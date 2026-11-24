Die Aurubis-Aktie (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker: NDA) bricht am Dienstag im Handelsverlauf um 14,50 Euro oder 11,43% auf 112,40 Euro ein und liegt damit am Ende des MDAX. Dabei hat der Kupferrecycler gerade ein Geschäftsjahr abgeschlossen, in dem das operative Vorsteuerergebnis nach vorläufigen Zahlen um gut 45% gestiegen ist. Den Ausschlag an der Börse gibt der Blick nach vorn. Im neuen US-Werk Richmond muss Aurubis die Aufhängungen seiner Schmelzöfen nacharbeiten. Die Folge ist ein Ausblick, bei dem selbst das obere Ende der Gewinnprognose unter dem liegt, was Analysten dem Konzern bisher zugetraut haben.
Aurubis Aktie: 11,43% Minus und MDAX-Schlusslicht – Ofenprobleme in Richmond belasten den Ausblick
Der verzögerte Hochlauf in Richmond drückt die Aurubis-Aktie mit 11,43% Minus ans MDAX-Ende.
Wie groß die Enttäuschung tatsächlich ist
Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern zwischen 430 und 530 Millionen Euro. Die vom Unternehmen befragten Analysten hatten im Durchschnitt mit 564 Millionen Euro gerechnet. Gemessen daran fehlen selbst im günstigen Fall 34 Millionen Euro. In der Mitte der Prognosespanne stehen 480 Millionen Euro. Das sind 84 Millionen Euro oder knapp 15% weniger als zuvor am Markt erwartet.
Besonders deutlich wird der Stimmungsumschwung im Vergleich mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr. Ausgehend von vorläufig 516 Millionen Euro operativem Vorsteuergewinn hätte der bisherige Konsens für 2026/27 ein Plus von rund 9% bedeutet. Die Mitte der neuen Unternehmensprognose läuft dagegen auf einen Rückgang von rund 7% hinaus. Anleger müssen damit die Richtung ihrer Gewinnschätzungen überdenken. Zugleich ist ein Rückgang noch keine ausgemachte Sache. Erreicht Aurubis 530 Millionen Euro, läge der Gewinn immerhin 14 Millionen Euro über dem Vorjahreswert. An welches Ende der Spanne sich das Geschäft bewegt, macht für die Aktie einen erheblichen Unterschied.
Was in Richmond schiefgelaufen ist
Beim Hochfahren des neu errichteten Recyclingwerks im US-Bundesstaat Georgia hat Aurubis an den Aufhängungen der Schmelzöfen Änderungsbedarf festgestellt. Betroffen sind sogenannte Top Blown Rotary Converter, kurz TBRC. An allen Öfen dieses Typs am Standort sollen einzelne Bauteile nacheinander ausgetauscht werden. Für die Arbeiten veranschlagt das Unternehmen rund sechs Monate. Den technischen Hochlauf sieht es nach heutiger Einschätzung in der zweiten Jahreshälfte 2028.
Zwischen diesen beiden Zeitangaben liegt der Kern der Meldung. Die sechs Monate beziehen sich auf den Austausch der Bauteile. Der spätere Termin beschreibt, wann Aurubis den technischen Hochlauf des gesamten Werks voraussichtlich erreicht. Wer schon mit dem letzten ausgetauschten Bauteil den vollen wirtschaftlichen Nutzen des Projekts ansetzt, greift also zu kurz. Umgekehrt wäre es überzogen, für die Zeit bis 2028 einen vollständigen Produktionsstillstand anzunehmen. Aurubis rechnet ausdrücklich damit, in der Zwischenzeit Recyclingmaterial in Richmond zu verarbeiten, allerdings in geringeren Mengen als geplant.
"Richmond wird ein Erfolg, davon sind wir überzeugt. Die Modifikation der Aggregate kostet uns Zeit, sichert aber den langfristigen zuverlässigen Betrieb des US-Werkes", sagt Vorstandschef Dr. Toralf Haag. Hinter dieser Entscheidung steht eine nachvollziehbare industrielle Abwägung. Ein geplanter Eingriff während der Anlaufphase kann günstiger sein als wiederholte Ausfälle in einem später voll ausgelasteten Werk. Der Preis für die Entscheidung fällt früher an als ihr möglicher Nutzen: Auf einen Teil der erwarteten Produktion muss Aurubis schon jetzt verzichten. Wie zuverlässig die geänderten Aggregate auf Dauer arbeiten, wird sich erst im Betrieb zeigen.
