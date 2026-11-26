Vom Schlusslicht an die Spitze: Die ASTA Energy Solutions Aktie springt am Donnerstagmorgen um 5,03 Prozent auf 39,70 Euro und führt die Liste der SDAX Gewinner an (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Am Mittwoch hatte der österreichische Kupferspezialist noch 5,26 Prozent verloren.
ASTA Energy Solutions Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – der Kupferspezialist meldet sich mit fünf Prozent zurück
Die ASTA Energy Solutions Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 5,03 Prozent auf 39,70 Euro und ist größter SDAX Gewinner. Nach dem Absturz der Vorwoche greifen Schnäppchenjäger bei dem Profiteur des Netzausbaus zu.
Der Auslöser
Warum steigt die ASTA Energy Solutions Aktie heute?
Die Wende kommt von der Wall Street. Der Nasdaq 100 hatte am Mittwoch zeitweise fast fünf Prozent verloren, schloss aber nur 0,6 Prozent im Minus. Die Commerzbank sprach von plötzlich auftauchenden Schnäppchenkäufern. Der Dax startete daraufhin rund zwei Prozent höher. Gefragt sind genau die Titel, die im KI-Ausverkauf am stärksten gelitten hatten.
Dazu gehört der SDAX Gewinner. ASTA liefert Kupferkomponenten für Transformatoren und Generatoren und hängt damit am Ausbau der Stromnetze, den auch der Energiehunger von Rechenzentren antreibt. Binnen einer Woche war die ASTA Energy Solutions Aktie von 46 auf unter 38 Euro gefallen. Die heutige Erholung holt davon nur einen kleinen Teil auf.
Der Hintergrund
Die Zahlen sprechen für sich
Operativ gab es am Geschäft nie etwas auszusetzen. Nach neun Monaten hat ASTA das EBITDA des gesamten Vorjahres bereits übertroffen, die bereinigte EBITDA-Marge stieg von 7,0 auf 7,9 Prozent. Die Nachfrage liegt nach Unternehmensangaben über den verfügbaren Kapazitäten. Baader Bank und Berenberg raten zum Kauf.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur ASTA Energy Solutions Aktie
Warum ist die ASTA Energy Solutions Aktie SDAX Gewinner?
Nach der Kehrtwende der US-Technologiewerte kaufen Anleger die zuvor stark gefallenen Titel zurück.
Gibt es eine Unternehmensmeldung?
Nein. Die jüngsten Zahlen stammen vom 17. November.
ASTA Energy Solutions Aktie: ISIN AT100ASTA001, WKN A4214T, Börsenkürzel 1AST.
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