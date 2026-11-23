Astera Labs Aktie: Plus 23 Prozent – nur Nvidia war an diesem historischen Tag stärker

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:48 3 Min.

Die Astera Labs Aktie schließt am Montag 23,16 Prozent höher bei 222,12 Dollar und ist zweitgrößter Gewinner im Nasdaq 100. Im Tagesverlauf hat sie ihren Vorsprung immer weiter ausgebaut. Der Kurs vor den Quartalszahlen ist fast wieder erreicht.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Am Nachmittag war es Platz sechs, zum Handelsschluss Platz zwei. Die Astera Labs Aktie beendet den Montag bei 222,12 Dollar, 23,16 Prozent über dem Freitagsschluss von rund 180 Dollar (eigene Rechnung). Im Nasdaq 100 war nur Nvidia stärker. Kurz nach der Eröffnung hatte das Plus noch bei 14,45 Prozent gelegen. Die Käufer haben also den ganzen Tag über nachgelegt. Schlusskurs der Astera Labs Aktie 222,12 USD Tagesgewinn, Platz 2 im Nasdaq 100 +23,16 % Umsatzwachstum im dritten Quartal +154 % Umsatzprognose für das vierte Quartal 730–750 Mio. USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:45 Uhr MEZ; Astera-Mitteilung vom 03.11.2026 Der Tag Warum die Astera Labs Aktie den Sektor abhängt Astera Labs baut die Chips, die in KI-Rechenzentren den Datenverkehr zwischen Prozessoren, Speicher und Netzwerk regeln. Das Unternehmen ist damit eng an Nvidias Systeme gebunden. Als die Führungskrise beim wichtigsten Partner die Branche lähmte, fiel die Aktie besonders stark. Mit der Rückkehr von Jensen Huang dreht dieser Hebel in die andere Richtung. Der Halbleiter-ETF von VanEck gewann am Montag gut 15 Prozent, die Astera Labs Aktie acht Prozentpunkte mehr. Die Zahlen Der Kurs vor den Quartalszahlen ist in Reichweite Fundamental hatte das Unternehmen nie ein Problem. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 154 Prozent auf 585 Millionen Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag zum neunten Mal in Folge über den Erwartungen. Für das laufende Quartal stellt das Management 730 bis 750 Millionen Dollar in Aussicht. Vor diesen Zahlen kostete die Astera Labs Aktie 229,67 Dollar. Nach dem heutigen Schluss fehlen dorthin nur noch gut drei Prozent. Zum Augusthoch von 348,36 Dollar sind es dagegen noch rund 36 Prozent (eigene Rechnung). Was für die Astera Labs Aktie spricht Zweitstärkster Wert im Nasdaq 100

Umsatz zuletzt um 154 Prozent gewachsen

Prognose erneut angehoben

Gewinne bis zum Schluss ausgebaut Was Anleger bedenken sollten Wachstumstempo hat den Höhepunkt überschritten

Abhängigkeit von wenigen Großkunden

Neue optische Produkte erst ab 2027

Extreme Ausschläge in beide Richtungen Einordnung der Redaktion: Ein Tagesplus von 23 Prozent sagt mehr über die Tiefe des vorangegangenen Ausverkaufs als über neue Nachrichten. Die Astera Labs Aktie ist ein Verstärker: Sie fällt stärker als der Sektor und steigt stärker. Wer das Papier beobachtet, sollte deshalb weniger auf den einzelnen Tag schauen als auf die Frage, ob nach dem Erfolg der Scorpio-Chips ein zweites Produkt ähnlicher Größe folgt. FAQ Häufige Fragen zur Astera Labs Aktie Wie hat die Astera Labs Aktie heute geschlossen?

Bei 222,12 Dollar, 23,16 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Das war Platz zwei im Nasdaq 100. Was macht Astera Labs?

Das Unternehmen entwickelt Verbindungs- und Schaltchips für KI-Rechenzentren. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Astera Labs Aktie?

Handelssymbol an der Nasdaq: ALAB. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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