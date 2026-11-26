Großbritannien investiert 8 Milliarden Pfund, laut dpa umgerechnet 9,56 Milliarden Euro, in die Instandhaltung seiner Atom-U-Boot-Flotte und den Betrieb der Stützpunkte. Das teilte das Verteidigungsministerium in London am Donnerstag, 26. November 2026, mit (dpa/Handelsblatt, 11:03 Uhr). Den Vertrag erhält der Konzern Babcock. Die Babcock Aktie (Ticker BAB, London) schloss am Mittwoch bei 1.023 Pence, minus 0,78 Prozent, laut Unternehmensseite um 16:35 Uhr GMT. Für Rüstungsaktien in Europa ist es ein weiteres Zeichen, dass Regierungen die nukleare Abschreckung trotz knapper Kassen priorisieren.
Atom-U-Boote: Großbritannien vergibt 8 Milliarden Pfund an Babcock – was heißt das für Babcock Aktie, Rolls-Royce Aktie und Europas Rüstungsaktien?
London steckt 8 Milliarden Pfund in Wartung und Stützpunkte der Atom-U-Boot-Flotte und schafft laut Verteidigungsministerium 3.000 Arbeitsplätze. Was der Babcock-Vertrag für Babcock Aktie, Rolls-Royce Aktie und Rüstungsaktien in Europa bedeutet.
Die Nachricht
Was hat London bei den Atom-U-Booten beschlossen?
Nach dpa-Angaben geht es um Instandhaltung der Flotte und den Betrieb der Stützpunkte. Der Vertrag soll laut Ministerium 3.000 neue Arbeitsplätze in Plymouth, Bristol und am Fluss Clyde schaffen. Großbritannien betreibt vier U-Boote mit Atomantrieb und Atomwaffen, eines davon ist immer auf Patrouille. Die Vanguard-Klasse soll in den kommenden Jahren durch die Dreadnought-Klasse ersetzt werden. Die Trident-Raketen werden in den USA hergestellt und gewartet.
Verteidigungsminister Wes Streeting sagte laut Mitteilung sinngemäß, dass die nukleare Abschreckung Vorrang habe, selbst wenn dafür Geld aus anderen Bereichen abgezogen werden müsse. Vertragslaufzeit und Projektbezeichnung nennt die dpa-Meldung nicht, ebenso wenig konkrete Termine oder weitere Reaktionen.
Eine Babcock-Pressemitteilung zum Vertrag haben wir nicht gefunden; die Nachrichtenübersicht des Konzerns zeigte als jüngste Meldung die Halbjahreszahlen vom 19. November 2026.
|Punkt
|Angabe
|Volumen
|8 Mrd. £ (laut dpa rund 9,56 Mrd. €)
|Gegenstand
|Instandhaltung der U-Boot-Flotte, Betrieb der Stützpunkte
|Auftragnehmer
|Babcock
|Beschäftigung
|3.000 neue Arbeitsplätze in Plymouth, Bristol, Clyde
|Flotte
|4 U-Boote (Vanguard-Klasse), Nachfolge Dreadnought-Klasse
|Laufzeit
|nicht genannt
Quelle: Handelsblatt/dpa, 26.11.2026, 11:03 Uhr
Der Hintergrund
Welche Rolle spielt Rolls-Royce bei den Atom-U-Booten?
Nach dpa-Angaben schloss London vor knapp zwei Jahren einen Vertrag mit Rolls-Royce über Reaktoren für die U-Boote, Volumen 9 Milliarden Pfund, umgerechnet rund 10,75 Milliarden Euro. Die Rolls-Royce Aktie ist damit über die Reaktorsparte ebenfalls an der britischen Abschreckung beteiligt, während Babcock den Betrieb der Flotte und Standorte übernimmt. Die Trident-Raketen kommen aus den USA, was zeigt, wie eng die britische Abschreckung an die USA gebunden bleibt.
Zusammen sind die beiden Verträge fast 17 Milliarden Pfund schwer. Das ist keine Wachstumsgeschichte im klassischen Sinn, sondern ein staatlich finanzierter Auftragsbestand mit langen Laufzeiten. Für Anleger zählt, wie stabil diese Aufträge sind und wie hoch die Margen ausfallen; beides geht aus der Meldung nicht hervor.
Die Börse
Was bedeutet der Auftrag für Babcock Aktie und Rüstungsaktien?
Der Babcock-Auftrag ist politisch gewollt und finanziert, was Planungssicherheit schafft. Die Babcock Aktie lag am Mittwochabend bei 1.023 Pence, am Donnerstag haben wir keinen gesicherten Kurs. Wie der Markt den Vertrag einpreist, lässt sich deshalb noch nicht sagen. Die Nachricht kam am Vormittag um 11:03 Uhr MEZ, nach Börsenstart in London.
Der Auftrag steht im größeren Rahmen: In Deutschland ist der Wehretat 2027 mit rund 139 Milliarden Euro der höchste seit dem Ende des Kalten Kriegs, und am Donnerstag lief der Rheinmetall-Kapitalmarkttag. Der DAX lag um 10:02 Uhr nach dpa-AFX rund 2 Prozent im Plus bei etwa 25.191 Punkten. Einschätzung der Redaktion: Staatliche Verteidigungsausgaben in Europa stützen den Rüstungssektor insgesamt; wie viel davon bei einzelnen Unternehmen ankommt, hängt von Aufträgen, Kosten und Terminen ab.
Was Anleger jetzt beobachten
Eine Pressemitteilung von Babcock mit Laufzeit, Umfang und Auswirkungen auf Auftragsbestand und Prognose.
Die Reaktion der Babcock Aktie und der Rolls-Royce Aktie an der Londoner Börse.
Die britischen Verteidigungsausgaben und die Frage, wo London zugunsten der Abschreckung spart.
Die Aufträge im Rüstungssektor in Deutschland, etwa die Entscheidung zur Fregatte 127 bis April.
Häufige Fragen zu den Atom-U-Booten
Wie viel gibt Großbritannien für die Atom-U-Boote aus? 8 Milliarden Pfund für Instandhaltung und Stützpunkte, laut dpa rund 9,56 Milliarden Euro.
Wer erhält den Auftrag? Laut Verteidigungsministerium der britische Konzern Babcock.
Wie viele Arbeitsplätze entstehen? Nach Angaben des Ministeriums 3.000 in Plymouth, Bristol und am Clyde.
Was heißt das für die Babcock Aktie? Der Auftrag ist ein positives Signal für den Auftragsbestand; wie der Markt reagiert, ist offen. Die Aktie schloss am 25. November bei 1.023 Pence.
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