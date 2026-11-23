Asien ist das Herz der globalen Halbleiter-Lieferkette: Südkorea mit Speicherchips, Taiwan mit Auftragsfertigung. Fallende Kurse dort treffen Chipausrüster und Zulieferer weltweit, auch in Deutschland. Die Commerzbank sprach laut dpa-AFX von einer „Verschärfung des Ausverkaufs“, angeführt von Technologie- und Halbleiterwerten; Investoren zweifeln an der Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms. Der DAX ist laut dpa-AFX weniger stark von Technologiewerten abhängig als andere Märkte, spürt den Druck aber über Chipwerte wie die Infineon Aktie, deren Kurs zuletzt stark schwankte.

Auch die Konjunktur sendet Warnsignale: Der Australien-PMI fiel im November auf 46,1 nach 48,2 im Oktober – der tiefste Stand seit August 2021 (Dow Jones). Die australische Notenbank hat seit Anfang 2026 fünfmal die Zinsen erhöht. Für Anleger gilt: Hohe Zinsen und eine KI-Korrektur treffen Asiens exportstarke Volkswirtschaften gleichzeitig.