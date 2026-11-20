ASML Aktienanalyse: 10 Prozent Wochenminus trotz Rekordquartal - Wie viel Zyklusangst steckt im Kurs?

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 15:30 7 Min.

Die ASML Aktie notierte am Freitagmittag bei rund 1.212 Euro, gut 10 Prozent unter dem Stand von vor einer Woche, obwohl der Konzern im dritten Quartal Rekordumsatz meldete. Die ASML Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analysten-Konsens und die Marken, die Anleger jetzt beobachten.

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Kurs 20.11.2026, 12:27 Uhr (-2,2%) 1.212 EUR Kursverlauf auf Sicht einer Woche ca. -10% Börsenwert (Stand 19.11.) ca. 482 Mrd. EUR KGV 2026e / 2027e laut Konsens 30,2 / 22,1 Durchschnittliches Analysten-Kursziel ca. 2.100 EUR Quelle : Kurs: Lang & Schwarz, 20.11.2026 12:27 Uhr; Unternehmensmitteilung 14.10.2026; Analysten-Konsens Steckbrief Unternehmen ASML Holding N.V. Ticker / Handelsplatz ASML / Euronext Amsterdam (auch Xetra: ASME) ISIN NL0010273215 52-Wochen-Spanne 837,80 – 1.729,20 EUR Seit Jahresbeginn ca. +33% (Stand 20.11., 09:10 Uhr) Nächste Zahlen 26.01.2027 (Jahreszahlen 2026) Stand: 20.11.2026, Kurs außerbörslich/Tradegate-Handel bei Lang & Schwarz, 15 Minuten verzögert; Vortagesschluss 1.239,40 EUR Die ASML Aktie (ISIN: NL0010273215, FSE: ASME, Amsterdam: ASML) gibt weiter nach: Am Freitag, dem 20. November 2026, lag der Kurs um 12:27 Uhr bei 1.212 Euro, ein Minus von 2,2 Prozent zum Vortagesschluss von 1.239,40 Euro. Auf Sicht einer Woche summiert sich der Rückgang auf rund 10 Prozent, auf Monatssicht auf gut 17 Prozent. Das ist bemerkenswert, denn das jüngste Quartal brachte Rekordumsatz, und die Jahresprognose wurde angehoben. Diese ASML Aktienanalyse fragt, was den Kurs belastet und was die ASML Aktienprognose der Analysten dagegen setzt. Eine unternehmensspezifische Nachricht gibt es für den heutigen Rückgang nicht. Nach Medienberichten drückt vor allem die Schwäche der KI-Werte, die den gesamten Chipsektor erfasst hat. Was ist passiert? Warum fällt die ASML Aktie, obwohl die Zahlen stimmen? Es ist der Sektor, nicht das Unternehmen: Der Chipausrüster leidet unter dem Ausverkauf im KI-Umfeld, der den DAX unter die 200-Tage-Linie und den Nasdaq 100 auf den tiefsten Stand seit April gedrückt hat. Zwei Dinge kommen hinzu. Erstens sorgen sich Anleger, ob die gewaltigen KI-Investitionen der Technologiekonzerne dauerhaft Renditen abwerfen; sinkt dort die Investitionsfreude, träfe das mit Verzögerung auch die Bestellungen für Lithografiesysteme. Zweitens verschärfen sich die Exportregeln: Seit dem 18. November gilt nach Medienberichten in den USA eine Lizenzpflicht für bestimmte KI-Chips nach Singapur, Thailand, Malaysia, Indonesien und Brasilien. Betroffen ist unter anderem der ASML-Zulieferer Frencken. Gegen den Trend spricht der Aktienrückkauf: ASML kaufte in der Woche vom 9. bis 13. November rund 326.000 eigene Aktien zurück. Geschäftsmodell Was macht ASML – und warum ist der Konzern so wichtig? ASML aus Veldhoven in den Niederlanden baut Lithografiesysteme, mit denen Chiphersteller Schaltkreise auf Siliziumscheiben belichten. Bei den modernsten Anlagen mit extremem Ultraviolett-Licht (EUV) ist ASML nach allgemeiner Marktdarstellung der einzige Anbieter weltweit. Dazu kommt das Servicegeschäft mit der installierten Basis, das im dritten Quartal 3,3 Milliarden Euro erlöste. Die ASML Aktie gilt deshalb als Gradmesser für die Investitionen der Halbleiterindustrie. Zahlen und Bewertung Wie stark war das dritte Quartal – und ist die ASML Aktie teuer? Im dritten Quartal 2026, das ASML am 14. Oktober