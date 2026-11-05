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ASML Aktie: Schaltstelle voraus: "make or break"!

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 10:04 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

ASML steht an einer entscheidenden Unterstützungszone – ein Bruch droht das technische Bild deutlich einzutrüben.

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker: ASML) unter die Lupe. ASML ASML — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Bei der ASML-Aktie würden sich die markttechnischen Signale an einer entscheidenden Kurszone verdichten. Das sei fast zu schwach ausgedrückt, denn selten sei ein Risikolevel offensichtlicher gewesen. Zunächst bilde der Kursbereich aus diversen Hochs und Tiefs bei 1.365/1.309 EUR einen entscheidenden Rückzugsbereich. In diesem Dunstkreis verlaufe auch die 50-Wochen-Linie (akt. bei 1.324 EUR). Abgerundet werde die hier entstehende Kumulationszone durch das Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (1.320/1.300 EUR). Charttechnisch am schwersten wiege aber die Tatsache, dass die beschriebene Bastion gleichzeitig die Nackenlinie eines klassischen Doppeltops definiere, welche bei einer negativen Weichenstellung ein rechnerisches Abschlagspotenzial von mindestens 340 USD bereithalten würde. Mit anderen Worten: Unterhalb dieser neuralgischen Schaltstelle würde das technische Bild kippen. Eine schnelle Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 1.395 USD) erhöhe indes die Chancen, dass die ASML-Aktie die angeführte Kumulationszone als Sprungbrett nutze. Aufgrund der aktuellen Gratwanderung verdiene der Kursverlauf derzeit eine besondere Aufmerksamkeit. (Analyse vom 05.11.2026)

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