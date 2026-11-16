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Aumann Aktie: Operatives Wachstum auch für 2027 fraglich

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 10:00 1 Min. Der Anlegerbrief

Trotz höherer Margenprognose und üppiger Liquidität raten die Experten bei Aumann angesichts schrumpfender Umsätze vorerst vom Einstieg ab.

Bild: Aumann AG

Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker: AAG) unter die Lupe. Der Maschinenbauer Aumann habe im Neunmonatszeitraum 2026 den erwarteten Umsatzrückgang um fast 34% auf 104,4 Mio. Euro erlitten. Das Konzernergebnis habe sich nahezu auf 5,2 Mio. Euro halbiert. Während das Unternehmen beim Umsatz vorsichtiger werde, solle die EBITDA-Marge besser als geplant ausfallen. So werde für den Umsatz nun eine Range von 140 bis 160 Mio. Euro (zuvor: rund 160 Mio. Euro) genannt. Die EBITDA-Marge solle jetzt zwischen 8 und 10% (zuvor: 6 bis 8%) liegen. So sei es Aumann gelungen, beispielsweise den großen Kostenblock des Materialaufwands überproportional zum Umsatzrückgang zu drücken. Ob zukünftig Wachstum auf der Top-Line drin sei, stehe in den Sternen. Der Auftragseingang sei in den ersten neun Monaten um ca. 15% auf 95,8 Mio. Euro gesunken. Die Nachfrage aus der Automobilindustrie verlaufe noch schleppend und obwohl sich die Aufträge im Bereich Next Automation fast verdoppelt hätten, bleibe insgesamt ein Rückgang bei den Bestellungen. Aumann habe per 30.9. über liquide Mittel von 112,7 Mio. Euro verfügt – das entspreche gut 8,70 Euro je Aktie und sichere das Papier nach unten ab. Allerdings ersetze Liquidität kein operatives Wachstum (23/2026). Die Experten von "Der Anlegerbrief" raten auch 2027 mit einem rückläufigen Umsatz rechnen und zunächst noch vom Einstieg ab. (Ausgabe 42 vom 14.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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