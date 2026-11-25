ASML hatte im Oktober einen Rekordumsatz von 11,7 Milliarden Euro für das dritte Quartal gemeldet und für das vierte Quartal 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Nach eigener Aussage reicht das geplante Angebot 2027 und 2028 nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Die Zollvorschläge sind noch nicht in Kraft. Sie durchlaufen eine öffentliche Anhörung und könnten frühestens im Januar wirksam werden. Die EU erwartet, dass Washington die vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent einhält.