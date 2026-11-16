AstraZeneca erhält grünes Licht für den wichtigsten Pharmamarkt der Welt: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Klygefa (Wirkstoff Gefurulimab) zur Behandlung der generalisierten Myasthenia gravis (gMG) bei Erwachsenen zugelassen, die Antikörper gegen den Acetylcholin-Rezeptor (AChR) aufweisen. Das teilte der britisch-schwedische Pharmakonzern (Kürzel: AZN, ISIN: GB0009895292) am Montag mit. Entwickelt wurde das Mittel von der Tochter Alexion, AstraZeneca Rare Disease.
AstraZeneca-Aktie: Nach der EU nun die USA – FDA lässt Myasthenie-Mittel Klygefa zu
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat AstraZenecas Klygefa (Gefurulimab) für Erwachsene mit generalisierter Myasthenia gravis und Antikörpern gegen den Acetylcholin-Rezeptor zugelassen. Das Mittel wird einmal pro Woche selbst unter die Haut gespritzt. In den USA kommen laut Unternehmen rund 81.000 Patienten infrage.
Die Zulassung
Was ist Klygefa und wie wird es angewendet?
Klygefa ist nach Unternehmensangaben der erste und einzige in den USA zugelassene sogenannte Dual-Binding-Nanobody, der das Komplementprotein C5 hemmt. Bei der Myasthenia gravis greift das Immunsystem die Verbindung zwischen Nerv und Muskel an, Betroffene leiden unter Muskelschwäche, die stark schwanken kann. Die C5-Hemmung soll diesen Angriff bremsen.
Der praktische Unterschied liegt in der Anwendung: Patienten können sich Klygefa einmal pro Woche selbst per Autoinjektor unter die Haut spritzen. In der Studie folgte auf eine gewichtsabhängige Startdosis am ersten Tag ab Tag acht eine wöchentliche Erhaltungsdosis.
Die Daten
Was zeigte die Studie PREVAIL?
Grundlage der Zulassung ist die Phase-III-Studie PREVAIL mit 260 Patienten in 20 Ländern, randomisiert, doppelblind und placebokontrolliert über 26 Wochen. Primärer Endpunkt war die Veränderung im MG-ADL-Score, der Alltagsbeeinträchtigungen misst. Nach 26 Wochen lag der Unterschied zugunsten von Klygefa bei −1,6 Punkten (95-Prozent-Konfidenzintervall −2,4 bis −0,8; p kleiner 0,0001). Eine klinische Verbesserung zeigte sich laut AstraZeneca bereits ab der ersten Woche. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal JAMA Neurology veröffentlicht.
Bei der Verträglichkeit lagen die Raten unerwünschter Ereignisse laut Mitteilung auf Placeboniveau. Am häufigsten traten Reaktionen an der Einstichstelle (12 Prozent), Rückenschmerzen (8 Prozent) und Erbrechen (5 Prozent) auf.
Wir sind stolz, diesen neuartigen Dual-Binding-Nanobody entdeckt und entwickelt zu haben.
Einordnung
Was bedeutet die US-Zulassung für die AstraZeneca-Aktie?
Klygefa ist bereits in der Europäischen Union, in Japan und weiteren Ländern für bestimmte Erwachsene mit gMG zugelassen; in China und anderen Ländern laufen Prüfungen auf Basis der PREVAIL-Daten. Mit der US-Zulassung erschließt AstraZeneca nun den umsatzstärksten Einzelmarkt. Für die AstraZeneca-Aktie ist die Nachricht vor allem ein weiterer Baustein im Geschäft mit seltenen Erkrankungen, das der Konzern über Alexion betreibt.
Bemerkenswert: Alexion ist mit intravenös verabreichten C5-Hemmern bereits in der Myasthenie-Behandlung vertreten. Klygefa ergänzt das Portfolio um eine Option, die Patienten zu Hause selbst anwenden können. Konkrete Umsatzziele für das Mittel nennt AstraZeneca in der Mitteilung nicht.
FAQ: Häufige Fragen zur AstraZeneca-Aktie und Klygefa
Wofür ist Klygefa in den USA zugelassen?
Für Erwachsene mit generalisierter Myasthenia gravis, die Antikörper gegen den Acetylcholin-Rezeptor aufweisen.
Wie wird Klygefa verabreicht?
Einmal pro Woche als Selbstinjektion unter die Haut per Autoinjektor.
Wo ist Klygefa außerdem zugelassen?
In der EU, in Japan und weiteren Ländern; in China läuft die Prüfung.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die AstraZeneca-Aktie gehandelt?
Kürzel AZN in London (ADR an der Nasdaq), ISIN GB0009895292.
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