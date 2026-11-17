Die Aumovio Aktie (Ticker AMV0, ISIN DE000AUM0V10) kommt nicht zur Ruhe. Im Xetra-Handel kostete das Papier am Dienstag um 13:05 Uhr 30,40 Euro, 2,3 Prozent weniger als am Vortag; am Mittag gehörte der Autozulieferer mit einem Minus von gut 3 Prozent zu den größten Verlierern im MDAX. Mit einem Tagestief von knapp unter 30 Euro markierte die Aktie den tiefsten Stand seit der Abspaltung von Continental im September 2025. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es heute nicht – im Gegenteil: Erst am Montag meldete der Konzern einen weiteren Aktienkauf eines Vorstands. Diese Aumovio Aktienanalyse zeigt, warum der Markt trotzdem skeptisch bleibt.
Aumovio Aktienanalyse: Neues Tief seit der Conti-Abspaltung trotz Insiderkäufen – wo findet die Aktie ihren Boden?
Die Aumovio Aktie gehört am Dienstag zu den schwächsten Werten im MDAX und rutscht zeitweise unter 30 Euro – so tief wie nie seit der Abspaltung von Continental. Dabei kaufen Vorstände eigene Aktien, der Auftragseingang hat sich verdoppelt. Die Aumovio Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung und die Szenarien der Aumovio Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Aumovio SE
- Ticker
- AMV0 (Xetra)
- ISIN
- DE000AUM0V10
- Index
- MDAX
- Börsenwert
- rund 3,1 Mrd. EUR
- Dividende
- keine für 2025
- Herkunft
- Abspaltung von Continental (Sept. 2025)
Stand: 17.11.2026, Kurs Xetra 13:05 Uhr; Lang & Schwarz 14:23 Uhr: 30,28 EUR
Neues Tief seit der Abspaltung
Zeitweise unter 30 Euro, rund 37 Prozent unter dem Jahreshoch vom Januar.
Umsatz schrumpft weiter
Im dritten Quartal minus 12 Prozent auf 4,0 Mrd. Euro, die Marge stieg leicht auf 3,5 Prozent.
Insiderkäufe im November
Drei Insiderkäufe im November zu Kursen zwischen rund 32 und 33 Euro.
Analysten bleiben positiv
Durchschnittliches Kursziel um 50 Euro, deutlich über dem aktuellen Kurs.
Der Auslöser
Warum fällt die Aumovio Aktie heute?
Einen konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang haben wir nicht gefunden; nach Einschätzung der Redaktion setzt sich ein Abwärtstrend fort, der seit den Quartalszahlen am 5. November anhält. Laut finanzen.net verlor der MDAX um 12:09 Uhr 0,8 Prozent, Aumovio fiel zu diesem Zeitpunkt um 3,2 Prozent. Laut wallstreet-online beträgt das Minus auf Monatssicht rund 17 Prozent. Der Abgang von Finanzchefin Jutta Dönges, über den die Börsen-Zeitung berichtet hat, ist dagegen keine neue Nachricht: Aumovio hatte ihn bereits am 7. Oktober bekanntgegeben, Dönges schied Ende Oktober nach nur knapp einem Jahr aus.
Die Personalie wirkt dennoch nach. Schon 2025 war die designierte Finanzchefin Karin Dohm nach wenigen Wochen aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Laut Börsen-Zeitung hatte das „Manager Magazin“ über Spannungen zwischen Dönges und Vorstandschef Philipp von Hirschheydt berichtet; offiziell erfolgte die Trennung „im besten gegenseitigen Einvernehmen“. Seitdem verantwortet der CEO das Finanzressort selbst, operativ unterstützt vom früheren Schaeffler-Finanzchef Claus Bauer als Interims-Finanzleiter. Eine dauerhafte Lösung soll laut dpa-AFX innerhalb eines Jahres gefunden werden.
Gegen den Abwärtstrend stemmen sich die Vorstände mit eigenem Geld: Ingo Holstein kaufte am 13. November 3.100 Aktien zu je 32,06 Euro, Boris Mergell am 10. November 3.050 Stück zu 32,71 Euro. Bereits am 5. November hatte ein weiterer Insider zu 32,25 Euro zugegriffen. Alle drei liegen damit derzeit im Minus.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Aumovio sein Geld?
Aumovio ist das frühere Automotive-Geschäft von Continental und seit September 2025 eigenständig an der Börse. Der Konzern liefert Elektronik, Sensorik, Software und Bremssysteme an Autohersteller und ist in vier Bereiche gegliedert: Safety and Motion (Bremsen, Fahrwerk), Architecture and Network Solutions (Fahrzeugrechner, Vernetzung), Autonomous and Commercial Mobility (Fahrassistenz, Nutzfahrzeuge) sowie User Experience (Displays, Cockpits). Das Geschäft ist antriebsneutral, also unabhängig davon, ob Verbrenner oder E-Autos gebaut werden. Gleichzeitig hängt Aumovio stark an der Autoproduktion in Europa und China, die seit Monaten schwächelt. Von 55 Standorten sollen bis Ende 2028 zehn wegfallen; zudem will der Konzern außerhalb der Autobranche wachsen.
