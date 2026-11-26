Wenn ASML steigt, steigt der AEX. Die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Handelssymbol Amsterdam: ASML, US-Handelssymbol: ASML) legt am Donnerstagmorgen um 2,32 Prozent auf 1.157,80 Euro zu. Der Chipausrüster ist damit einer der AEX Gewinner und wegen seines hohen Indexgewichts der wichtigste Treiber für das Plus des Leitindex von 1,33 Prozent.
ASML-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,3 Prozent – das Schwergewicht zieht den Index nach oben
Die ASML-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,32 Prozent auf 1.157,80 Euro und gehört zu den AEX Gewinnern. Nach zwei Verlusttagen erholt sich der Chipsektor.
Die Gründe
Chipwerte werden wieder gekauft
Die Nachrichtenagentur ANP begründet den festen Start in Amsterdam mit der Erholung der Chipunternehmen. In den zwei Tagen zuvor hatte der AEX wegen der Kursverluste von ASML, ASM International und Besi gut 2 Prozent verloren. Kurz nach der Eröffnung lag die ASML-Aktie mehr als 4 Prozent vorn, bis 09:22 Uhr schmolz das Plus auf 2,32 Prozent. Den Anstoß gab die späte Erholung der Nasdaq am Mittwoch, in Asien folgten Gewinne bei Tokyo Electron, Samsung und SK Hynix.
Gegenbewegung
Seit Montagabend hatte die ASML-Aktie rund 11 Prozent verloren. Ein Teil davon wird aufgeholt.
Asien als Taktgeber
Die Kunden von ASML sitzen vor allem in Taiwan und Südkorea. Dort stiegen die Börsen am Donnerstag.
Zölle
Die US-Vorschläge für neue Einfuhrzölle gelten als weniger hart als befürchtet.
Häufige Fragen zur ASML-Aktie
Warum ist die ASML-Aktie heute AEX Gewinner?
Nach zwei Tagen mit je mehr als 5 Prozent Verlust kaufen Anleger Chipwerte zurück. Die ASML-Aktie steigt um 2,32 Prozent auf 1.157,80 Euro.
Wie lauten ISIN und WKN der ASML-Aktie?
ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4. In Amsterdam und an der Nasdaq lautet das Symbol ASML.
Warum ist ASML für den AEX so wichtig?
ASML ist der wertvollste Konzern im Index. Seine Kursbewegung schlägt deshalb stark auf den AEX durch.
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