vorlegte, stieg der Nettoumsatz auf den Rekordwert von 11,7 Milliarden Euro. Der Nettogewinn lag bei rund 5,0 Milliarden Euro, das Ergebnis je Aktie bei 12,95 Euro. Die Bruttomarge erreichte 57,5 Prozent und übertraf die eigene Prognose. ASML verkaufte 113 neue und 8 gebrauchte Systeme, nach 86 neuen und 5 gebrauchten im zweiten Quartal. ASML: Quartalszahlen und Prognose 2026 Kennzahl Q3 2026 Ausblick Nettoumsatz 11,7 Mrd. EUR Q4: 14,2 bis 15,2 Mrd. EUR Gesamtjahr 2026 – 44 bis 45 Mrd. EUR (angehoben) Bruttomarge 57,5 % Q4: ca. 57 %, Gesamtjahr ca. 56 % Nettogewinn ca. 5,0 Mrd. EUR – Ergebnis je Aktie 12,95 EUR – Verkaufte neue Systeme 113 – Zahlen in Milliarden Euro, sofern nicht anders angegeben; Prognosewerte sind Unternehmensangaben und keine Garantie. Quelle : ASML-Unternehmensmitteilung vom 14.10.2026 Der Ausblick für das vierte Quartal ist ungewöhnlich stark: Mit 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro würde der Umsatz nochmals deutlich über den Rekord des dritten Quartals steigen. Für 2027 gibt ASML keine Umsatzprognose ab, sagt aber, dass das Angebot für 2027 und 2028 die Nachfrage nicht deckt, und prüft für 2028 eine Kapazitätserhöhung über die bereits angekündigten 30 Prozent hinaus. Zum Auftragseingang nennt die Mitteilung keine Zahl, spricht aber von steigendem Bestellmomentum; einige Kunden wollten Aufträge für 2029 und 2030 platzieren. Bei der Bewertung liegt das KGV laut Konsens bei 30,2 für 2026 und 22,1 für 2027. Die Dividendenrendite beträgt rund 0,7 bis 1,0 Prozent; die Zwischendividende von 1,88 Euro je Aktie wurde am 4. November gezahlt. Im dritten Quartal flossen rund 4,1 Milliarden Euro in das Rückkaufprogramm 2026 bis 2028. Analysten Was sagen Analysten zur ASML Aktienprognose? Der Analysten-Konsens bleibt klar positiv. Nach einer Auswertung von 41 Analysten lautet die Gesamteinschätzung „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 2.096 Euro und damit etwa 66 Prozent über dem aktuellen Kurs. Eine zweite Erhebung unter elf Häusern zählt neun Kaufempfehlungen, zwei Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlung bei einem Konsens-Kursziel von rund 2.150 Euro. Analysten-Konsens zur ASML Aktie (Stand 18.–20.11.2026) Kennzahl Erhebung A Erhebung B Analysten 41 11 Gesamteinschätzung Kaufen 9 Kaufen, 2 Halten, 0 Verkaufen Ø Kursziel ca. 2.096 EUR ca. 2.150 EUR Abstand zum Kurs ca. +66 % ca. +61 % Zwei Erhebungen mit unterschiedlicher Analystenzahl; es handelt sich um Konsenswerte und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Aktuelle Einzelurteile einzelner Häuser wurden nicht ausgewertet. Quelle : Analysten-Konsens verschiedener Datenanbieter Die Szenarien, die Marktbeobachter diskutieren, drehen sich um den Zyklus: Im positiven Fall setzen die Chiphersteller ihre Ausbaupläne fort, der Auftragseingang zieht an, und die Aktie knüpft an das Hoch von rund 1.729 Euro an. Im negativen Fall zwingen schwächere KI-Erträge oder Exportbeschränkungen die Kunden zu Investitionskürzungen, und die Bewertung gerät weiter unter Druck. Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Charttechnik Wo steht die ASML Aktie im Chart? Der Kurs hat die Marke von 1.300 Euro, die Marktbeobachter im Sommer als Unterstützung genannt hatten, klar unterschritten und liegt unter dem Durchschnittskurs der vergangenen zwölf Monate von rund 1.323 Euro. Das 52-Wochen-Tief von 837,80 Euro ist weit entfernt, die Tagesspanne vom Freitag lag bei 1.202,40 bis 1.229,40 Euro. Aktuelle Werte für die 50- und die 200-Tage-Linie sowie den Relative-Stärke-Index konnte die Redaktion nicht belegen. Bull-Case: Was für die Aktie spricht Rekordumsatz von 11,7 Milliarden Euro und angehobene Jahresprognose.

