Einzelne Bauteile an den Schmelzöfen müssen umgebaut werden. Das klingt nach einem technischen Detail. An der Börse kostete es fast ein Siebtel des Unternehmenswerts. Die Aurubis Aktie stürzte am Dienstag um 14,97 Prozent auf 107,90 Euro ab, den tiefsten Stand seit zwölf Monaten. Am Mittwochmorgen pendelte sie um 108 Euro. Binnen einer Woche hat das Papier knapp 19 Prozent verloren.
Aurubis Aktie: 15 Prozent Kurssturz wegen eines Werks in Georgia – Überreaktion oder Warnsignal?
Die Aurubis Aktie brach am Dienstag um 14,97 Prozent auf 107,90 Euro ein. Das US-Recyclingwerk Richmond erreicht den vollen Betrieb erst in der zweiten Hälfte 2028, die Prognose liegt unter den Erwartungen. Am 2. Dezember folgen Details.
Der Auslöser
Richmond läuft erst 2028 voll
Am Dienstagvormittag teilte der Hamburger Kupferkonzern mit, dass das neue Recyclingwerk in Richmond im US-Bundesstaat Georgia den technischen Hochlauf nach heutiger Einschätzung erst in der zweiten Hälfte 2028 erreicht. Die Anlage verarbeitet bis dahin weniger Material als geplant und belastet das Ergebnis.
Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro. Der Markt hatte zuvor mit rund 564 bis 575 Millionen Euro gerechnet. Vorstandschef Toralf Haag zeigte sich laut Medienberichten überzeugt, dass Richmond ein Erfolg wird. Zusätzlich belastete der Kupferpreis, der an einem Tag um rund 5 Prozent gefallen war.
Die Einordnung
Das Kerngeschäft läuft, das Zukunftsprojekt hakt
Für die These einer Überreaktion spricht das laufende Geschäft. Das vorläufige operative Vorsteuerergebnis für 2025/26 liegt bei 516 Millionen Euro nach 355 Millionen im Vorjahr. Selbst das untere Ende der neuen Prognose liegt über dem Ergebnis von 2024/25.
Für die These eines Warnsignals spricht die Vorgeschichte. Schon im August war der Hochlauf in Richmond verlängert worden. Das Werk soll Aurubis Zugang zum US-Recyclingmarkt verschaffen und ist damit ein Kern der Wachstumsstrategie. Mitgerissen wurde auch Großaktionär Salzgitter, der rund ein Viertel der Anteile hält. Am 2. Dezember legt Aurubis die endgültigen Zahlen samt Dividendenvorschlag vor.
Bei der Aurubis Aktie hat der Markt nicht das laufende Geschäft abgestraft, sondern das Vertrauen in den Zeitplan. Zurückgewinnen lässt es sich nur mit einem Termin, der hält.
Häufige Fragen zur Aurubis Aktie
Warum ist die Aurubis Aktie so stark gefallen?
Das Unternehmen hat den Hochlauf des US-Werks Richmond auf die zweite Hälfte 2028 verschoben und eine Prognose unter den Markterwartungen vorgelegt.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 2. Dezember 2026 veröffentlicht Aurubis die endgültigen Zahlen für 2025/26 samt Dividendenvorschlag.
Wie hängen Aurubis und Salzgitter zusammen?
Salzgitter hält rund ein Viertel der Aurubis-Aktien.
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