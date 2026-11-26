Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Aktie setzt die Erholung vom Mittwoch fort. Damals war AUMOVIO nach einer Abstufung durch JPMorgan zunächst auf ein Rekordtief von 27,90 Euro gefallen, drehte dann aber ins Plus. JPMorgan senkte das Kursziel von 62 auf 40 Euro und stufte auf „Neutral“ ab, das Ziel liegt aber weiter klar über dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.