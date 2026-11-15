ASTA-Energy-Aktie: Quartalszahlen Q3 – Kupfer-Senkrechtstarter vor der Bewährungsprobe

Kein deutscher Börsengang des Jahres war so erfolgreich wie der von ASTA Energy Solutions. Am 30. Januar zu 29,50 Euro an die Börse gebracht, kletterte die Aktie des österreichischen Kupferspezialisten zeitweise über 62 Euro und schaffte im Juni den Sprung in den SDAX. Doch der Herbst war rau: Anfang November notierte die ASTA-Energy-Aktie bei rund 50 Euro, ein Minus von rund 19 Prozent in nur einem Monat. Am Dienstag, 17. November, legt das Unternehmen die ASTA Quartalszahlen für Q3 vor, die ersten Neunmonatszahlen als börsennotierte Gesellschaft.