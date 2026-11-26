Die AUMOVIO Aktie arbeitet sich weiter vom Rekordtief nach oben. Um 9:10 Uhr notiert das Papier des Frankfurter Autozulieferers bei 29,35 Euro, ein Plus von 0,65 Euro oder 2,26 Prozent. Damit gehört AUMOVIO zu den MDAX Gewinnern am Morgen.
AUMOVIO Aktie: Vom Rekordtief zurück über 29 Euro – die Conti-Abspaltung wird zum MDAX Gewinner, Citi sieht den Gegenpol zur KI
Die AUMOVIO Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,26 Prozent auf 29,35 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Am Mittwoch war der Autozulieferer nach einer JPMorgan-Abstufung zunächst auf ein Rekordtief gefallen. Citi wirbt dagegen für eine antizyklische Position.
Der Auslöser
Warum die AUMOVIO Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Aktie setzt die Erholung vom Mittwoch fort. Damals war AUMOVIO nach einer Abstufung durch JPMorgan zunächst auf ein Rekordtief von 27,90 Euro gefallen, drehte dann aber ins Plus. JPMorgan senkte das Kursziel von 62 auf 40 Euro und stufte auf „Neutral“ ab, das Ziel liegt aber weiter klar über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Rückenwind kommt von Citi. Analyst Ross MacDonald hatte AUMOVIO zu Wochenbeginn als antizyklische Kaufidee vorgestellt und als guten Gegenpol zu KI-lastigen Depots bezeichnet. AUMOVIO zählt zu den größten Abnehmern von Auto-Halbleitern weltweit.
Die Einordnung
Ein Drittel im Minus seit Januar
Seit Jahresbeginn liegt die AUMOVIO Aktie noch gut 30 Prozent im Minus. JPMorgan begründet die Abstufung mit einer Bilanz, die von Sonderfaktoren geprägt sei. Die Unsicherheit bleibt damit hoch.
Einordnung der Redaktion: Die AUMOVIO Aktie ist MDAX Gewinner, weil sich Anleger nach dem Rekordtief zurücktrauen. Die Analysten sind uneins, die Erholung steht auf dünnem Eis.
FAQ
Häufige Fragen zur AUMOVIO Aktie
Warum steigt die AUMOVIO Aktie heute?
Die Erholung vom Rekordtief setzt sich fort. Citi sieht die Aktie als Gegenpol zu KI-Werten.
Was ist AUMOVIO?
AUMOVIO ist der abgespaltene frühere Autozulieferbereich von Continental mit Sitz in Frankfurt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AUMOVIO Aktie?
Handelssymbol an deutschen Börsen: AMV0. ISIN, WKN und US-Handelssymbol werden nachgetragen.
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