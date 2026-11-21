ASML ist der einzige Hersteller von EUV-Belichtungsmaschinen, ohne die sich die modernsten Chips nicht fertigen lassen. Kürzen Chipkonzerne ihre Investitionen, trifft das die Bestellungen bei ASML mit Verzögerung, dann aber direkt. Genau diese Sorge wird gerade eingepreist: Senken die großen Cloud-Anbieter ihre KI-Budgets, bestellen TSMC, Samsung und Intel weniger Maschinen.