Kein deutscher Börsengang des Jahres war so erfolgreich wie der von ASTA Energy Solutions. Am 30. Januar zu 29,50 Euro an die Börse gebracht, kletterte die Aktie des österreichischen Kupferspezialisten zeitweise über 62 Euro und schaffte im Juni den Sprung in den SDAX. Doch der Herbst war rau: Anfang November notierte die ASTA-Energy-Aktie bei rund 50 Euro, ein Minus von rund 19 Prozent in nur einem Monat. Am Dienstag, 17. November, legt das Unternehmen die ASTA Quartalszahlen für Q3 vor, die ersten Neunmonatszahlen als börsennotierte Gesellschaft.
ASTA-Energy-Aktie: Quartalszahlen Q3 – Kupfer-Senkrechtstarter vor der Bewährungsprobe
ASTA Energy Solutions legt am Dienstag, 17. November 2026, die Quartalszahlen für Q3 vor. Der Börsenneuling des Jahres hat seinen Ausgabepreis zeitweise mehr als verdoppelt, zuletzt aber rund ein Fünftel verloren. Die große Vorschau auf die ASTA Zahlen: Erwartungen, Erfolgsbilanz, Flüsterschätzungen und unsere Einschätzung, ob die ASTA-Energy-Aktie die Erwartungen erfüllt.
Handelssymbol: 1AST (Xetra) · ISIN: AT100ASTA001 · WKN: A4214T · Index: SDAX
ASTA Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: Ein auffällig vorsichtiger Ausblick
ASTA stellt isolierte Kupferwicklungen und Drähte her, die in Transformatoren, Generatoren und Elektromotoren stecken. Der weltweite Ausbau der Stromnetze treibt das Geschäft. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 22,2 Prozent auf 435,8 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA um 54,2 Prozent auf 37,0 Millionen Euro. Der Nettogewinn verdoppelte sich mehr als auf 22,5 Millionen Euro oder 1,66 Euro je Aktie.
Die angehobene Jahresprognose für das bereinigte EBITDA lautet 60 bis 64 Millionen Euro. Das ist bemerkenswert vorsichtig: Für die zweite Jahreshälfte bleiben rechnerisch nur 23 bis 27 Millionen Euro, deutlich weniger als die 37 Millionen Euro aus dem ersten Halbjahr. Entweder rechnet das Management mit einer spürbaren Abkühlung oder es hat bewusst Puffer eingebaut. Für die ASTA Zahlen zum dritten Quartal heißt das: Schon ein Quartals-EBITDA auf dem Niveau des ersten Halbjahres würde die Prognose deutlich in Reichweite des oberen Endes rücken.
Die Erfolgsbilanz
Wie die ASTA Zahlen bisher ankamen
Börsengang (30. Januar 2026): Preisspanne voll ausgereizt
Die Aktien wurden am oberen Ende der Spanne zu 29,50 Euro zugeteilt. In den folgenden Monaten verdoppelte sich der Kurs mehr als.
Prognoseanhebung (18. August 2026): übertroffen – Aktie plus 7,6 Prozent
Auf Basis vorläufiger Halbjahreszahlen hob ASTA die EBITDA-Prognose von 55 bis 59 auf 60 bis 64 Millionen Euro an. Die neue Spanne lag laut Baader Bank über den bisherigen Konsensprognosen.
Halbjahresbericht (27. August 2026): bestätigt – Aktie plus 11,3 Prozent
Der Gewinnsprung und weitere Langfristverträge mit Kunden wie Siemens Energy, GE Vernova und Andritz trieben die Aktie auf 59 Euro.
Die kurze Börsenhistorie ist damit makellos: Jede Zahlenveröffentlichung wurde mit Kursgewinnen quittiert. Der jüngste Rückgang hat andere Gründe. Großaktionäre platzierten Aktien, um Streubesitz und Handelsvolumen zu erhöhen, und die Gewinnmitnahmen nach der Rally wurden durch die nervöse Stimmung an den Märkten verstärkt.
Flüsterschätzungen
Was der Markt nach der Korrektur erwartet
Öffentlich zugängliche Flüsterschätzungen gibt es für die junge ASTA-Energy-Aktie nicht. Die Analysten sind aber positiv gestimmt: Baader bestätigte nach der Prognoseanhebung „Add“ mit einem Kursziel von 65 Euro, das durchschnittliche Kursziel liegt laut tradedesk.dk bei 76,67 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser. Nach der Korrektur dürfte der Markt vor allem eines hören wollen: dass die vorsichtige Prognose für das zweite Halbjahr ein Polster ist und kein Warnsignal.
ASTA Energy Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Dienstag ankommt
Das Quartals-EBITDA
Liegt es deutlich über 12 Millionen Euro, wäre die Jahresprognose bereits nach neun Monaten zu großen Teilen abgearbeitet.
Die Prognose
Eine erneute Anhebung wäre die stärkste mögliche Botschaft. Eine bloße Bestätigung würde Fragen zum zweiten Halbjahr aufwerfen.
Der Kupferpreis
ASTA reicht Kupferkosten weitgehend an Kunden weiter. Entscheidend ist daher die Wertschöpfung ohne Metall, die das Unternehmen als Net Value Sales ausweist.
Die Auslastung
Langfristverträge mit Energieausrüstern sichern die Fabriken. Investoren achten auf neue Verträge und Kapazitätserweiterungen.
Der Cashflow
Im ersten Halbjahr band das Wachstum viel Kapital. Analysten wollen sehen, dass sich das im zweiten Halbjahr umkehrt.
Das große Bild
Ein Zulieferer für das Stromzeitalter
Ohne Transformatoren keine Energiewende, ohne Kupferwicklungen keine Transformatoren. ASTA ist ein klassischer Zulieferer im Schatten der großen Netzausrüster, profitiert aber genau davon: Weltweit fehlen Transformatoren, die Lieferzeiten sind lang, die Kunden binden sich über mehrere Jahre. Zusätzlich plant ASTA eine Recyclinganlage für rund 17 Millionen Euro. Die ASTA-Energy-Aktie ist damit eine Wette auf den Ausbau der Stromnetze, mit dem Risiko, dass ein junger Börsenwert auf Stimmungswechsel besonders heftig reagiert.
Häufige Fragen zu den ASTA Quartalszahlen
Wann veröffentlicht ASTA Energy Solutions die Quartalszahlen für Q3?
Am Dienstag, 17. November 2026, als Quartalsmitteilung.
Was erwartet ASTA für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA von 60 bis 64 Millionen Euro. Die Prognosen für Umsatz und Net Value Sales blieben bei der Anhebung im August unverändert.
Wie lauten Handelssymbol und ISIN der ASTA-Energy-Aktie?
Das Handelssymbol ist 1AST, die ISIN lautet AT100ASTA001.
Gibt es Flüsterschätzungen zu den ASTA Zahlen?
Öffentlich zugängliche Whisper Numbers gibt es nicht. Analysten sind überwiegend positiv gestimmt.
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