Die Aurubis Aktie ist MDAX Gewinner im Zuge einer technischen Erholung. Die eigentliche Probe sind die Jahreszahlen am 2. Dezember und die Erklärungen zu Richmond. FAQ Häufige Fragen zur Aurubis Aktie Warum steigt die Aurubis Aktie heute?

Es gibt keine neue Nachricht. Nach dem Kurssturz vom Dienstag setzt im freundlichen Markt eine Gegenbewegung ein. Warum war die Aurubis Aktie eingebrochen?

Aurubis erwartet wegen des verzögerten Hochlaufs im US-Werk Richmond für 2026/27 weniger Gewinn als der Markt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aurubis Aktie?

ISIN DE0006766504, WKN 676650. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Aurubis Aktie Die Aurubis Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und steigt zurück auf 110 Euro. Der Richmond-Schock wirkt aber nach, Analysten senken weiter ihre Ziele.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.