Aurubis Aktie im Höhenflug: Leerverkäufer halten dagegen - bahnt sich ein explosiver Short Squeeze an?

Die Kombination aus kräftigen Kursgewinnen und bedeutenden institutionellen Short-Positionen macht die aktuelle Situation besonders interessant. Mit einem Kursanstieg von 4,9 Prozent auf 141,40 Euro zeigt die Aurubis-Aktie eine ausgeprägte positive Tagesentwicklung. Gleichzeitig halten SIH Partners, Linden Advisors und JPMorgan Asset Management zuletzt ausgewiesene Netto-Leerverkaufspositionen von zusammen 3,31 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Für Leerverkäufer können steigende Aktienkurse problematisch werden. Wer Aktien leerverkauft hat, muss diese zur Schließung seiner Position grundsätzlich zurückkaufen. Steigt der Aktienkurs über den ursprünglichen Verkaufspreis, können dabei Verluste entstehen. Sollten mehrere institutionelle Investoren gleichzeitig ihre Positionen reduzieren, könnten zusätzliche Rückkäufe die Nachfrage nach Aurubis-Aktien verstärken. Unter bestimmten Voraussetzungen kann daraus ein sogenannter Short Squeeze entstehen. Dabei führen steigende Kurse zu Eindeckungskäufen, die wiederum zusätzlichen Kaufdruck erzeugen. Allerdings lässt sich aus den bekannten Netto-Leerverkaufspositionen allein kein unmittelbar bevorstehender Short Squeeze ableiten. Dafür wären weitere Informationen über das Handelsvolumen, die Aktienleihekosten, die tatsächliche aktuelle Short-Quote und die individuellen Positionierungen der Marktteilnehmer erforderlich. Auch ist nicht bekannt, zu welchen Kursen die einzelnen Hedgefonds ihre Positionen aufgebaut haben. Die jüngste Aufstockung von SIH Partners um lediglich 0,01 Prozentpunkte deutet zudem nicht auf eine besonders aggressive Ausweitung des Engagements hin. Dennoch bleibt die Konstellation spannend. Sollte Aurubis mit überzeugenden Geschäftszahlen, einer verbesserten Ertragsprognose oder positiven operativen Entwicklungen überraschen, könnten Eindeckungskäufe einzelner Leerverkäufer den Kursanstieg zusätzlich unterstützen.