Die AT&S Aktie (ISIN AT0000969985, Ticker ATS) schließt am Mittwoch, 25. November 2026, an der Wiener Börse mit 89,20 Euro und damit rund 7,7 Prozent im Minus. Schon am Vortag hatte der Titel mehr als 12 Prozent verloren. Der Leiterplatten- und Chipsubstrat-Hersteller aus der Steiermark liegt damit rund 64 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von etwa 245 Euro – obwohl er Anfang November einen Rekordumsatz gemeldet und die Prognose angehoben hat. Diese AT&S Aktienanalyse erklärt, was den Kurs treibt, wie die Zahlen aussehen und was die AT&S Aktienprognose der Analysten hergibt.
AT&S Aktienanalyse: Rekordquartal, höhere Prognose – und doch 64 Prozent unter dem Hoch: wie viel KI-Wette steckt im Kurs?
Die AT&S Aktie fällt am Mittwoch um 7,7 Prozent auf 89,20 Euro, nachdem sie am Vortag schon mehr als 12 Prozent verloren hatte. Die AT&S Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und Charttechnik – und was die AT&S Aktienprognose der Analysten hergibt.
Steckbrief
- Unternehmen
- AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Leoben
- Ticker
- ATS (Wiener Börse)
- ISIN
- AT0000969985
- 52-Wochen-Spanne
- rund 28 bis 245 EUR
- Dividende
- keine
Stand: 25.11.2026, Kurs: Wiener Börse, Handelsschluss 25.11.2026
Der Auslöser
Warum fällt die AT&S Aktie so stark?
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es am Mittwoch nicht, auch keine Analystenabstufung, die sich belegen ließe. Der Kurssturz fügt sich in einen breiten Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten: Der Leitindex ATX verliert gut 3 Prozent auf 6.029 Punkte, in den USA hatte der Nasdaq 100 im Tagesverlauf zeitweise fast 5 Prozent nachgegeben, bevor er sich erholte. Anleger zweifeln, ob sich die gewaltigen Investitionen in Rechenzentren und KI-Chips auszahlen. Weil AT&S zu den Zulieferern der Branche gehört, trifft das den Wert besonders hart: Die Aktie schwankt mit einer Jahresvolatilität von weit über 100 Prozent.
Der Absturz hat eine Vorgeschichte. Am 5. November meldete das Unternehmen Rekordzahlen für das zweite Quartal – die Aktie gab dennoch rund 15,6 Prozent auf 110,20 Euro nach. Vor fünf Wochen, am 21. Oktober, hatte sie noch bei rund 172 Euro notiert. Eine Erklärung des Unternehmens für die Reaktion gibt es nicht; die Konzernführung wies Sorgen vor einem Abflauen der KI-Nachfrage zurück.
|Datum
|Kurs
|Anmerkung
|21.10.2026
|rund 172 EUR
|vor den Zahlen
|05.11.2026
|110,20 EUR
|-15,6 % trotz Rekordquartal
|24.11.2026
|rund 97 bis 99 EUR
|Tagesminus von mehr als 12 %
|25.11.2026
|89,20 EUR
|-7,7 %, Tagestief 88,70 EUR
Kurse in Euro, Wiener Börse; der Wert vom 21.10. ist ein Zwischenstand und nur als Größenordnung zu verstehen.
Quelle: Wiener Börse und Börsenberichte, eigene Zusammenstellung
Das Geschäft
Was macht AT&S – und warum ist die AT&S Aktie ein KI-Wert?
AT&S stellt hochkomplexe Leiterplatten und sogenannte IC-Substrate her: die Träger, auf denen Hochleistungschips für Rechenzentren, KI-Beschleuniger und Server sitzen und mit der restlichen Elektronik verbunden werden. Je leistungsfähiger die Chips, desto anspruchsvoller das Substrat. Dafür baut das Unternehmen sein Werk im malaysischen Kulim aus; die Investition liegt nach Unternehmensangaben bei 1,5 bis 2,0 Milliarden Euro, beteiligt sind unter anderem AMD und ein weiterer Technologiepartner. Im September kam eine erweiterte Partnerschaft mit Marvell für fortgeschrittene IC-Substrate hinzu. Wer in die AT&S Aktie investiert, setzt damit stark auf den Ausbau der KI-Infrastruktur.
Die Zahlen
Wie solide sind die Zahlen der AT&S Aktie?
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 (Mitteilung vom 5. November) stieg der Umsatz um 52,4 Prozent auf den Rekordwert von 681,9 Millionen Euro. Das EBITDA erreichte 244,0 Millionen Euro, die Marge 35,8 Prozent, der Konzerngewinn lag bei 125,4 Millionen Euro oder 3,05 Euro je Aktie. Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz um 45,4 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro; unterm Strich steht ein Gewinn von 166,2 Millionen Euro nach einem Verlust von 63,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.
|Kennzahl
|GJ 2025/26
|1. Halbjahr 2026/27
|Umsatz
|1.790,8 Mio. EUR
|1.230,6 Mio. EUR
|Umsatzwachstum
|+12,7 %
|+45,4 %
|EBITDA
|418,0 Mio. EUR
|409,0 Mio. EUR
|EBITDA-Marge
|23,3 %
|33,2 %
|Ergebnis
|-25,6 Mio. EUR
|+166,2 Mio. EUR
|Gewinn je Aktie
|-1,11 EUR
|3,98 EUR
Geschäftsjahr endet am 31. März. EBITDA-Marge im Vorjahr durch Verkaufserlös eines Werks beeinflusst. Operativer Free Cashflow im Halbjahr: minus 11 Mio. EUR.
