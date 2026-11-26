Bei einer variabel verzinsten Anleihe (englisch Floating Rate Note, FRN) ändert sich der Zins in festen Abständen. Hier setzt er sich aus dem Dreimonats-Euribor, dem Zins, zu dem Banken sich untereinander Euro leihen, und einer festen Marge von 1,30 Prozentpunkten zusammen. Steigt der Euribor, steigt der Zins der Anleihe, fällt er, sinkt er. Welcher Gesamtzins gerade gilt, nennen die Quellen nicht; er hängt vom aktuellen Euribor ab. Für Anleger ist das Kursrisiko durch Zinsänderungen geringer als bei Festzinsanleihen, das Risiko des Emittenten bleibt dagegen bestehen.

Die Erstmeldung zur Emission stammt laut ad-hoc-news von Börse Express vom 19. November. Mit der neuen Anleihe verlängert Aroundtown seine Schuldenstruktur. Die durchschnittliche Laufzeit der Verbindlichkeiten beträgt laut Unternehmen 3,7 Jahre, die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten liegen bei 2,6 Prozent. Im laufenden Jahr hat Aroundtown nach eigenen Angaben vorrangige Anleihen über 2,7 Milliarden Euro in Euro, Schweizer Franken und australischen Dollar begeben.