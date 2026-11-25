Die Aumovio Aktie (Xetra: AMV0, ISIN DE000AUM0V10) steht in der Debatte um die KI-Rally auf der anderen Seite: Während Chipwerte zuletzt von Rekord zu Rückschlag pendelten, sieht Citi-Analyst Ross MacDonald den Autozulieferer laut dpa-AFX (24.11., 08:48 Uhr) als „guten Gegenpol in KI-lastigen Depots“. Hintergrund: Aumovio ist einer der größten Käufer von Auto-Halbleitern weltweit, und die für 2027 benötigten Mengen dürften wegen der KI-Nachfrage knapp werden. Die Aktie hatte am 20. November mit 28,40 Euro ihr Rekordtief seit der Abspaltung von Continental erreicht und erholte sich nur kurz. Diese Aumovio Aktienanalyse prüft Zahlen, Bewertung und die Aumovio Aktienprognose der Analysten – mit Stand Vorbörse, 25. November 2026.
Aumovio Aktienanalyse: Citi sieht einen Gegenpol zur KI-Rally – trägt die These bei einem Kurs nahe dem Rekordtief?
Die Aumovio Aktie notiert rund 30 Prozent unter dem Jahresstart, nahe dem Rekordtief seit der Conti-Abspaltung. Ein Citi-Analyst nennt den Autozulieferer einen Gegenpol in KI-lastigen Depots. Die Aumovio Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und der Aumovio Aktienprognose im Überblick.
Aktie nahe Rekordtief
28,40 Euro am 20. November waren das tiefste Niveau seit der Abspaltung; das 52-Wochen-Hoch lag am 12. Januar bei 46,72 Euro (boerse.de).
Citi-These: Hedge gegen KI-Euphorie
Bremst der KI-Ausbau ab, werde für Aumovio die Chipversorgung leichter; wenn nicht, sei das Risiko laut Citi bereits eingepreist (dpa-AFX, 24.11.).
Margen über Konsens, Umsatz unter Druck
Im dritten Quartal lag die bereinigte EBIT-Marge mit 3,5 Prozent über der Erwartung von 3,1 Prozent, der Umsatz sank aber um 12 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro.
Netto-Liquidität statt Schulden
Zum 30. September hatte Aumovio eine Netto-Liquidität von 1,1 Milliarden Euro; die Eigenkapitalquote lag bei 54,7 Prozent.
Der Auslöser
Was ist bei der Aumovio Aktie passiert?
Die Aktie des Automobilzulieferers hat 2026 stetig an Wert verloren. Am 17. November fiel sie laut aktiencheck.de erstmals knapp unter 30 Euro, am 20. November folgte das Rekordtief bei 28,40 Euro (boerse.de). Am 24. November zog sie morgens an, nachdem Citi-Analyst Ross MacDonald die Aktie laut dpa-AFX als antizyklische Idee beschrieb: Aumovio ist demnach einer der weltweit größten Abnehmer von Auto-Halbleitern, und die 2027 benötigten Volumina seien wegen der KI-Nachfrage wahrscheinlich nicht verfügbar. Tradegate zeigte morgens ein Plus von 2,7 Prozent auf 30,65 Euro; bis 11:46 Uhr schmolz der Aufschlag laut Börse Stuttgart auf 0,84 Prozent bei 29,95 Euro zusammen.
Wichtig für die Einordnung: Ein Rating oder Kursziel von Citi nennt der dpa-AFX-Text nicht; es handelt sich um eine Einschätzung zur Rolle der Aktie im Depot. Neue Unternehmensmeldungen zu Aumovio gab es nach den Quartalszahlen vom 5. November nicht.
Das Geschäft
Was macht Aumovio – und wie lief das dritte Quartal?
Aumovio entstand im September 2025 als Abspaltung aus dem Continental-Konzern und liefert Fahrzeugelektronik, Sensorik, Displays und Software für die Autoindustrie. Die Zahlen des dritten Quartals (Aumovio-Pressemitteilung vom 5. November 2026) zeigen ein Unternehmen, das trotz Absatzflaute die Marge hielt.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Bereinigter Umsatz
|4,0 Mrd. EUR (-12,0 %)
|4,5 Mrd. EUR
|Bereinigtes EBIT
|137 Mio. EUR
|153 Mio. EUR
|Bereinigte EBIT-Marge
|3,5 %
|3,4 %
|Auftragseingang
|6,4 Mrd. EUR
|3,2 Mrd. EUR
|Bereinigter Free Cashflow
|-120 Mio. EUR
|+27 Mio. EUR
|Normalisierter Free Cashflow
|2 Mio. EUR
|118 Mio. EUR
Bereinigte Werte. Normalisierter Free Cashflow ohne Einmaleffekte. Konsens bereinigte EBIT-Marge laut Vara/Reuters: 3,1 %.