Warum die verlorenen Tonnen so schwer wiegen
Bei einem neuen Hüttenwerk macht es wirtschaftlich einen großen Unterschied, wie schnell die verarbeitete Menge steigt. Personal, Instandhaltung und Teile der Standortkosten fallen bereits an, während die Anlage noch hochgefahren wird. Bleibt der Durchsatz hinter der Planung zurück, verteilen sich diese Kosten auf weniger Tonnen. Zugleich kann Aurubis vor Ort aus weniger Recyclingmaterial verkäufliche Metalle gewinnen. Der finanzielle Schaden eines verzögerten Hochlaufs kann deshalb über die Rechnung für Ersatzteile und Montage hinausreichen.
Ein Beispiel verdeutlicht den Effekt: Verarbeitet eine Anlage bei gleichem Fixkostenblock nur vier Fünftel der vorgesehenen Menge, steigen die Fixkosten je verarbeiteter Tonne rechnerisch um ein Viertel. Wie groß die Mengeneinbuße in Richmond tatsächlich ausfallen wird, hat Aurubis nicht beziffert. Für die kommenden Quartale ist der Durchsatz deshalb die aussagekräftigere Kennzahl als der reine Fortschritt beim Teiletausch. Erst mit ihm lässt sich beurteilen, ob das Werk wirtschaftlich aufholt.
Für 2026/27 erwartet das Management in Richmond erneut einen negativen Ergebnisbeitrag auf dem Niveau des Vorjahres. Die Formulierung verdient Beachtung: Der Standort soll nach heutigem Stand ungefähr so viel Verlust schreiben wie zuvor. Die Enttäuschung liegt vor allem darin, dass sich sein Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich noch nicht verbessert. Die Differenz von 84 Millionen Euro zwischen der Mitte der Konzernprognose und dem bisherigen Analystenkonsens lässt sich deshalb auch nicht als Reparaturrechnung für die Öfen lesen. Einen Betrag für die Umbauten oder den erwarteten Jahresverlust des Werks nennt Aurubis in der Mitteilung nicht.
Welchen Spielraum das internationale Hüttennetz eröffnet
Richmond hat für Aurubis zwei Aufgaben. Am Standort soll Recyclingmaterial verarbeitet werden. Gleichzeitig kauft Aurubis dort Rohstoffe für sein internationales Hüttennetz ein. Diesen Einkauf will der Konzern trotz des langsameren Hochlaufs fortsetzen. Darin liegt ein Vorteil gegenüber einem alleinstehenden Werk: Die Kontakte zu Lieferanten in den USA können weiter genutzt werden, auch wenn die örtlichen Öfen vorübergehend weniger Material verarbeiten.
Ob das den Ergebnisdruck spürbar mindert, hängt von der Rechnung für jede zusätzliche Tonne ab. Ein anderer Konzernstandort braucht freie Kapazität und muss die jeweilige Materialmischung verarbeiten können. Beförderung, Zwischenlagerung und die Zeit zwischen Einkauf und Verkauf der zurückgewonnenen Metalle kosten Geld. Bleibt nach diesen Kosten eine attraktive Marge, kann das Netzwerk einen Teil der Wertschöpfung im Konzern halten. Werden die Wege zu teuer, hilft der fortgesetzte Einkauf zunächst vor allem dabei, Lieferbeziehungen zu erhalten. Welcher Effekt überwiegt, lässt sich aus der Ankündigung noch nicht ablesen.
Hier liegt auch eine längerfristige Chance für die Aktie. Ein US-Standort, der sich bereits während des Hochlaufs als verlässlicher Abnehmer etabliert, könnte bei steigender eigener Verarbeitung auf bestehende Lieferbeziehungen zurückgreifen. Das würde eine der schwierigeren Aufgaben eines neuen Werks erleichtern: ausreichend geeignetes Material zu wirtschaftlichen Konditionen zu beschaffen, wenn die Öfen es tatsächlich benötigen. Die Voraussetzung ist, dass sich der zwischenzeitliche Aufwand lohnt und der neue Zeitplan hält.
516 Millionen Euro operativ, 1,535 Milliarden Euro nach IFRS
Der Kurseinbruch überlagert einen bemerkenswerten Jahresabschluss. Nach vorläufigen Zahlen verdiente Aurubis im Geschäftsjahr 2025/26 operativ vor Steuern 516 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 355 Millionen Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 161 Millionen Euro oder 45,4%. Der Konzern hat dieses Ergebnis erzielt, obwohl Richmond bereits rote Zahlen schrieb. Darin liegt das stärkste Argument gegen eine pauschal negative Lesart der Meldung. Die übrigen Geschäfte konnten den Verlust des neuen Standorts im abgelaufenen Jahr mehr als auffangen.