Zahlen und Bewertung
Wie gut waren die Q3-Zahlen der Aumovio Aktie?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|9M 2026
|Bereinigter Umsatz
|4,0 Mrd. EUR
|4,5 Mrd. EUR
|12,6 Mrd. EUR
|Bereinigtes EBIT
|137 Mio. EUR
|153 Mio. EUR
|294 Mio. EUR
|Bereinigte EBIT-Marge
|3,5 %
|3,4 %
|2,3 %
|Auftragseingang
|6,4 Mrd. EUR
|3,2 Mrd. EUR
|14,6 Mrd. EUR
|Nettoergebnis
|−72 Mio. EUR
|−19 Mio. EUR
|–
|Normalisierter Free Cashflow
|–
|–
|111 Mio. EUR
Quelle: Aumovio/The BRAKE Report (05.11.2026), dpa-AFX (05.11.2026)
Das dritte Quartal zeigt das Dilemma des Unternehmens. Der Umsatz brach um 12 Prozent auf knapp 4,0 Milliarden Euro ein, vor allem wegen der schwachen Branchenlage. Durch den Sparkurs stieg die bereinigte EBIT-Marge dennoch leicht auf 3,5 Prozent, und das operative Ergebnis lag über den Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich wuchs der Nettoverlust allerdings auf 72 Millionen Euro, belastet durch sonstige Aufwendungen und Währungseffekte. Beim Cashflow hinkt Aumovio hinterher: Nach neun Monaten liegt der normalisierte Free Cashflow bei 111 Millionen Euro, für das Gesamtjahr peilt der Konzern 500 bis 700 Millionen an. Das letzte Quartal muss also viel liefern. Umsatz und Barmittel verfehlten nach Angaben von dpa-AFX die Erwartungen.
Lichtblick ist der Auftragseingang, der sich auf 6,4 Milliarden Euro verdoppelte, davon 1,4 Milliarden Euro aus einer neuen Liefervereinbarung mit BMW. Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: 17,0 bis 17,5 Milliarden Euro bereinigter Umsatz, eine bereinigte EBIT-Marge von 3 bis 4 Prozent und 500 bis 700 Millionen Euro normalisierter Free Cashflow. Für 2027 dämpfte der CEO die Hoffnungen: Er glaube nicht, dass der Markt dann wachse, zitiert ihn dpa-AFX.
Der BMW-Rechtsstreit ist inzwischen beigelegt. Hintergrund war ein Rückruf von rund 1,5 Millionen BMW-Fahrzeugen im September 2024 wegen eines fehlerhaften Bremssystems. Ende Juli einigten sich beide Seiten auf eine Zahlung von 350 Millionen Euro in zwei Raten im dritten und vierten Quartal; zurückgestellt waren nur 54 Millionen. Im Gegenzug erhielt Aumovio Aufträge über mehr als eine Milliarde Euro. Die Aktie stieg damals um bis zu 17 Prozent auf 43 Euro – doch die Margenprognose wurde zugleich von 3,5 bis 5 auf 3 bis 4 Prozent gesenkt.
|Kennzahl
|Aumovio
|Valeo
|Forvia
|Marktkapitalisierung
|rund 3,1 Mrd. EUR
|rund 2,7 Mrd. EUR
|rund 1,7 Mrd. EUR
|KGV 2026e
|rund 10,9
|rund 14 (ohne Jahr)
|negativ
|KGV 2027e
|–
|–
|rund 8,1
|Kurs-Umsatz-Verhältnis
|rund 0,2
|–
|–
Kennzahlen je Anbieter unterschiedlich; Continental und Bosch (nicht börsennotiert) ohne belastbare Vergleichswerte.
Quelle: wallstreet-online/boersennews (17.11.2026), MarketScreener (13.11.2026), finanzen.net (13.11.2026)
Mit einem Börsenwert von rund 3,1 Milliarden Euro wird Aumovio mit gut 0,2 Euro je Euro Umsatz bewertet – typisch für einen margenschwachen Zulieferer. Das erwartete KGV für 2026 liegt laut wallstreet-online bei rund 10,9. Die französischen Konkurrenten notieren ähnlich niedrig: Valeo kommt auf ein KGV von rund 14, Forvia schreibt 2026 voraussichtlich Verluste und wird für 2027 mit dem rund 8-Fachen des Gewinns bewertet. Positiv bei Aumovio: Zum 30. September verfügte der Konzern über eine Nettofinanzposition von 1,1 Milliarden Euro, die Eigenkapitalquote lag bei 54,7 Prozent. Für 2025 wurde keine Dividende gezahlt.
