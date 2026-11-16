AstraZeneca-Aktie: Nach der EU nun die USA – FDA lässt Myasthenie-Mittel Klygefa zu

Klygefa ist nach Unternehmensangaben der erste und einzige in den USA zugelassene sogenannte Dual-Binding-Nanobody, der das Komplementprotein C5 hemmt. Bei der Myasthenia gravis greift das Immunsystem die Verbindung zwischen Nerv und Muskel an, Betroffene leiden unter Muskelschwäche, die stark schwanken kann. Die C5-Hemmung soll diesen Angriff bremsen.

Der praktische Unterschied liegt in der Anwendung: Patienten können sich Klygefa einmal pro Woche selbst per Autoinjektor unter die Haut spritzen. In der Studie folgte auf eine gewichtsabhängige Startdosis am ersten Tag ab Tag acht eine wöchentliche Erhaltungsdosis.