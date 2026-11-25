Europas wertvollster Technologiekonzern verliert weiter an Wert: Die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Handelssymbol: ASML, US-Handelssymbol: ASML an der Nasdaq) gehört am Mittwoch zu den größten AEX Verlierern. Die ASML-Aktie schloss in Amsterdam 5,79 Prozent tiefer bei 1.131,60 Euro. Am Dienstag hatte sie bereits 5,58 Prozent verloren. Seit dem Montagsschluss bei 1.272,20 Euro beträgt das Minus gut 140 Euro je Aktie oder rund 11 Prozent. Eine Meldung von ASML gab es nicht.
ASML-Aktie AEX Verlierer: Minus 5,8 Prozent – 140 Euro weniger als am Montag
Die ASML-Aktie ist AEX Verlierer: minus 5,79 Prozent auf 1.131,60 Euro. Nvidia fällt weiter, Washington schlägt Zölle vor und die US-Inflation steigt. Die Analyse zum Kursverlust.
Die Gründe für den Kursverlust
ASML-Aktie: der Nachmittag brachte die Wende zum Schlechteren
Am Morgen lag die ASML-Aktie knapp 2 Prozent im Minus. Bis zum Handelsschluss verdreifachte sich der Verlust.
Weil ASML im AEX so schwer wiegt, zog der Kursverlust den gesamten Index nach unten. Der AEX schloss 1,3 Prozent tiefer bei 1.063,44 Punkten, die drei Chipwerte lagen am Ende der Kursliste. Europas Börsen hatten den Tag freundlich begonnen. Sie drehten ins Minus, als die US-Terminkontrakte immer weiter fielen. Zum Handelsstart in New York verlor Nvidia rund 8 Prozent, der Nasdaq gab in den ersten Minuten mehr als 4 Prozent ab.
KI-Ausverkauf geht weiter
Nvidia, AMD und Micron verloren zwischen 8 und 10 Prozent. Auch die großen Cloud-Konzerne gaben deutlich nach.
Zölle auf 14 Volkswirtschaften
Der US-Handelsbeauftragte schlug neue Zölle vor: 15 Prozent für die EU, Japan, Südkorea und Taiwan, 20 Prozent für China.
Inflation und Zinsangst
Die US-Kerninflation stieg auf 3,3 Prozent. Der Markt rechnet nun fest mit einer Zinserhöhung im Dezember.
Asiens Chipmärkte brechen ein
In Südkorea und Taiwan, wo wichtige ASML-Kunden sitzen, fielen die Börsen am Mittwoch kräftig.
Zahlen und Ausblick
Das Geschäft brummt, die Börse schaut weg
ASML hatte im Oktober einen Rekordumsatz von 11,7 Milliarden Euro für das dritte Quartal gemeldet und für das vierte Quartal 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Nach eigener Aussage reicht das geplante Angebot 2027 und 2028 nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Die Zollvorschläge sind noch nicht in Kraft. Sie durchlaufen eine öffentliche Anhörung und könnten frühestens im Januar wirksam werden. Die EU erwartet, dass Washington die vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent einhält.
Häufige Fragen zur ASML-Aktie
Warum ist die ASML-Aktie heute AEX Verlierer?
Der Ausverkauf der KI- und Chipwerte in den USA ging weiter, Washington schlug neue Zölle vor und die US-Inflation stieg stärker als erwartet. Eine eigene Meldung von ASML gab es nicht.
Wie stark fiel die ASML-Aktie?
Um 5,79 Prozent auf 1.131,60 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ASML-Aktie?
ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Handelssymbol ASML, US-Handelssymbol ASML.
Wie viel hat die ASML-Aktie seit Montag verloren?
Rund 11 Prozent oder gut 140 Euro je Aktie.
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