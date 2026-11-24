Für 2026/27 erwartet das Management in Richmond erneut einen negativen Ergebnisbeitrag auf dem Niveau des Vorjahres. Die Formulierung verdient Beachtung: Der Standort soll nach heutigem Stand ungefähr so viel Verlust schreiben wie zuvor. Die Enttäuschung liegt vor allem darin, dass sich sein Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich noch nicht verbessert. Die Differenz von 84 Millionen Euro zwischen der Mitte der Konzernprognose und dem bisherigen Analystenkonsens lässt sich deshalb auch nicht als Reparaturrechnung für die Öfen lesen. Einen Betrag für die Umbauten oder den erwarteten Jahresverlust des Werks nennt Aurubis in der Mitteilung nicht.