Quelle: Aumovio Pressemitteilung 05.11.2026; The BRAKE Report (Gegenprüfung)
In den ersten neun Monaten summierte sich der Umsatz auf 12,6 Milliarden Euro (-9,8 Prozent), das bereinigte EBIT auf 294 Millionen Euro (Marge 2,3 Prozent); der bereinigte Free Cashflow lag bei minus 297 Millionen Euro. Das Management erwartet das dritte Quartal als Umsatztief des Jahres und eine Beschleunigung im vierten.
|Größe
|Aktuelle Prognose
|Prognose vom März
|Umsatz
|17,0 bis 17,5 Mrd. EUR
|17,0 bis 18,5 Mrd. EUR
|Bereinigte EBIT-Marge
|3,0 bis 4,0 %
|3,5 bis 5,0 %
|Normalisierter Free Cashflow
|500 bis 700 Mio. EUR
|500 bis 800 Mio. EUR
Die Spanne vom März wurde im Jahresverlauf reduziert; die aktuelle Spanne wurde am 5.11.2026 bestätigt.
Quelle: Aumovio Reference Sheet Q3 2026 (ir.aumovio.com)
Für 2027 warnt Aumovio laut Reuters/Euronext vor mindestens einer Milliarde Euro Bruttokostenbelastung durch Halbleiter-, Speicher- und Rohstoffpreise. Genau dort setzt die Citi-These an. Dividende zahlt Aumovio für 2025 keine.
Die Bewertung
Wie günstig ist die Aumovio Aktie?
Beim aktuellen Niveau ergibt sich laut aktiencheck.de (17.11.) und wallstreet-online ein erwartetes KGV 2026 von rund 10 bis 11 bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 0,2; die Gewinnschätzung je Aktie 2026 liegt laut wallstreet-online bei 2,87 Euro. Zum Vergleich nennt MarketScreener (Stand 16.11.) für Schaeffler ein KGV 2027 von 9,9 – Vergleichswerte zu Continental, Forvia, Valeo und Aptiv liegen nicht belegt vor.
Die Analysten
Was sagt die Aumovio Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist positiv, aber die Ziele sinken. Laut finanzen.net lag das durchschnittliche Kursziel am 20. November bei 48,38 Euro, wallstreet-online nennt 50,12 Euro bei einer Spanne von 36 bis 62 Euro. Mehrere Häuser haben im November ihre Kursziele gesenkt (laut aktiencheck.de und wallstreet-online); eine vollständige Zählung der Kauf-, Halten- und Verkaufsurteile liegt nicht belegt vor – in den zehn jüngsten finanzen.net-Einträgen waren acht positiv, zwei neutral und keines negativ (Redaktionszählung, kein Konsens). Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Quelle
|Ø-Kursziel
|Spanne
|finanzen.net
|48,38 EUR
|–
|wallstreet-online
|50,12 EUR
|36 bis 62 EUR
Die Zahl der Analysten ist bei wallstreet-online nicht plausibel angegeben und wird nicht übernommen.
Quelle: finanzen.net (Stand 20.11.2026); wallstreet-online (abgerufen 25.11.2026)
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Aumovio Aktie?
Beschreibend: Die Aktie notiert unter ihren Durchschnittslinien der letzten 20, 38, 50, 100 und 200 Tage; die 200-Tage-Linie liegt laut boerse.de (24.11.) bei 36,41 Euro, das Rekordtief bei 28,40 Euro. Als Unterstützung gelten die Zone um 28,3 bis 28,4 Euro und die 30-Euro-Marke, als Widerstand der Bereich zwischen 32 und 33 Euro (aktiencheck.de). Die Erholung vom 24. November schmolz im Tagesverlauf ab; der Abwärtstrend ist weiter intakt. Die Aktie liegt rund 37 Prozent unter dem Januar-Hoch.
Die Szenarien
Wie geht es mit der Aumovio Aktienprognose weiter?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt stehen sich zwei Lesarten gegenüber. Die erste: Der Absturz sei übertrieben, die Bewertung niedrig, die Bilanz solide und der Auftragseingang stark – diese Sicht vertreten Analysten mit Durchschnittszielen von rund 48 bis 50 Euro. Die zweite: Die Chip- und Speicherknappheit trifft Aumovio 2027 hart, die Autoproduktion bleibt schwach und die Marge bleibt dünn; entsprechend haben mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt. Der Konzern selbst erwartet laut Reuters/Euronext eine vorsichtigere Erholung 2027, als der Markt hofft. Ob die Citi-These greift, hängt davon ab, ob sich die KI-Nachfrage nach Chips abkühlt – und genau das ist unklar.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der Aumovio Aktie jetzt?
Häufige Fragen
FAQ zur Aumovio Aktie
Warum ist die Aumovio Aktie 2026 so stark gefallen? Der Umsatz sank im dritten Quartal um 12 Prozent, die Autoproduktion ist schwach, und für 2027 drohen mindestens eine Milliarde Euro Zusatzkosten durch Chips, Speicher und Rohstoffe.
Was sagt die Aumovio Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 48,38 Euro und laut wallstreet-online bei 50,12 Euro bei einer Spanne von 36 bis 62 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was bedeutet die Citi-Einschätzung für die Aumovio Aktie? Citi-Analyst Ross MacDonald nannte Aumovio laut dpa-AFX einen guten Gegenpol in KI-lastigen Depots; ein Rating oder Kursziel nannte die Meldung nicht.
Zahlt die Aumovio Aktie eine Dividende? Für 2025 hat Aumovio keine Dividende gezahlt.
Wie hoch ist die Verschuldung von Aumovio? Aumovio hatte zum 30. September keine Netto-Verschuldung, sondern eine Netto-Liquidität von 1,1 Milliarden Euro.
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