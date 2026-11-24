Der Schwergewicht-Effekt: Die ASML-Aktie verliert am Mittag 2,91 Prozent auf 1.235,20 Euro (Stand ca. 13:40 Uhr, comdirect) und ist damit einer der größten EuroStoxx50 Verlierer. Weil ASML mit einer Marktkapitalisierung von rund 450 Milliarden Euro der schwerste Wert im Index ist, zieht der Kurs den gesamten EuroStoxx50 mit nach unten.
ASML-Aktie EuroStoxx50 Verlierer: Minus 2,9 Prozent beim schwersten Wert im Index – wie nervös ist der Chip-Gigant?
Die ASML-Aktie rutscht am Mittag um fast 3 Prozent ab. Der niederländische Chipausrüster ist mit rund 450 Milliarden Euro der größte Wert im EuroStoxx50, entsprechend schwer wiegt sein Minus. Die Gründe und was die Anleger jetzt beobachten.
Steckbrief
- Unternehmen
- ASML Holding N.V.
- Sitz
- Veldhoven, Niederlande
- ISIN
- NL0010273215
- WKN
- A1J4U4
- Handelssymbol
- ASML (Amsterdam), ASME (Xetra)
- US-Handelssymbol
- ASML (Nasdaq)
- Index
- EuroStoxx50, AEX
Stand: 24.11.2026, Kurs comdirect, ca. 13:40 Uhr
Die Stammdaten: Die ASML-Aktie trägt die ISIN NL0010273215 und die WKN A1J4U4. Sie wird in Amsterdam und an der Nasdaq unter ASML gehandelt, an der Xetra unter ASME.
Die Ursachen
Warum die ASML-Aktie heute nachgibt
Die Huang-Rally ist vorbei
Am Montag hatten Chipwerte nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang kräftig zugelegt. Am Dienstag überwiegt wieder die Skepsis, Nvidia wurde vorbörslich rund 3,5 Prozent tiefer gehandelt.
Ausrüster im Sog
Der Chipausrüster Aixtron brach fast 9 Prozent ein, nachdem die UBS die Aktie auf „Sell“ abgestuft hat. Die Ausrüsterbranche insgesamt steht damit wieder unter Rechtfertigungsdruck.
Zweifel an der KI-Rentabilität
Marktbeobachter verweisen auf Fragezeichen hinter der Rentabilität der KI-Investitionen. ASML profitiert vom Ausbau der Chipfabriken, ist deshalb aber auch abhängig davon, dass die Kunden ihre Investitionen fortsetzen.
Zinssorgen und defensive Rotation
Der EuroStoxx50 notiert rund 0,7 bis 0,9 Prozent im Minus. Anleger weichen in Pharma, Telekom und Nahrungsmittel aus.
Einordnung
Gewicht und Schwankung
Die ASML-Aktie bleibt ein Gradmesser für den Chipzyklus. Entscheidend wird, ob die Kunden ihre Investitionspläne bestätigen und ob sich die Stimmung bei Nvidia stabilisiert.
Häufige Fragen zur ASML-Aktie
Warum fällt die ASML-Aktie heute?
Die Chip-Rally nach der Huang-Rückkehr verpufft, Nvidia und Aixtron geben nach, und Zinssorgen belasten Technologiewerte.
Wie stark verliert die ASML-Aktie?
Am Mittag 2,91 Prozent auf 1.235,20 Euro (ca. 13:40 Uhr).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ASML-Aktie?
ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Handelssymbol ASML (Amsterdam und Nasdaq) beziehungsweise ASME (Xetra).
Warum ist ASML im EuroStoxx50 so wichtig?
Mit rund 450 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ist ASML der größte Wert im Index.
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