Die Aroundtown Anleihe über 500 Millionen Euro ist platziert: Der Immobilienkonzern hat am 18. November 2026 variabel verzinste Schuldverschreibungen mit Laufzeit bis zum 18. November 2028 begeben. Der Zins ist kein fester Kupon, sondern der Dreimonats-Euribor plus 1,30 Prozentpunkte. Die ISIN nennen die ausgewerteten Meldungen nicht, sie steht in den Final Terms der Emission.
Aroundtown Anleihe: 500 Millionen Euro variabel zu Euribor plus 1,30 Prozent bis 2028 – wie belastbar ist die Bilanz nach dem LEG-Einstieg?
Aroundtown hat am 18. November eine variabel verzinste Anleihe über 500 Millionen Euro mit Laufzeit bis 18. November 2028 begeben. Die Aroundtown Anleihe löst eine Anleihe ab, die am 18. Dezember zurückgezahlt wird. Was die 9-Monatszahlen und der LEG-Einstieg für Gläubiger bedeuten.
Steckbrief
- Emittent
- Aroundtown SA
- Instrument
- Variabel verzinste Schuldverschreibung (Floating Rate Note)
- Begebung
- 18. November 2026
- Fälligkeit
- 18. November 2028
- Verwendung
- Refinanzierung von 500 Mio. € Schuldverschreibungen, vorzeitige Rückzahlung am 18.12.2026
Stand: 25.11.2026, Angaben aus Unternehmensmitteilung und Berichten zu den Final Terms; ISIN, Rang, Stückelung und Rating nennen die ausgewerteten Quellen nicht
Der Erlös dient laut den Berichten zur Refinanzierung: Aroundtown hat eine variabel verzinste Anleihe, die regulär erst 2027 fällig wäre, zur vorzeitigen Rückzahlung am 18. Dezember 2026 gekündigt (Ankündigung am 12. November). Die neue Anleihe ersetzt sie praktisch eins zu eins, mit einer Laufzeit bis 2028. Parallel hat der Konzern am 25. November seine Neunmonatszahlen vorgelegt und die Prognose angehoben. Die Aroundtown Aktie zählt am Donnerstagmittag laut aktiencheck.de-Marktbericht zu den MDAX-Gewinnern.
Die Anleihe im Detail
Was steckt hinter der neuen Aroundtown Anleihe 2026/2028?
Bei einer variabel verzinsten Anleihe (englisch Floating Rate Note, FRN) ändert sich der Zins in festen Abständen. Hier setzt er sich aus dem Dreimonats-Euribor, dem Zins, zu dem Banken sich untereinander Euro leihen, und einer festen Marge von 1,30 Prozentpunkten zusammen. Steigt der Euribor, steigt der Zins der Anleihe, fällt er, sinkt er. Welcher Gesamtzins gerade gilt, nennen die Quellen nicht; er hängt vom aktuellen Euribor ab. Für Anleger ist das Kursrisiko durch Zinsänderungen geringer als bei Festzinsanleihen, das Risiko des Emittenten bleibt dagegen bestehen.
Die Erstmeldung zur Emission stammt laut ad-hoc-news von Börse Express vom 19. November. Mit der neuen Anleihe verlängert Aroundtown seine Schuldenstruktur. Die durchschnittliche Laufzeit der Verbindlichkeiten beträgt laut Unternehmen 3,7 Jahre, die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten liegen bei 2,6 Prozent. Im laufenden Jahr hat Aroundtown nach eigenen Angaben vorrangige Anleihen über 2,7 Milliarden Euro in Euro, Schweizer Franken und australischen Dollar begeben.
9-Monatszahlen
Wie solide ist Aroundtown nach den Quartalszahlen?
