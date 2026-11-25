Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es am Mittwoch nicht, auch keine Analystenabstufung, die sich belegen ließe. Der Kurssturz fügt sich in einen breiten Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten: Der Leitindex ATX verliert gut 3 Prozent auf 6.029 Punkte, in den USA hatte der Nasdaq 100 im Tagesverlauf zeitweise fast 5 Prozent nachgegeben, bevor er sich erholte. Anleger zweifeln, ob sich die gewaltigen Investitionen in Rechenzentren und KI-Chips auszahlen. Weil AT&S zu den Zulieferern der Branche gehört, trifft das den Wert besonders hart: Die Aktie schwankt mit einer Jahresvolatilität von weit über 100 Prozent.

Der Absturz hat eine Vorgeschichte. Am 5. November meldete das Unternehmen Rekordzahlen für das zweite Quartal – die Aktie gab dennoch rund 15,6 Prozent auf 110,20 Euro nach. Vor fünf Wochen, am 21. Oktober, hatte sie noch bei rund 172 Euro notiert. Eine Erklärung des Unternehmens für die Reaktion gibt es nicht; die Konzernführung wies Sorgen vor einem Abflauen der KI-Nachfrage zurück.