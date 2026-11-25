ASTA Energy Solutions Aktie: SDAX Verlierer am Abend – der Kupfer-Senkrechtstarter fällt unter 38 Euro

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 3 Min.

Die ASTA Energy Solutions Aktie verliert am Mittwoch 5,26 Prozent auf 37,80 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Trotz Rekordergebnis und Kaufempfehlungen hat der Börsenneuling binnen einer Woche fast ein Fünftel verloren.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Vom Liebling zum Sorgenkind: Die ASTA Energy Solutions Aktie rutscht am Mittwoch um 5,26 Prozent auf 37,80 Euro ab und ist drittgrößter SDAX Verlierer (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Vor einer Woche notierte der österreichische Kupferspezialist noch bei 46 Euro. Kurs der ASTA Energy Solutions Aktie am Abend 37,80 € Tagesverlust, Platz 3 der SDAX Verlierer −5,26 % Gewinn je Aktie nach neun Monaten (Vorjahr 1,63 €) 2,39 € Kursziel Baader Bank („Add“) 69 € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 17:50 Uhr; ASTA Energy Solutions, Neunmonatszahlen vom 17. November 2026; Baader Bank Der Auslöser Warum fällt die ASTA Energy Solutions Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die ASTA Energy Solutions Aktie setzt eine Serie fort: Am 18., 19. und 20. November markierte sie jeweils neue Mehrmonatstiefs, zuletzt bei 40,00 Euro. Heute fiel auch diese Marke deutlich. Wer zum Kurs von 46 Euro vor einer Woche eingestiegen ist, liegt rund 18 Prozent im Minus. Der Zeitpunkt ist kein Zufall. ASTA liefert Kupferkomponenten für Transformatoren und Generatoren und gilt damit als Profiteur des weltweiten Netzausbaus, den nicht zuletzt der Strombedarf von KI-Rechenzentren antreibt. Seit Anleger aus KI-Aktien fliehen, geraten auch solche Infrastrukturwerte unter Druck. Der SDAX Verlierer zahlt für die Zweifel an einem Thema, von dem er zuvor kräftig profitiert hatte. Der Hintergrund Rekordzahlen, die niemand feiert Operativ läuft es glänzend. Am 17. November meldete ASTA, das EBITDA des gesamten Vorjahres bereits nach neun Monaten übertroffen zu haben. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg von 7,0 auf 7,9 Prozent, der Gewinn je Aktie von 1,63 auf 2,39 Euro. Die Nachfrage liege in allen Regionen über den verfügbaren Kapazitäten, die Jahresziele wurden bestätigt. Die Analysten bleiben auf der Käuferseite. Die Baader Bank bestätigte „Add“ mit einem Kursziel von 69 Euro, Berenberg stuft den Titel mit „Buy“ ein. Der Börsenneuling des Jahres hatte seinen Ausgabepreis zeitweise mehr als verdoppelt. Entsprechend groß ist nun die Fallhöhe. Was für die ASTA Energy Solutions Aktie spricht Vorjahres-EBITDA schon nach neun Monaten übertroffen

Nachfrage übersteigt die Produktionskapazität

Baader Bank und Berenberg mit positiven Voten Was Anleger bedenken sollten Kurs binnen einer Woche rund 18 Prozent gefallen

Anleger meiden derzeit Profiteure des KI-Booms

Junge Aktie mit kurzer Historie und hoher Schwankung Kurz erklärt Fragen und Antworten zur ASTA Energy Solutions Aktie Warum ist die ASTA Energy Solutions Aktie SDAX Verlierer?

Ohne eigene Nachricht hält der Abwärtstrend seit den Neunmonatszahlen an. Das schwache Umfeld für KI-nahe Infrastrukturwerte belastet zusätzlich. Was stellt ASTA Energy Solutions her?

Hochpräzise Kupferlösungen, etwa Wicklungsmaterial für Transformatoren und Generatoren. Wie liefen die jüngsten Zahlen?

Sehr gut: Der Gewinn je Aktie stieg nach neun Monaten von 1,63 auf 2,39 Euro. ASTA Energy Solutions Aktie: ISIN AT100ASTA001, WKN A4214T, Börsenkürzel 1AST. Fazit zur ASTA Energy Solutions Aktie Bei der ASTA Energy Solutions Aktie stimmen die Zahlen, aber nicht mehr die Stimmung. Nach der steilen Rally seit dem Börsengang nehmen Anleger Gewinne mit. Der SDAX Verlierer bleibt ein Wert, bei dem das Geschäft für sich spricht und der Kurs dagegen.

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