Erst der Absturz, dann die Gegenbewegung: Die Astera-Labs-Aktie ist mit einem Plus von 16,32 Prozent einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche. In der Vorwoche war sie trotz Rekordzahlen um rund 26 Prozent auf 191 Dollar eingebrochen. Nun kehrten die Anleger zurück, rechnerisch schloss die Aktie bei rund 222 Dollar. Unsere Wochenanalyse zeigt, was hinter der Erholung des Wochengewinners steckt.
Astera-Labs-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Nach dem 26-Prozent-Crash die Rückkehr mit plus 16,3 Prozent
Die Astera-Labs-Aktie ist einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 16,32 Prozent holte der Spezialist für KI-Verbindungschips einen Teil des Absturzes aus der Vorwoche auf. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Anleger zurückkehren, obwohl die Abhängigkeit von wenigen Großkunden bleibt.
Wochenanalyse
Vom Rekordquartal zum Crash – und zurück
Die Vorgeschichte. Am 3. November hatte Astera Labs einen Umsatz von 585 Millionen Dollar gemeldet, ein Plus von 153,7 Prozent. Trotzdem fiel die Aktie am Folgetag um 4,4 Prozent und am 5. November um 19,6 Prozent, als Chip- und KI-Werte nach den Zwischenwahlen abstürzten. Einen so großen Tagesverlust hatte es zuvor nur einmal in einem Jahr gegeben.
Montag – der Rebound. Zum Wochenstart kehrten die Käufer in den gesamten KI-Infrastruktursektor zurück. Hoch bewertete Wachstumswerte wie Astera Labs gehörten zu den stärksten Gewinnern.
Mittwoch – Rückenwind von CoreWeave. Die starken Zahlen und die angehobene Prognose des KI-Cloudanbieters zerstreuten Sorgen um ein Ende des Investitionsbooms.
Donnerstag und Freitag – Nvidia-Beben. Der Huang-Rücktritt sorgte für Unruhe im Chipsektor. Astera Labs liefert Verbindungschips für Systeme verschiedener Hersteller und gilt daher als weniger abhängig von einem einzelnen Chipanbieter.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum Anleger Astera Labs zurückkaufen
Übertriebener Ausverkauf
Der Kurssturz der Vorwoche hatte mit den eigenen Zahlen wenig zu tun, sondern mit der Angst vor einem Baustopp für Rechenzentren.
Starkes Wachstum
Für 2026 zeichnet sich ein Umsatzplus von rund 137 bis 139 Prozent gegenüber den 852,5 Millionen Dollar aus 2025 ab.
Neue Kunden für Scorpio X
Das Management erwartet in diesem Quartal Vorserienlieferungen der Scorpio-X-Switches an neue Kunden.
Hyperscaler wachsen weiter
Die Großkunden berichten laut Astera Labs von starkem Umsatzwachstum mit KI-Diensten.
Die Kehrseite des Erfolgs ist die Abhängigkeit: Die drei größten Endkunden standen 2025 für rund 86 Prozent des Umsatzes. Kürzen die Hyperscaler ihre Ausgaben, trifft das Astera Labs direkt. Die nächsten Zahlen zum vierten Quartal werden im Februar 2027 erwartet.
Häufige Fragen zur Astera-Labs-Aktie
Warum ist die Astera-Labs-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Nach dem Absturz um 26 Prozent in der Vorwoche kehrten Anleger in KI-Infrastrukturwerte zurück. Die Aktie stieg vom 9. bis 13. November um 16,32 Prozent.
Was stellt Astera Labs her?
Chips und Switches, die KI-Beschleuniger, Prozessoren und Speicher in Rechenzentren miteinander verbinden.
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