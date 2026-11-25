Am Dienstagvormittag teilte der Hamburger Kupferkonzern mit, dass das neue Recyclingwerk in Richmond im US-Bundesstaat Georgia den technischen Hochlauf nach heutiger Einschätzung erst in der zweiten Hälfte 2028 erreicht. Die Anlage verarbeitet bis dahin weniger Material als geplant und belastet das Ergebnis.

Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro. Der Markt hatte zuvor mit rund 564 bis 575 Millionen Euro gerechnet. Vorstandschef Toralf Haag zeigte sich laut Medienberichten überzeugt, dass Richmond ein Erfolg wird. Zusätzlich belastete der Kupferpreis, der an einem Tag um rund 5 Prozent gefallen war.