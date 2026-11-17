Assembly Biosciences entwickelt Medikamente gegen Herpesviren und Lebererkrankungen. Im dritten Quartal startete die Firma eine Phase-2-Studie mit dem Wirkstoff ABI-6250 bei chronischer Hepatitis D.

Zudem zog Assembly die Option, sich mit 40 Prozent an Kosten und Gewinnen des gemeinsam mit Gilead entwickelten Herpes-Programms in den USA zu beteiligen. Von Gilead erhielt die Firma eine erste Verlängerungsgebühr von 75 Millionen US-Dollar.