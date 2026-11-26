Nach dpa-Angaben geht es um Instandhaltung der Flotte und den Betrieb der Stützpunkte. Der Vertrag soll laut Ministerium 3.000 neue Arbeitsplätze in Plymouth, Bristol und am Fluss Clyde schaffen. Großbritannien betreibt vier U-Boote mit Atomantrieb und Atomwaffen, eines davon ist immer auf Patrouille. Die Vanguard-Klasse soll in den kommenden Jahren durch die Dreadnought-Klasse ersetzt werden. Die Trident-Raketen werden in den USA hergestellt und gewartet.

Verteidigungsminister Wes Streeting sagte laut Mitteilung sinngemäß, dass die nukleare Abschreckung Vorrang habe, selbst wenn dafür Geld aus anderen Bereichen abgezogen werden müsse. Vertragslaufzeit und Projektbezeichnung nennt die dpa-Meldung nicht, ebenso wenig konkrete Termine oder weitere Reaktionen.