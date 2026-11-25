Der AEX schloss 1,3 Prozent tiefer bei 1.063,44 Punkten, die Chipwerte standen am Ende der Kursliste. ASM International, ASML und Besi verloren bis zu 7,8 Prozent, nachdem sie am Dienstag bereits bis zu knapp 9 Prozent eingebüßt hatten. Zum Mittag lag das Minus der Chipwerte noch bei gut 3 Prozent. Dann eröffnete die Wall Street tiefrot: Nvidia fiel zum Handelsstart um rund 8 Prozent, der Nasdaq verlor in der ersten halben Stunde mehr als 4 Prozent.