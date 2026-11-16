AstraZeneca-Aktie: Sparprogramm erreicht den US-Vertrieb – rund 600 Stellen fallen weg

Das Sparprogramm von AstraZeneca wird konkret: Der britisch-schwedische Pharmakonzern baut nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Freitag rund 600 Arbeitsplätze in seinen US-Vertriebsteams für Atemwegs- und Immunologie-Präparate ab. Für Anleger der AstraZeneca-Aktie (Kürzel AZN, ISIN GB0009895292) ist das ein erstes greifbares Signal, dass die angekündigten Kostensenkungen nun in der Organisation ankommen.

Ein Teil der betroffenen Beschäftigten soll laut dem Bericht innerhalb des Konzerns auf andere Positionen wechseln. AstraZeneca wollte den Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters nicht kommentieren. Eine eigene Unternehmensmitteilung zu dem Stellenabbau liegt bislang nicht vor.