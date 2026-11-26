Warum ist die ASML-Aktie heute AEX Gewinner?

Nach zwei Tagen mit je mehr als 5 Prozent Verlust kaufen Anleger Chipwerte zurück. Die ASML-Aktie steigt um 2,32 Prozent auf 1.157,80 Euro.

Wie lauten ISIN und WKN der ASML-Aktie?

ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4. In Amsterdam und an der Nasdaq lautet das Symbol ASML.

Warum ist ASML für den AEX so wichtig?

ASML ist der wertvollste Konzern im Index. Seine Kursbewegung schlägt deshalb stark auf den AEX durch.