Der Kreditmarkt schaut bei Immobilienkonzernen vor allem auf die Beleihungsquote (Loan-to-Value, LTV), also das Verhältnis von Schulden zu Immobilienwert, und auf die Liquidität. Aroundtown meldet einen LTV von 45 Prozent zum September 2026, nach 41 Prozent im Dezember 2025. Die Liquidität beträgt 2,2 Milliarden Euro an Barmitteln und liquiden Anlagen, dazu kommen über eine Milliarde Euro ungenutzte revolvierende Kreditlinien und eine nach dem Stichtag für die LEG-Transaktion unterzeichnete Brückenfinanzierung über 600 Millionen Euro.
|Kennzahl
|9M 2026 / aktuell
|Vorjahr / zuvor
|FFO I
|215 Mio. €
|221 Mio. €
|Nettomieteinnahmen
|884 Mio. €
|886 Mio. €
|Periodenergebnis
|332 Mio. €
|882 Mio. €
|Beleihungsquote (LTV)
|45 %
|41 % (Dez. 2025)
|Prognose FFO I 2026
|285 bis 305 Mio. €
|275 bis 305 Mio. € (zuvor)
FFO I: Funds from Operations, operativer Mittelzufluss vor Verkaufserlösen. Prognose für das Gesamtjahr 2026.
Quelle: Aroundtown SA, EQS-Mitteilung vom 25.11.2026, 06:51 Uhr MEZ
Die operative Basis ist stabil, aber nicht wachsend: Der FFO I liegt mit 215 Millionen Euro drei Prozent unter dem Vorjahr, die Mieteinnahmen sind nahezu unverändert. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde auf 285 bis 305 Millionen Euro (zuvor 275 bis 305) eingeengt. Der Periodengewinn von 332 Millionen Euro liegt deutlich unter den 882 Millionen Euro des Vorjahres. Der Nettowert des Immobilienvermögens (EPRA NTA) beträgt 9,1 Milliarden Euro beziehungsweise 8,1 Euro je Aktie.
Was bedeutet der LEG-Einstieg für Anleihegläubiger?
Nach dem Stichtag hat Aroundtown über die Tochter Grand City Properties 24,98 Prozent an LEG Immobilien erworben, eine Aufstockung auf bis zu 29,9 Prozent ist möglich. Das Unternehmen erwartet daraus einen einmaligen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro, weil die Aktien unter Buchwert erworben wurden, und einen anteiligen FFO-Effekt von rund 20 Prozent nach Finanzierungskosten (dpa-AFX nennt für eine frühere Angabe 15 Prozent). Ein Buchgewinn bringt kein Bargeld; für Gläubiger zählt, wie die Beteiligung finanziert ist und wie sich der LTV danach entwickelt. Die Brückenfinanzierung über 600 Millionen Euro zeigt, dass der Einstieg nicht aus der Liquidität allein gezahlt wurde. Wie sich der LTV nach der Transaktion entwickelt, nennen die Quellen nicht; das ist ein Punkt, den Marktbeobachter verfolgen dürften.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Am 18. Dezember 2026 wird die gekündigte Anleihe über 500 Millionen Euro zum Nennbetrag zuzüglich Zinsen zurückgezahlt. Zum Jahresende wechselt die Führung: Die Co-Chefs Manaktala und Tintelnot übernehmen, Bar-Hen tritt zurück. Beobachten lässt sich außerdem, ob Aroundtown die Beteiligung an LEG auf bis zu 29,9 Prozent aufstockt und wie die Beleihungsquote im Jahresabschluss aussieht. Wer Anleihen von Immobilienkonzernen vergleicht, achtet auf LTV, Zinsdeckung und Fälligkeitenprofil.
Häufige Fragen zur Aroundtown Anleihe
Was ist die neue Aroundtown Anleihe? Eine variabel verzinste Schuldverschreibung über 500 Millionen Euro, begeben am 18. November 2026 mit Fälligkeit am 18. November 2028, verzinst mit dem Dreimonats-Euribor plus 1,30 Prozentpunkte.
Welchen Zins zahlt die Aroundtown Anleihe? Es gibt keinen festen Kupon. Der Zins ändert sich mit dem Euribor; die Marge von 1,30 Prozentpunkten bleibt gleich.
Wofür braucht Aroundtown das Geld? Laut den Final Terms zur Refinanzierung von 500 Millionen Euro Schuldverschreibungen, die am 18. Dezember 2026 vorzeitig zurückgezahlt werden, und für allgemeine Unternehmenszwecke.
Wie sicher ist die Anleihe? Eine Sicherheit gibt es nicht garantiert; Anleihen tragen Emittenten- und Ausfallrisiko bis zum Totalverlust. Kennzahlen wie der LTV von 45 Prozent helfen bei der Einordnung, ersetzen aber keine eigene Prüfung der Anleihebedingungen.
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