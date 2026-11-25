Eine Nachricht von Astera Labs gibt es auch am Mittwoch nicht. Die Aktie hängt an der Stimmung für KI-Werte, und die hat sich weiter eingetrübt. Am Dienstag verlor der wichtigste Halbleiterindex der USA fast 8 Prozent, alle 30 enthaltenen Aktien schlossen im Minus. Über Nacht kam ein neuer Belastungsfaktor hinzu.

Nach Medienberichten bereitet die US-Regierung neue Zölle auf Einfuhren aus 16 großen Handelspartnern vor. Die Futures auf den Nasdaq 100 fielen daraufhin um mehr als 2 Prozent. Chip-Aktien führten die vorbörsliche Verliererliste an. Nvidia, an dessen Kursverlauf sich Astera Labs eng orientiert, lag knapp 5 Prozent im Minus.