Die Sicht der Analysten
Was sagen Analysten zur Aumovio Aktie?
Die Analysten sehen die Lage deutlich gelassener als der Markt. Laut wallstreet-online liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 50 Euro, die Spanne reicht von 38 bis 62 Euro (Stand 17. November). Damit liegt selbst das niedrigste Ziel über dem aktuellen Kurs. Bernstein bestätigte nach den Zahlen sein positives Votum; Analyst Harry Martin fragt, ob Aumovio den Tiefpunkt beim Umsatz erreicht habe, und wertet den verdoppelten Auftragseingang als mögliches Signal dafür. Die Deutsche Bank und die Citigroup hatten im Oktober ebenfalls Kaufvoten abgegeben, JPMorgan sprach laut dpa-AFX von einem insgesamt guten Quartal. Kritisch sehen Analysten vor allem den schwachen Umsatz und den Mittelzufluss.
Charttechnik
Wie steht die Aumovio Aktie im Chart?
Das Chartbild ist angeschlagen. Seit dem Jahreshoch von gut 47 Euro im Januar hat die Aktie rund 37 Prozent verloren. Nach dem Sprung auf 43 Euro Ende Juli und einem zweiten Anlauf bis rund 38,50 Euro Anfang Oktober setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Am 5. November fiel das Papier auf 31,35 Euro, damals bereits ein Tief seit der Abspaltung; heute wurde die Marke von 30 Euro kurz unterschritten. Nach Einschätzung der Redaktion notiert die Aktie damit klar unter der 50- und der 200-Tage-Linie, der Relative-Stärke-Index dürfte sich nach dem steilen Monatsverlust im schwachen Bereich bewegen. Als erste Hürde nach oben gilt die Zone um 32 bis 33 Euro, wo zuletzt die Insider kauften. Eine Unterstützung aus früheren Kursmarken gibt es unterhalb von 30 Euro kaum, weil die Aktie dort seit dem Börsengang nicht gehandelt wurde. Der erste Kurs lag im September 2025 bei 35 Euro.
Szenarien
Wie sieht die Aumovio Aktienprognose am Markt aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt werden derzeit drei Szenarien diskutiert. Im positiven Szenario bestätigt sich die These von Bernstein, dass der Umsatz seinen Tiefpunkt erreicht hat: Der hohe Auftragseingang schlägt 2027 in Erlöse durch, das Free-Cashflow-Ziel wird erreicht, und ein neuer Finanzchef bringt Ruhe. Dann rückt das durchschnittliche Kursziel von rund 50 Euro in den Blick.
Im neutralen Szenario liefert Aumovio die Jahresziele am unteren Ende, die Aktie stabilisiert sich auf niedrigem Niveau, bis die Jahreszahlen und ein Ausblick für 2027 vorliegen. Im negativen Szenario verfehlt der Konzern das Cashflow-Ziel, die Branche bleibt schwach, und der Markt preist weitere Restrukturierungskosten ein; das niedrigste Analystenziel von 38 Euro liegt allerdings auch dann noch über dem aktuellen Kurs. Für die Aumovio Aktienprognose dürfte entscheidend sein, ob der Umsatzrückgang 2027 endet.
Termine
Was sollten Anleger bei Aumovio jetzt beobachten?
Wichtig in den kommenden Monaten: der Free Cashflow im vierten Quartal, die Umsatzentwicklung und die Besetzung des Finanzvorstands. Die Jahreszahlen dürften wie im Vorjahr im März vorgelegt werden.
FAQ zur Aumovio Aktie
Warum fällt die Aumovio Aktie? Eine neue Unternehmensnachricht gibt es heute nicht. Belastend wirken der Umsatzrückgang von 12 Prozent im dritten Quartal, der vorsichtige Ausblick für 2027 und die offene Frage der Finanzvorstands-Nachfolge.
Hat Aumovio die Prognose bestätigt? Ja. Bei den Q3-Zahlen am 5. November bestätigte Aumovio 17,0 bis 17,5 Milliarden Euro Umsatz, 3 bis 4 Prozent bereinigte EBIT-Marge und 500 bis 700 Millionen Euro normalisierten Free Cashflow.
Wie lautet die Aumovio Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt laut wallstreet-online bei rund 50 Euro, die Spanne reicht von 38 bis 62 Euro.
Zahlt Aumovio eine Dividende? Für 2025 wurde keine Dividende gezahlt.
Ist der BMW-Streit erledigt? Ja. Aumovio zahlt 350 Millionen Euro in zwei Raten und hat im Gegenzug neue Aufträge über mehr als eine Milliarde Euro erhalten.
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