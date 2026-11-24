ASML meldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 11,7 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von 57,5 Prozent und einem Nettogewinn von 5,0 Milliarden Euro. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 14,2 und 15,2 Milliarden Euro, für das Gesamtjahr 44 bis 45 Milliarden Euro. Besonders aufmerksam wurde der Markt bei einem anderen Punkt: ASML rechnet damit, dass das geplante Angebot 2027 und 2028 hinter der Kundennachfrage zurückbleibt.