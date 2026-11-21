Die ASML Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Handelssymbol Frankfurt: ASME, US-Handelssymbol: ASML, Nasdaq) hat eine der schwächsten Wochen des Jahres hinter sich. Am Freitag der Vorwoche schloss das Papier bei 1.355,60 Euro, am Freitag, 20. November 2026, notierte es am Nachmittag bei 1.159,80 Euro. Das sind fast 200 Euro oder gut 14 Prozent weniger.
ASML Aktie: 200 Euro in fünf Tagen verloren – Europas wertvollster Tech-Konzern im Sog der Chip-Panik
Die ASML Aktie fällt von 1.355,60 Euro auf unter 1.160 Euro und ist am Freitag Schlusslicht im EuroStoxx. Eine eigene schlechte Nachricht gab es nicht. Was den Chipausrüster trotzdem trifft.
Der Freitag
Warum die ASML Aktie am Indexende landete
Im EuroStoxx 50 war ASML am Freitag der schwächste Wert; dpa-AFX meldete zum Handelsschluss ein Minus von 9,3 Prozent. Auch STMicroelectronics, ASM International und Infineon verloren deutlich. Der Leitindex der Eurozone fiel auf den tiefsten Stand seit Mai.
Eine Unternehmensnachricht steckte nicht dahinter. Nach Angaben von Reuters zogen sich Anleger aus KI-Aktien zurück, nachdem der Börsengang von Anthropic das Vertrauen in den Sektor nicht wiederbeleben konnte. Hinzu kommen Sorgen über hohe Bewertungen, hohe Ausgaben der KI-Konzerne und Berichte über schärfere US-Exportregeln.
Die Logik
Was der KI-Ausverkauf mit der ASML Aktie zu tun hat
ASML ist der einzige Hersteller von EUV-Belichtungsmaschinen, ohne die sich die modernsten Chips nicht fertigen lassen. Kürzen Chipkonzerne ihre Investitionen, trifft das die Bestellungen bei ASML mit Verzögerung, dann aber direkt. Genau diese Sorge wird gerade eingepreist: Senken die großen Cloud-Anbieter ihre KI-Budgets, bestellen TSMC, Samsung und Intel weniger Maschinen.
Einordnung der Redaktion: Die ASML Aktie fällt nicht wegen eigener Zahlen, sondern wegen der Frage, wie lange der KI-Investitionszyklus trägt. Der Abstand zum Hoch und die Rückkäufe zeigen zwei Lesarten desselben Kurses.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur ASML Aktie
Warum fällt die ASML Aktie?
Wegen des Ausverkaufs bei KI- und Chipwerten. Anleger fürchten, dass Chiphersteller weniger in neue Anlagen investieren.
Gab es eine schlechte Nachricht von ASML?
Nein. Marktberichte nennen die Schwäche des Sektors als Grund, keine unternehmensspezifische Meldung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der ASML Aktie?
ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, deutsches Kürzel ASME, US-Handelssymbol ASML an der Nasdaq.
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