Der Ausblick für das vierte Quartal liegt mit bis zu 15,2 Milliarden Euro deutlich über dem dritten Quartal.

Die Kunden fragen laut ASML schon Kapazitäten für 2029 und 2030 an.

Rückkaufprogramm 2026 bis 2028 mit 4,1 Milliarden Euro allein im dritten Quartal. Bear-Case: Was gegen die Aktie spricht Der Kurs hängt am Investitionszyklus der Chipindustrie und an der Stimmung um KI-Aktien.

Exportkontrollen für China und weitere Länder bleiben ein Dauerrisiko.

Mit einem KGV von rund 30 für 2026 ist die Aktie nicht billig.

Die Aktie fiel in vier Wochen um gut 17 Prozent.

Risikohinweis: Aktien können stark schwanken, bis hin zum Totalverlust. Ausblick Was beobachten Anleger bei der ASML Aktie jetzt? Branchenstimmung: Die Zahlen von Nvidia und die weitere Entwicklung der KI-Aktien sind Taktgeber für alle Chipwerte.

Exportregeln: Details zu den neuen Lizenzpflichten und deren Folgen für die Lieferkette.

Rückkauf: Die wöchentlichen Meldungen zum laufenden Aktienrückkaufprogramm.

Jahreszahlen: ASML legt die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 am 26. Januar 2027 vor. FAQ Häufige Fragen zur ASML Aktie Warum fällt die ASML Aktie trotz Rekordzahlen? Nach Medienberichten belastet vor allem die Schwäche der KI-Werte und die Sorge um die Investitionen der Chipindustrie, nicht eine Nachricht des Unternehmens selbst. Wie hoch ist die ASML Aktienprognose der Analysten? Der Konsens lautet laut Erhebungen auf Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 2.100 bis 2.150 Euro. Das ist keine Prognose von aktiencheck.de. Wie hat ASML im dritten Quartal abgeschnitten? Der Umsatz lag bei 11,7 Milliarden Euro, der Nettogewinn bei rund 5,0 Milliarden Euro und die Bruttomarge bei 57,5 Prozent. Zahlt die ASML Aktie eine Dividende? Ja, die Zwischendividende betrug 1,88 Euro je Aktie; die Rendite liegt bei unter 1 Prozent. Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind laut Finanzkalender für den 26. Januar 2027 angesetzt. Fazit: ASML Aktienanalyse zwischen Rekordzahlen und Zyklusangst Die ASML Aktie liefert ein Lehrstück über die Macht der Stimmung: Operativ stimmen Umsatz, Marge und Ausblick, an der Börse zählt aber die Angst vor einem Ende des KI-Investitionsbooms. Die ASML Aktienprognose der Analysten bleibt klar positiv, die Kursziele liegen weit über dem Kurs. Entscheidend dürfte sein, ob die Kunden ihre Ausbaupläne bestätigen. Dieser Beitrag ist keine Anlageempfehlung.

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