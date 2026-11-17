Großes Vertrauen in die Pipeline: H.C.-Wainwright-Analyst Patrick Trucchio bestätigt für die Assembly-Biosciences-Aktie das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 50 US-Dollar. Beim Kurs von 22,43 US-Dollar am 17. November entspricht das einem Potenzial von rund 123 Prozent.
Assembly-Biosciences-Aktie: H.C. Wainwright sieht mehr als doppelten Kurs
H.C.-Wainwright-Analyst Patrick Trucchio bestätigt „Buy“ für die Assembly-Biosciences-Aktie mit einem Kursziel von 50 US-Dollar. Die Biotech-Firma arbeitet eng mit Gilead zusammen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Assembly Biosciences, Inc.
- Handelssymbol
- ASMB (Nasdaq)
- Analyst
- Patrick Trucchio
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 50 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
H.C. Wainwright zur Assembly-Biosciences-Aktie
Viren im Visier – Trucchio bleibt beim Kauf
Patrick Trucchio setzt auf die antiviralen Programme der Firma.
Assembly Biosciences entwickelt Medikamente gegen Herpesviren und Lebererkrankungen. Im dritten Quartal startete die Firma eine Phase-2-Studie mit dem Wirkstoff ABI-6250 bei chronischer Hepatitis D.
Zudem zog Assembly die Option, sich mit 40 Prozent an Kosten und Gewinnen des gemeinsam mit Gilead entwickelten Herpes-Programms in den USA zu beteiligen. Von Gilead erhielt die Firma eine erste Verlängerungsgebühr von 75 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Patrick Trucchio zu lesen ist:
Starker Partner
Gilead finanziert und begleitet mehrere Programme.
Gewinnbeteiligung
Mit der 40-Prozent-Option sichert sich Assembly einen Anteil am möglichen US-Geschäft mit dem Herpes-Mittel.
Lange Reichweite
Die Barmittel reichen nach Unternehmensangaben bis ins Jahr 2029.
Nächste Studie
Eine Phase-2-Studie bei cholestatischen Lebererkrankungen soll im ersten Quartal 2027 beginnen.
Mehrere Studien laufen
Die Daten der Phase-1b-Studie zum Herpes-Wirkstoff GS-1179 wurden auf dem Kongress IDWeek 2026 vorgestellt. Weitere Ergebnisse aus den Phase-2-Programmen dürften die Aktie in den kommenden Quartalen bewegen.
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Patrick Trucchio. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Assembly Biosciences, Inc. (ASMB): Kaufen, Kursziel 50,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Patrick Trucchio, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Patrick Trucchio, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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