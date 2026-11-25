ASML Aktie -2,28%: Euro Stoxx 50 Verlierer am Mittag unter 1.200 Euro - Chip-Beben erreicht Europa

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:38 2 Min.

Die ASML Aktie verliert am Mittag 2,28% auf 1.173,80 Euro, nachdem sie am Vortag bereits um 5,58% eingebrochen war. Der Chip-Ausverkauf macht den Ausrüster zum Euro Stoxx 50 Verlierer.

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ASML Aktie am Mittag -2,28% Kurs am Mittag 1.173,80 € Kursverlust am Dienstag -5,58% Die ASML Aktie gehört am Mittwochmittag zu den Euro Stoxx 50 Verlierern: Ein Minus von 2,28% drückt den Kurs auf 1.173,80 Euro und damit unter die Marke von 1.200 Euro. Schon am Dienstag war der niederländische Chipausrüster um 5,58% abgesackt, nachdem er am Montag bei 1.272,20 Euro geschlossen hatte. Kursverlust ASML Aktie: Das Chip-Beben und seine Folgen Eine unternehmensspezifische Nachricht gibt es nicht. Die Verluste folgen dem Ausverkauf bei Halbleiterwerten: Der Branchenindex SOX verlor am Vortag 7,9%, der Nasdaq 100 liegt seit Anfang Oktober etwa 20% unter dem Hoch. Belastend wirken zudem Meldungen über eine "Führungskrise" bei Nvidia und Berichte über mögliche US-Zollbeschränkungen. Anleger blicken außerdem auf die US-Inflationsdaten am Mittwoch. Als Ausrüster der Chipindustrie reagiert die ASML Aktie besonders sensibel auf Zweifel an den Investitionsplänen der Branche. Gerade weil der Titel zuvor stark gelaufen war, fällt die Korrektur kräftig aus. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 1.748 Euro und wurde am 30. Juni markiert; der Kurs liegt damit bereits rund ein Drittel darunter. Fundamentaldaten Starke Zahlen, ambitionierter Ausblick Operativ lieferte ASML zuletzt Rekordwerte: Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 11,7 Milliarden Euro, die Bruttomarge lag bei 57,5%. Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen einen Umsatz von 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro in Aussicht. ASML Aktie: Kennzahlen im Überblick Kennzahl Wert Umsatz Q3 11,7 Mrd. € Bruttomarge Q3 57,5% Umsatzprognose Q4 14,2-15,2 Mrd. € 52-Wochen-Hoch (30.06.) 1.748 € Was die Aktie weiter belasten könnte Ein anhaltender Ausverkauf bei Technologiewerten.

Neue Handelsbeschränkungen der USA.

Enttäuschungen bei den Investitionsplänen der Chiphersteller. Für die ASML Aktie bleibt das Umfeld volatil. Die Fundamentaldaten sind stark, doch solange die Stimmung im Sektor kippt, bleibt sie als Euro Stoxx 50 Verlierer unter Druck.

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