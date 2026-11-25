Der Ausverkauf nimmt kein Ende: Die ASM International-Aktie (ISIN: NL0000334118, WKN: 868730, Handelssymbol: ASM, US-Handelssymbol: ASMIY) ist am Mittwoch der größte AEX Verlierer. Die ASM International-Aktie schloss in Amsterdam 7,81 Prozent tiefer bei 587,60 Euro und fiel damit unter die Marke von 600 Euro. Am Dienstag hatte der Chipausrüster bereits 7,97 Prozent verloren. Gemessen am Montagsschluss von 692,60 Euro sind in zwei Handelstagen rund 15 Prozent des Börsenwerts verschwunden. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
ASM International-Aktie größter AEX Verlierer: Minus 7,8 Prozent – 15 Prozent Verlust in zwei Tagen
Die ASM International-Aktie ist größter AEX Verlierer des Tages: minus 7,81 Prozent auf 587,60 Euro. Nvidia-Absturz, US-Zölle und Inflationsdaten treiben den Chip-Ausverkauf.
Die Gründe für den Kursverlust
Drei Schläge an einem Tag: was die ASM International-Aktie abstürzen ließ
Die ASM International-Aktie startete mit einem Minus von 2,5 Prozent in den Tag. Am Nachmittag kamen aus den USA drei schlechte Nachrichten zugleich.
Der AEX schloss 1,3 Prozent tiefer bei 1.063,44 Punkten, die Chipwerte standen am Ende der Kursliste. ASM International, ASML und Besi verloren bis zu 7,8 Prozent, nachdem sie am Dienstag bereits bis zu knapp 9 Prozent eingebüßt hatten. Zum Mittag lag das Minus der Chipwerte noch bei gut 3 Prozent. Dann eröffnete die Wall Street tiefrot: Nvidia fiel zum Handelsstart um rund 8 Prozent, der Nasdaq verlor in der ersten halben Stunde mehr als 4 Prozent.
Chip-Ausverkauf in den USA
Nvidia, AMD und Micron verloren zwischen 8 und 10 Prozent. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze brachte nur eine kurze Atempause.
US-Zölle jetzt offiziell
Der US-Handelsbeauftragte schlug neue Zölle gegen 14 Volkswirtschaften vor. Für die EU sind 15 Prozent vorgesehen, für China 20 Prozent. Chips werden ausdrücklich als betroffene Branche genannt.
Inflation über den Erwartungen
Die US-Kerninflation stieg im Oktober auf 3,3 Prozent. Am Markt gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher.
Asien als Vorbote
Schon am Morgen war Südkoreas Kospi um 3,7 Prozent gefallen.
Zahlen und Ausblick
Rekordquartal im Rücken, Gegenwind von allen Seiten
Am Geschäft liegt der Kursrutsch nicht. ASM meldete im Oktober für das dritte Quartal einen Rekordumsatz von 1.159 Millionen Euro und stellte für 2027 mehr als 5,7 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht. Ein Aktienrückkauf über bis zu 300 Millionen Euro ist genehmigt. Die Zölle sind bisher nur ein Vorschlag: Stellungnahmen sind bis 5. Januar möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar.
Häufige Fragen zur ASM International-Aktie
Warum ist die ASM International-Aktie heute größter AEX Verlierer?
Chipwerte brachen in den USA erneut ein, die US-Regierung schlug neue Zölle vor und die US-Inflation fiel höher aus als erwartet. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Wie stark fiel die ASM International-Aktie?
Um 7,81 Prozent auf 587,60 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der ASM International-Aktie?
ISIN NL0000334118, WKN 868730, Handelssymbol ASM, US-Handelssymbol ASMIY.
Wie viel hat die Aktie seit Montag verloren?
Rund 15 Prozent, gemessen am Montagsschluss von 692,60 Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.