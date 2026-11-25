aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt stehen sich zwei Lesarten gegenüber. Die erste: Der Absturz sei übertrieben, die Bewertung niedrig, die Bilanz solide und der Auftragseingang stark – diese Sicht vertreten Analysten mit Durchschnittszielen von rund 48 bis 50 Euro. Die zweite: Die Chip- und Speicherknappheit trifft Aumovio 2027 hart, die Autoproduktion bleibt schwach und die Marge bleibt dünn; entsprechend haben mehrere Häuser ihre Ziele gesenkt. Der Konzern selbst erwartet laut Reuters/Euronext eine vorsichtigere Erholung 2027, als der Markt hofft. Ob die Citi-These greift, hängt davon ab, ob sich die KI-Nachfrage nach Chips abkühlt – und genau das ist unklar.