Das dritte Quartal zeigt das Dilemma des Unternehmens. Der Umsatz brach um 12 Prozent auf knapp 4,0 Milliarden Euro ein, vor allem wegen der schwachen Branchenlage. Durch den Sparkurs stieg die bereinigte EBIT-Marge dennoch leicht auf 3,5 Prozent, und das operative Ergebnis lag über den Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich wuchs der Nettoverlust allerdings auf 72 Millionen Euro, belastet durch sonstige Aufwendungen und Währungseffekte. Beim Cashflow hinkt Aumovio hinterher: Nach neun Monaten liegt der normalisierte Free Cashflow bei 111 Millionen Euro, für das Gesamtjahr peilt der Konzern 500 bis 700 Millionen an. Das letzte Quartal muss also viel liefern. Umsatz und Barmittel verfehlten nach Angaben von dpa-AFX die Erwartungen.

Lichtblick ist der Auftragseingang, der sich auf 6,4 Milliarden Euro verdoppelte, davon 1,4 Milliarden Euro aus einer neuen Liefervereinbarung mit BMW. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: 17,0 bis 17,5 Milliarden Euro bereinigter Umsatz, eine bereinigte EBIT-Marge von 3 bis 4 Prozent und 500 bis 700 Millionen Euro normalisierter Free Cashflow. Für 2027 dämpfte der CEO die Hoffnungen: Er glaube nicht, dass der Markt dann wachse, zitiert ihn dpa-AFX.

Der BMW-Rechtsstreit ist inzwischen beigelegt. Hintergrund war ein Rückruf von rund 1,5 Millionen BMW-Fahrzeugen im September 2024 wegen eines fehlerhaften Bremssystems. Ende Juli einigten sich beide Seiten auf eine Zahlung von 350 Millionen Euro in zwei Raten im dritten und vierten Quartal; zurückgestellt waren nur 54 Millionen. Im Gegenzug erhielt Aumovio Aufträge über mehr als eine Milliarde Euro. Die Aktie stieg damals um bis zu 17 Prozent auf 43 Euro – doch die Margenprognose wurde zugleich von 3,5 bis 5 auf 3 bis 4 Prozent gesenkt.