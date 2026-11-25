Drei Handelstage, drei Richtungswechsel, und unter dem Strich ein Verlust. Die Astera Labs Aktie (ISIN: US04626A1034, WKN: A404AF, Handelssymbol: 64B, US-Handelssymbol: ALAB) fällt am Mittwoch vorbörslich um 5,91 Prozent auf 180,00 Dollar und zählt damit zu den fünf größten Nasdaq100 Verlierern vor Handelsbeginn. Am Montag war das Papier noch um gut 23 Prozent auf 222,12 Dollar gesprungen. Hält der vorbörsliche Kurs, liegt die Aktie fast 19 Prozent unter diesem Niveau.
Astera Labs Aktie: Nasdaq100 Verlierer vorbörslich – vom 23-Prozent-Sprung bleibt nichts übrig
Die Astera Labs Aktie gehört vorbörslich wieder zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Nach minus 14 Prozent am Dienstag fällt der KI-Zulieferer um weitere 5,91 Prozent auf 180,00 Dollar. Damit ist der Kurssprung vom Montag vollständig ausgelöscht. Die Analyse zeigt, was die Aktie drückt.
Die Gründe für den Kursverlust
Erst Nvidia, jetzt die Zölle
Eine Nachricht von Astera Labs gibt es auch am Mittwoch nicht. Die Aktie hängt an der Stimmung für KI-Werte, und die hat sich weiter eingetrübt. Am Dienstag verlor der wichtigste Halbleiterindex der USA fast 8 Prozent, alle 30 enthaltenen Aktien schlossen im Minus. Über Nacht kam ein neuer Belastungsfaktor hinzu.
Nach Medienberichten bereitet die US-Regierung neue Zölle auf Einfuhren aus 16 großen Handelspartnern vor. Die Futures auf den Nasdaq 100 fielen daraufhin um mehr als 2 Prozent. Chip-Aktien führten die vorbörsliche Verliererliste an. Nvidia, an dessen Kursverlauf sich Astera Labs eng orientiert, lag knapp 5 Prozent im Minus.
Zollsorgen
Halbleiter und ihre Vorprodukte überqueren viele Grenzen. Neue Abgaben würden die gesamte Lieferkette treffen.
Sog des Sektors
Der Abverkauf bei Chip-Aktien vom Dienstag setzt sich vorbörslich fort.
Zinsangst
Am Nachmittag stehen US-Inflationsdaten an. Der Markt rechnet fest mit einer Zinserhöhung im Dezember, was hoch bewertete Wachstumswerte belastet.
Einordnung
Ein Hebel auf die KI-Stimmung
Astera Labs entwickelt Chips und Software, die in KI-Servern Prozessoren, Speicher und Netzwerk verbinden. Das Geschäft wächst stark, im dritten Quartal hat sich der Nettogewinn auf 182,9 Millionen Dollar verdoppelt. An der Börse wirkt die Aktie trotzdem wie ein Verstärker: Steigen KI-Werte, steigt sie stärker. Fallen sie, fällt sie tiefer.
Vom Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 499,48 Dollar hat der Nasdaq100 Verlierer inzwischen mehr als 60 Prozent verloren. Das Tief liegt bei 97,89 Dollar. Zwischen diesen Marken pendelt die Astera Labs Aktie seit Monaten in großen Ausschlägen, je nachdem, wie der Markt die Zukunft der KI-Investitionen gerade einschätzt.
Häufige Fragen zur Astera Labs Aktie
Warum ist die Astera Labs Aktie vorbörslich Nasdaq100 Verlierer?
Berichte über neue US-Zölle und der anhaltende Abverkauf bei Chip-Aktien belasten. Die Astera Labs Aktie fällt am 25. November 2026 vorbörslich um 5,91 Prozent auf 180,00 Dollar. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie viel hat die Astera Labs Aktie seit Montag verloren?
Vom Montagsschluss bei 222,12 Dollar bis zum vorbörslichen Kurs von 180,00 Dollar sind es knapp 19 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Astera Labs Aktie?
Die ISIN lautet US04626A1034, die WKN A404AF. An der Nasdaq wird die Aktie unter ALAB gehandelt, in Deutschland unter 64B.
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