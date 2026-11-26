Charttechnisch ist der Donnerstag bedeutsam. Seit dem Zwischenhoch vom 10. November bei 1,767 Euro verlief eine fallende Trendlinie, an der mehrere Erholungsversuche der Aroundtown Aktie gescheitert waren. Mit 1,785 Euro notiert das Papier nun darüber. Als nächste Hürde gilt die 100-Tage-Linie, die zuletzt bei rund 1,81 Euro verlief. Vom Oktober-Tief bei 1,315 Euro hat sich die Aktie bereits um rund 36% erholt - vom 52-Wochen-Hoch bei 3,246 Euro ist sie allerdings noch weit entfernt.