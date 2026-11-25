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Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im September 2026: -16,1% zum Vormonat

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:12 1 Min. Statistisches Bundesamt

Nach Großaufträgen im August sinkt der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im September real um 16,1 Prozent zum Vormonat.

Bild: Tobias Kleeb / Unsplash

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im September 2026 gegenüber dem von Großaufträgen geprägten August 2026 kalender- und saisonbereinigt um 16,1% gesunken, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, nahm der Auftragseingang im Hochbau um 10,6% und im Tiefbau um 20,0% ab. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Juli 2026 bis September 2026 um 2,5% höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: -1,6%; Tiefbau: +5,9%). Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 sank der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im September 2026 um 6,5%. Im Hochbau fiel der Auftragseingang um 11,7% und im Tiefbau um 1,7%. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 1,6% unter dem Vorjahreswert. Umsatz real 5,8% höher als im Vorjahresmonat Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im September 2026 um 5,8% höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 11,4% auf 12,1 Milliarden Euro. Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im September 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,0% auf rund 553 000 Personen zu. Alle Angaben beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.

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