Asiens Regierungen stemmen sich gegen den KI-Ausverkauf: Nachdem der Nasdaq 100 am Freitag 5,61 Prozent auf 25.028,98 Punkte verlor, kündigten Südkorea, Taiwan und China laut Dow Jones Newswires (23.11.2026, 7:44 Uhr) Maßnahmen zur Börsenstützung an. Der südkoreanische Kospi verlor über Nacht stark, halbierte sein Minus aber auf rund 3 Prozent (dpa-AFX). In China und Hongkong stabilisierten sich die Börsen im Plus, Japan ist wegen eines Feiertags geschlossen. Der DAX wurde vorbörslich um 7:21 Uhr bei rund 24.890 Punkten gesehen, nach 24.802,78 Punkten zum Schluss am Freitag (IG, dpa-AFX).
Asien stützt die Börsen: Südkorea aktiviert Stabilisierungsfonds, Taiwan kauft Aktien, China lockert Kreditkäufe – Beruhigen Staatseingriffe den KI-Ausverkauf?
Nach dem Crash-Freitag mit minus 5,61 Prozent im Nasdaq 100 greifen Regierungen in Asien ein: Südkorea bereitet einen Stabilisierungsfonds vor, Taiwan kauft Aktien und verschärft Leerverkaufsregeln, China senkt die Sicherheitsleistung für Kredite. Was das für Kospi, Chipaktien und den DAX bedeutet.
Die Nachricht
Welche Maßnahmen ergreifen Südkorea, Taiwan und China – und wie viel Wirkung ist zu erwarten?
Die Regierungen setzen auf Liquidität und Verbote statt auf Zinsen. Laut Dow Jones Newswires gilt:
Südkorea
Die Regierung bereitet die Aktivierung eines Stabilisierungsfonds vor, der zuletzt 2008 eingesetzt wurde. Ab 24. November werden die täglichen Grenzen für Aktienrückkäufe für drei Monate gelockert, zudem gibt es strengere Kontrollen gegen illegale Leerverkäufe.
Taiwan
Strengere Regeln für Leerverkäufe; die Regierung kaufte laut Bericht selbst Aktien.
China
Die Börsen senken die Mindestanforderungen für geliehene Mittel beim Aktienkauf: Die Sicherheitsleistung sinkt von 100 auf 80 Prozent (Zeitangabe zur Dauer in den Quellen uneinheitlich, laut Bericht bis bzw. ab 30. November).
Auslöser waren die Verluste der Vorwoche: Der Nasdaq 100 fiel über die Woche um 10,4 Prozent und liegt rund 20 Prozent unter dem Rekord von Anfang Oktober. Die Nvidia Aktie verlor am Freitag fast 14 Prozent, nachdem Berichte über eine SEC-Prüfung von Bilanzierungspraktiken und einen Fragenkatalog des kalifornischen Generalstaatsanwalts zu möglichen Chip-Lieferungen nach China aufkamen (Dow Jones). Der japanische Nikkei verlor am Freitag laut Marktdaten 5,06 Prozent auf 56.436,65 Punkte.
Wichtig: Staatliche Stützung kann Panikverkäufe dämpfen, ändert aber nichts an den Bewertungsfragen rund um künstliche Intelligenz. Die Wirkung früherer Stabilisierungsprogramme war in der Vergangenheit unterschiedlich.
Das große Bild
Was heißt das für Konjunktur, Chipaktien und den DAX – wer ist besonders abhängig?
Asien ist das Herz der globalen Halbleiter-Lieferkette: Südkorea mit Speicherchips, Taiwan mit Auftragsfertigung. Fallende Kurse dort treffen Chipausrüster und Zulieferer weltweit, auch in Deutschland. Die Commerzbank sprach laut dpa-AFX von einer „Verschärfung des Ausverkaufs“, angeführt von Technologie- und Halbleiterwerten; Investoren zweifeln an der Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms. Der DAX ist laut dpa-AFX weniger stark von Technologiewerten abhängig als andere Märkte, spürt den Druck aber über Chipwerte wie die Infineon Aktie, deren Kurs zuletzt stark schwankte.
Auch die Konjunktur sendet Warnsignale: Der Australien-PMI fiel im November auf 46,1 nach 48,2 im Oktober – der tiefste Stand seit August 2021 (Dow Jones). Die australische Notenbank hat seit Anfang 2026 fünfmal die Zinsen erhöht. Für Anleger gilt: Hohe Zinsen und eine KI-Korrektur treffen Asiens exportstarke Volkswirtschaften gleichzeitig.
|Land
|Maßnahme
|Zeitraum
|Südkorea
|Stabilisierungsfonds in Vorbereitung, Rückkaufgrenzen gelockert, Leerverkaufskontrollen
|Ab 24.11., drei Monate
|Taiwan
|Strengere Leerverkaufsregeln, Staat kauft Aktien
|Laufend
|China
|Sicherheitsleistung für Kreditkäufe von 100 auf 80 %
|Rund um den 30.11.
|Japan
|Börse am Montag wegen Feiertags geschlossen
|–
Stand: 23.11.2026, 7:44 Uhr. Wirkung der Maßnahmen offen; keine Kursprognose.
Quelle: Dow Jones Newswires, 23.11.2026; dpa-AFX, 23.11.2026
Termine
Was müssen Anleger jetzt im Blick behalten – welche Daten stehen heute an?
Heute stehen die Einkaufsmanagerindizes an: Deutschland um 9:30 Uhr, Euroraum um 10:00 Uhr, USA um 15:45 Uhr (Vormonat Industrie 54,9, Dienstleister 56,1). Am Abend um 22:00 Uhr spricht Fed-Präsident John Williams; zudem melden HPE, Zoom und Agilent Zahlen. Am Dienstag zählen ifo (10:00 Uhr) sowie die Zahlen von Dell und Workday am Abend.
Häufige Fragen zur Börsenstützung in Asien
Was unternimmt Südkorea gegen den Börsenabsturz? Die Regierung bereitet einen Stabilisierungsfonds vor, lockert Rückkaufgrenzen und kontrolliert Leerverkäufe strenger.
Wie stark fiel der Kospi? Er halbierte sein Minus über Nacht auf rund 3 Prozent (dpa-AFX).
Warum ist Japan heute geschlossen? Wegen eines Feiertags findet am Montag kein Börsenhandel statt.
Was bedeutet das für den DAX? Vorbörslich wird ein Plus von 0,35 Prozent auf rund 24.890 Punkte erwartet (IG, 7:21 Uhr), nach minus 2,6 Prozent am Freitag.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.