Noch eindrucksvoller wirkt das Ergebnis vor Steuern nach internationalen Rechnungslegungsstandards. Es stieg von 727 Millionen auf 1,535 Milliarden Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt. Für den Vergleich mit der neuen Prognose zählt allerdings die operative Kennzahl. Wer die angekündigten 430 bis 530 Millionen Euro den 1,535 Milliarden Euro gegenüberstellt, vermischt zwei Ergebnisgrößen und überschätzt den erwarteten Rückgang erheblich. Ebenso wenig steht der hohe IFRS-Gewinn als gleich hoher Geldbetrag für den Umbau zur Verfügung. Über den tatsächlichen Mittelzufluss gibt die Kapitalflussrechnung Aufschluss.
Was 112,40 Euro über die Bewertung aussagen
Bei einem vorherigen Kurs von 126,90 Euro entspricht das Minus von 14,50 Euro dem gemeldeten Einbruch um 11,43%. Die Zahl wirkt auf den ersten Blick ähnlich groß wie die Lücke zwischen bisheriger Markterwartung und neuer Prognose. Daraus lässt sich jedoch keine einfache Antwort auf die Frage ableiten, ob die Aktie zu stark gefallen ist. Ein Aktienkurs bewertet die erwarteten Gewinne vieler Jahre. Ein Umbau, der hauptsächlich Erträge verschiebt, hat einen anderen wirtschaftlichen Preis als ein Problem, das die dauerhaft erzielbare Menge oder Marge verringert.
Für das günstigere Szenario spricht, dass Aurubis den Änderungsbedarf an konkreten Bauteilen lokalisiert hat und an der Verarbeitung in Richmond festhält. Arbeiten die umgerüsteten Öfen zuverlässig und steigt der Durchsatz anschließend planmäßig, könnte der Standortverlust schrittweise kleiner werden. Dann wäre das Projekt zwar später ertragswirksam als erhofft, sein industrieller Zweck bliebe erhalten. Schon belastbare Fortschritte bei den ersten umgebauten Aggregaten würden Anlegern helfen, den verbleibenden Aufwand genauer einzuschätzen.
Im ungünstigeren Szenario zieht sich die Inbetriebnahme nach dem Austausch weiter hin oder die Kosten je Tonne bleiben länger hoch. Dann müsste der Konzern den Standort über einen längeren Zeitraum mitfinanzieren. Dazu kommt der Zeitwert des investierten Kapitals: Ein Werk, das seinen geplanten Gewinn später erwirtschaftet, ist für seine Eigentümer heute weniger wert, selbst wenn es die ursprünglich angestrebte Leistung am Ende erreicht. Entscheidend ist daher, ob die jetzige Verzögerung zeitlich begrenzt bleibt oder die Wirtschaftlichkeit des US-Projekts auf Dauer beeinträchtigt.
Der nächste Termin für Aktionäre steht fest
Am 2. Dezember 2026 will Aurubis die endgültigen Ergebnisse für 2025/26 veröffentlichen. Die Größenordnung des Vorsteuergewinns kennt der Markt bereits. Aussagekräftiger für die Bewertung wären jetzt Angaben dazu, wie viel Geld das operative Geschäft tatsächlich erwirtschaftet hat, welche zusätzlichen Ausgaben in Richmond anstehen und an welchen Fortschritten der Vorstand den Hochlauf messen will. Vor allem ein Zwischenziel für die Verarbeitung nach dem Teiletausch würde die lange Zeitspanne bis zur zweiten Jahreshälfte 2028 für Anleger greifbarer machen.
Kurzfristig überwiegen für die Aurubis-Aktie die Risiken. Das obere Ende der Gewinnprognose verfehlt den bisherigen Marktkonsens, Richmond bleibt vorerst defizitär, und die Höhe der zusätzlichen Belastung ist offen. Chancen bieten das profitable übrige Geschäft und der weiterlaufende Rohstoffeinkauf. Das Urteil über den heutigen Kursrutsch dürfte sich deshalb an einer sehr konkreten Frage entscheiden: Wie viele Tonnen verarbeitet Richmond zuverlässig, sobald die ersten umgebauten Öfen wieder im Einsatz sind? Darauf wird die nächste belastbare Produktionszahl mehr Antwort geben als der heutige letzte Platz im MDAX.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 24. November 2026
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