Quelle: AT&S, Unternehmensmitteilungen vom 21.05.2026 und 05.11.2026
Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr hat AT&S deutlich angehoben und bestätigt: Der währungsbereinigte Umsatz soll um 45 bis 55 Prozent wachsen, die EBITDA-Marge 32 bis 37 Prozent erreichen. Die Investitionen werden mit rund 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro veranschlagt, der operative Free Cashflow soll positiv ausfallen. Im ersten Halbjahr war er mit minus 11 Millionen Euro allerdings noch negativ – hohe Investitionen und ein reduzierter Verkauf von Forderungen belasteten. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA verbesserte sich von 3,2 auf 2,0; die Liquidität beträgt 827 Millionen Euro. Eine Dividende zahlt AT&S nicht.
Die Bewertung
Wie hoch ist die AT&S Aktie bewertet – und wie steht es um die AT&S Aktienprognose?
Bei einem Kurs von 89,20 Euro beträgt die Marktkapitalisierung rund 4,3 Milliarden Euro. Auf Basis der Gewinnschätzungen von 9,29 Euro (2027) und 13,72 Euro (2028) je Aktie ergibt sich rechnerisch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 9,6 beziehungsweise 6,5. Das ist niedrig für ein Wachstumsunternehmen – spiegelt aber auch die Zweifel am Zyklus: Die Schätzungen stammen aus der Zeit vor dem jüngsten Kursrutsch, die Zuordnung zu den Geschäftsjahren ist nicht eindeutig, und ein Vergleich mit anderen Substrat-Herstellern ließ sich auf Basis belegter Zahlen nicht aufstellen.
Die Analysten sind uneinheitlich erfasst. Je nach Datenstand liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 250 bis 284 Euro; die Spanne der Einzelziele reicht von etwa 100 bis 600 Euro, und die Häuser beurteilen die Aktie von „Verkaufen“ bis „Kaufen“. Die Ziele stammen teils aus der Zeit vor dem Kursrutsch. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Wert
|Kurs (25.11.2026)
|89,20 EUR
|Marktkapitalisierung
|rund 4,3 Mrd. EUR
|KGV auf Basis Gewinnschätzung 2027
|rund 9,6 (eigene Rechnung)
|KGV auf Basis Gewinnschätzung 2028
|rund 6,5 (eigene Rechnung)
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 250 bis 284 EUR
|Spanne der Kursziele
|rund 100 bis 600 EUR
Analystenzählungen weichen je nach Datenanbieter ab; Stand überwiegend Oktober/November 2026, vor dem Kursrutsch. Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Konsensdaten verschiedener Anbieter, eigene Rechnung beim KGV
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur AT&S Aktie?
Technisch ist das Bild klar: Der Kurs liegt deutlich unter der 50-Tage-Linie (rund 162 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 132 Euro). Der Relative-Stärke-Index stand zur Mittagszeit bei rund 37 und damit nahe dem überverkauften Bereich; nach dem Tagesschluss dürfte er niedriger liegen. Das Tagestief lag bei 88,70 Euro. Als Orientierung beobachten Marktteilnehmer den Schlusskurs vom 5. November (110,20 Euro) sowie die genannten Durchschnittslinien als mögliche Widerstände. Beschreibung, keine Handlungsempfehlung.
Die Szenarien
Wohin kann sich die AT&S Aktie entwickeln?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden zwei Lesarten diskutiert. Die optimistische: Die Zahlen und die angehobene Prognose bestätigen sich, der positive Cashflow gelingt, und die Aktie arbeitet den Abstand zu den Analysten-Zielen wieder auf. Die skeptische: Hält die Skepsis gegenüber KI-Investitionen an, bleibt die Aktie ein Hochrisiko-Wert, dessen Schwankungen die operative Entwicklung überlagern. Dazwischen liegt eine Phase, in der die Quartalszahlen im Februar den Ausschlag geben.
Die Termine
Was Anleger bei der AT&S Aktie jetzt beobachten
Die Stimmung bei Technologie- und KI-Werten, wenn die Wall Street nach Thanksgiving wieder öffnet: Am Donnerstag, 26. November, ruht der US-Handel, am Freitag endet er vorzeitig.
Die Reaktion der Aktie auf die Schlusskurse vom 5. November (110,20 Euro) und die Tagestiefs um 88,70 Euro.
Meldungen zu Kunden, zum Werk in Kulim und zur Entwicklung des Free Cashflows.
Die nächsten Termine laut Finanzkalender: Zahlen zum dritten Quartal am 2. Februar 2027, Jahreszahlen am 20. Mai 2027, Hauptversammlung am 8. Juli 2027.
Häufige Fragen
FAQ zur AT&S Aktie und zur AT&S Aktienanalyse
Warum fällt die AT&S Aktie? Einen eigenen Auslöser gibt es am Mittwoch nicht. Der Rückgang fügt sich in den breiten Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten ein; hinzu kommt die Nachwirkung der Kursreaktion auf die Zahlen vom 5. November.
Zahlt AT&S eine Dividende? Nein. Für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde keine Dividende gezahlt.
Wie sieht die AT&S Aktienprognose der Analysten aus? Die durchschnittlichen Kursziele liegen je nach Datenstand bei rund 250 bis 284 Euro, die Einzelziele bei etwa 100 bis 600 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist das KGV der AT&S Aktie? Auf Basis der Gewinnschätzung für 2027 von 9,29 Euro je Aktie ergibt sich bei 89,20 Euro rechnerisch ein KGV von rund 9,6, für 2028 rund 6,5. Es handelt sich um eigene Rechnungen auf Basis von Schätzungen.
Wann legt AT&S die nächsten Zahlen vor? Laut Finanzkalender am 2. Februar 2027 zum dritten Quartal.
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