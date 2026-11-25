Warum fiel die Arm Aktie trotz Rekordumsatz?

Weil die Lizenzgebühren pro verkauftem Chip nur um 8 Prozent wuchsen. Der Markt hatte mehr erwartet, der Ausblick lag nur knapp über den Schätzungen.

Womit verdient Arm sein Geld?

Mit Lizenzen für seine Chiparchitektur und mit Royalties, die Kunden pro ausgeliefertem Chip zahlen. Hinzu kommen künftig eigene Prozessoren.

Wann kommen die nächsten Quartalszahlen?

Arm will Anfang Februar berichten. Dann steht auch eine Prognose für das Chipgeschäft im Geschäftsjahr 2028 an.