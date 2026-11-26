Die Neunmonatszahlen vom 17. November zeigen ein Unternehmen in Bestform. Der Gewinn je Aktie stieg von 1,63 auf 2,39 Euro, ein Plus von rund 47%. Das EBITDA lag bereits nach neun Monaten über dem Wert des gesamten Vorjahres. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 7,0% auf 7,9%. Nach Angaben des Unternehmens übersteigt die Nachfrage die verfügbaren Kapazitäten.