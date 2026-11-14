Astera-Labs-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Nach dem 26-Prozent-Crash die Rückkehr mit plus 16,3 Prozent

Die Vorgeschichte. Am 3. November hatte Astera Labs einen Umsatz von 585 Millionen Dollar gemeldet, ein Plus von 153,7 Prozent. Trotzdem fiel die Aktie am Folgetag um 4,4 Prozent und am 5. November um 19,6 Prozent, als Chip- und KI-Werte nach den Zwischenwahlen abstürzten. Einen so großen Tagesverlust hatte es zuvor nur einmal in einem Jahr gegeben.

Montag – der Rebound. Zum Wochenstart kehrten die Käufer in den gesamten KI-Infrastruktursektor zurück. Hoch bewertete Wachstumswerte wie Astera Labs gehörten zu den stärksten Gewinnern.

Mittwoch – Rückenwind von CoreWeave. Die starken Zahlen und die angehobene Prognose des KI-Cloudanbieters zerstreuten Sorgen um ein Ende des Investitionsbooms.

Donnerstag und Freitag – Nvidia-Beben. Der Huang-Rücktritt sorgte für Unruhe im Chipsektor. Astera Labs liefert Verbindungschips für Systeme verschiedener Hersteller und gilt daher als weniger abhängig von einem einzelnen Chipanbieter.