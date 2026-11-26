Die Rally geht weiter: Die Aroundtown Aktie klettert am Donnerstagmittag um 7,27% auf 1,785 Euro und ist damit der klare MDAX Gewinner. Schon am Mittwoch hatte der Gewerbe- und Wohnimmobilienkonzern mit einem Plus von 4,9% auf 1,664 Euro (Xetra-Schluss) an der Spitze des Index gestanden. In zwei Handelstagen summiert sich der Zuwachs damit auf mehr als 12%.
Aroundtown Aktie: MDAX Gewinner am Mittag mit +7,27% - der LEG-Coup zündet die zweite Stufe
Die Aroundtown Aktie steigt am Donnerstagmittag um 7,27% auf 1,785 Euro und ist der größte MDAX Gewinner. Die angehobene FFO-Prognose und die 24,98%-Beteiligung der Tochter Grand City Properties an LEG Immobilien wirken den zweiten Tag in Folge - und der Kurs bricht über eine wichtige Trendlinie aus.
Die Gründe für den Kurssprung
Warum die Aroundtown Aktie MDAX Gewinner ist
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es am Donnerstag nicht. Der Markt verarbeitet weiter das Nachrichtenpaket vom Mittwoch - und das hat es in sich.
Aroundtown hat mit den Neunmonatszahlen die Untergrenze der Prognose für das operative Ergebnis FFO I um 10 Mio. Euro angehoben. Für 2026 werden nun 285 bis 305 Mio. Euro erwartet, je Aktie 0,26 bis 0,27 Euro. Als Gründe nennt der Vorstand die Beteiligung an LEG Immobilien, den höheren Anteil an der Tochter Grand City Properties (GCP) und den abgeschlossenen Aktienrückkauf über 250 Mio. Euro.
Der LEG-Einstieg
Über die Tochter Grand City Properties hält Aroundtown inzwischen 24,98% an LEG Immobilien. Eine Aufstockung auf bis zu 29,9% ist möglich - knapp unter der Schwelle von 30%, ab der ein Pflichtangebot fällig würde. Ab 2027 erwartet das Management daraus rund 60 Mio. Euro zusätzlichen FFO I.
Milliarden-Buchgewinn
Die LEG-Aktien wurden deutlich unter Buchwert erworben. Aroundtown rechnet deshalb mit einem einmaligen Buchgewinn von mehr als einer Milliarde Euro - ein Bewertungseffekt, kein zusätzlicher Cashflow.
Mehr Grand City Properties
Der Anteil an GCP stieg von 62,5% auf 85%. Damit fließt ein größerer Teil der Wohnungserträge direkt in das Konzernergebnis.
Neue Doppelspitze
CEO Barak Bar-Hen verlässt das Unternehmen zum Jahresende 2026. Kamaldeep Manaktala und Finanzchef Jonas Tintelnot übernehmen gemeinsam die Führung.
Neunmonatszahlen 2026
Operativ stabil, die Zinsen beißen
Hinter dem Kurssprung steht kein glänzendes Quartal, sondern ein strategischer Umbau. Die operativen Kennzahlen zeigen ein Unternehmen, das seine Mieten steigert, aber unter höheren Finanzierungskosten leidet.
|Kennzahl
|9M 2026
|9M 2025
|FFO I
|215 Mio. €
|rund 222 Mio. € (-3%)
|FFO I je Aktie
|0,19 €
|0,20 €
|Nettomieteinnahmen
|884 Mio. €
|886 Mio. €
|Finanzierungskosten
|220 Mio. €
|173 Mio. €
|Bereinigtes EBITDA
|754 Mio. €
|rund 747 Mio. € (+1%)
Quelle: Aroundtown 9M-Bericht 2026 laut Investing.com
Die Mieten auf vergleichbarer Fläche stiegen um 2,6%. Am stärksten zogen Hotels (+4,2%) und Wohnungen (+3,5%) an, Büros legten nur um 1% zu. Genau hier liegt der strategische Kern des LEG-Deals: Wohnimmobilien werden zum wichtigsten Standbein, das schwierige Bürogeschäft verliert an Gewicht.
Charttechnik
Ausbruch über die Trendlinie - jetzt wartet die 100-Tage-Linie
Charttechnisch ist der Donnerstag bedeutsam. Seit dem Zwischenhoch vom 10. November bei 1,767 Euro verlief eine fallende Trendlinie, an der mehrere Erholungsversuche der Aroundtown Aktie gescheitert waren. Mit 1,785 Euro notiert das Papier nun darüber. Als nächste Hürde gilt die 100-Tage-Linie, die zuletzt bei rund 1,81 Euro verlief. Vom Oktober-Tief bei 1,315 Euro hat sich die Aktie bereits um rund 36% erholt - vom 52-Wochen-Hoch bei 3,246 Euro ist sie allerdings noch weit entfernt.
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