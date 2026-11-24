Warum fällt die ASML-Aktie heute?

Die Chip-Rally nach der Huang-Rückkehr verpufft, Nvidia und Aixtron geben nach, und Zinssorgen belasten Technologiewerte.

Wie stark verliert die ASML-Aktie?

Am Mittag 2,91 Prozent auf 1.235,20 Euro (ca. 13:40 Uhr).

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ASML-Aktie?

ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Handelssymbol ASML (Amsterdam und Nasdaq) beziehungsweise ASME (Xetra).

Warum ist ASML im EuroStoxx50 so wichtig?

Mit rund 450 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ist ASML der größte Wert im Index.