Rücksetzer beim Schwergewicht: Die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Handelssymbol: ASML, US-Handelssymbol: ASML an der Nasdaq) gehört am Dienstag zu den AEX Verlierern. Im Amsterdamer Handel verliert der Chipausrüster 3,57 Prozent auf 1.226,80 Euro (Stand 14:47 Uhr). Der Grund liegt weniger bei ASML selbst als bei der Stimmung für KI-Werte: Anleger nehmen nach der Erholung vom Wochenbeginn wieder Gewinne mit.
ASML-Aktie AEX Verlierer: Minus 3,6 Prozent – KI-Sorgen drücken den Chip-Riesen trotz Rekordzahlen
Die ASML-Aktie ist AEX Verlierer: minus 3,57 Prozent auf 1.226,80 Euro. Warum Anleger trotz Rekordumsatz verkaufen und was die Q3-Zahlen und der Ausblick wirklich sagen.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die ASML-Aktie trotz Rekordzahlen fällt
Die ASML-Aktie leidet unter einer Marktstimmung, in der Chipwerte schnell verkauft werden, sobald Zweifel an den KI-Investitionen aufkommen.
Ein konkreter Auslöser von ASML selbst liegt nicht vor. Die Verluste fügen sich in ein Muster, das Anleger seit Wochen kennen: Die Chipwerte ASML, ASM International und BE Semiconductor reagieren zuerst, wenn Zweifel an den enormen KI-Ausgaben wachsen oder Gewinne gesichert werden sollen.
Gewinnmitnahmen nach der Montagserholung
Nach der Rally zum Wochenstart, ausgelöst von der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang, nutzen Anleger die höheren Kurse zum Verkauf.
Sorgen um die KI-Investitionen
Die hohen Ausgaben der Technologiekonzerne für Rechenzentren und die stark gestiegenen Bewertungen belasten die Chipwerte immer wieder.
Warten auf US-Daten
Vor wichtigen US-Inflationsdaten gehen viele Anleger kein zusätzliches Risiko ein. Das trifft Technologiewerte mit hoher Bewertung besonders.
Hohe Erwartungen
Die ASML-Aktie reagierte schon auf die Q3-Zahlen im Oktober gespalten: Ein starkes Quartal war weitgehend eingepreist.
Zahlen und Ausblick
Was die Q3-Zahlen von ASML wirklich sagen
ASML meldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 11,7 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von 57,5 Prozent und einem Nettogewinn von 5,0 Milliarden Euro. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 14,2 und 15,2 Milliarden Euro, für das Gesamtjahr 44 bis 45 Milliarden Euro. Besonders aufmerksam wurde der Markt bei einem anderen Punkt: ASML rechnet damit, dass das geplante Angebot 2027 und 2028 hinter der Kundennachfrage zurückbleibt.
Häufige Fragen zur ASML-Aktie
Warum ist die ASML-Aktie heute AEX Verlierer?
Gewinnmitnahmen, Sorgen um die KI-Investitionen und Zurückhaltung vor US-Daten belasten die Chipwerte. Eine eigene Meldung von ASML gibt es nicht.
Wie stark fällt die ASML-Aktie?
Um 3,57 Prozent auf 1.226,80 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ASML-Aktie?
ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Handelssymbol ASML, US-Handelssymbol ASML.
Was erwartet ASML für das vierte Quartal?
Einen Umsatz zwischen 14,2 und 15,2 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von rund 57 Prozent.
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