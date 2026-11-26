ASTA Energy Solutions Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – der Kupferspezialist meldet sich mit fünf Prozent zurück

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die ASTA Energy Solutions Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 5,03 Prozent auf 39,70 Euro und ist größter SDAX Gewinner. Nach dem Absturz der Vorwoche greifen Schnäppchenjäger bei dem Profiteur des Netzausbaus zu.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Vom Schlusslicht an die Spitze: Die ASTA Energy Solutions Aktie springt am Donnerstagmorgen um 5,03 Prozent auf 39,70 Euro und führt die Liste der SDAX Gewinner an (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Am Mittwoch hatte der österreichische Kupferspezialist noch 5,26 Prozent verloren. Kurs der ASTA Energy Solutions Aktie am Morgen 39,70 € Tagesgewinn, Platz 1 der SDAX Gewinner +5,03 % Gewinn je Aktie nach neun Monaten (Vorjahr 1,63 €) 2,39 € Kursziel Baader Bank („Add“) 69 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; ASTA Energy Solutions, Neunmonatszahlen vom 17. November 2026; Baader Bank Der Auslöser Warum steigt die ASTA Energy Solutions Aktie heute? Die Wende kommt von der Wall Street. Der Nasdaq 100 hatte am Mittwoch zeitweise fast fünf Prozent verloren, schloss aber nur 0,6 Prozent im Minus. Die Commerzbank sprach von plötzlich auftauchenden Schnäppchenkäufern. Der Dax startete daraufhin rund zwei Prozent höher. Gefragt sind genau die Titel, die im KI-Ausverkauf am stärksten gelitten hatten. Dazu gehört der SDAX Gewinner. ASTA liefert Kupferkomponenten für Transformatoren und Generatoren und hängt damit am Ausbau der Stromnetze, den auch der Energiehunger von Rechenzentren antreibt. Binnen einer Woche war die ASTA Energy Solutions Aktie von 46 auf unter 38 Euro gefallen. Die heutige Erholung holt davon nur einen kleinen Teil auf. Der Hintergrund Die Zahlen sprechen für sich Operativ gab es am Geschäft nie etwas auszusetzen. Nach neun Monaten hat ASTA das EBITDA des gesamten Vorjahres bereits übertroffen, die bereinigte EBITDA-Marge stieg von 7,0 auf 7,9 Prozent. Die Nachfrage liegt nach Unternehmensangaben über den verfügbaren Kapazitäten. Baader Bank und Berenberg raten zum Kauf. Was für die ASTA Energy Solutions Aktie spricht Vorjahres-EBITDA nach neun Monaten übertroffen

Nachfrage übersteigt die Kapazität

Baader-Kursziel von 69 Euro Was Anleger bedenken sollten Erholung laut Experten vor allem charttechnisch

Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, dünne Umsätze

Hohe Schwankung bei jungem Börsenwert Kurz erklärt Fragen und Antworten zur ASTA Energy Solutions Aktie Warum ist die ASTA Energy Solutions Aktie SDAX Gewinner?

Nach der Kehrtwende der US-Technologiewerte kaufen Anleger die zuvor stark gefallenen Titel zurück. Gibt es eine Unternehmensmeldung?

Nein. Die jüngsten Zahlen stammen vom 17. November. ASTA Energy Solutions Aktie: ISIN AT100ASTA001, WKN A4214T, Börsenkürzel 1AST. Fazit zur ASTA Energy Solutions Aktie Fünf Prozent Plus nach 18 Prozent Minus sind ein Anfang. Die ASTA Energy Solutions Aktie hat das Geschäft auf ihrer Seite, die Stimmung muss folgen. Der SDAX Gewinner bleibt eng mit dem Schicksal der KI- und Netzausbau-Fantasie verknüpft.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.