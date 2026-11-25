Die Arm Aktie gehört zu den meistgesuchten Halbleiterwerten – und zu den widersprüchlichsten. Der britische Chipdesigner hat im zweiten Geschäftsquartal 2027 (bis 30. September) einen Umsatz von 1,443 Milliarden Dollar erzielt, 27 Prozent mehr als im Vorjahr und klar über der eigenen Prognose von 1,38 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,52 Dollar. Trotzdem rutschte die Arm Aktie nach den Zahlen am 5. November zweistellig ab. Der Grund liegt in einer einzigen Zeile der Bilanz.
Arm Aktie: Rekordumsatz, Rechenzentrum verdoppelt – und trotzdem zweistelliger Kurssturz. Wie gefährlich ist die Smartphone-Flaute?
Arm meldet 1,44 Milliarden Dollar Umsatz und übertrifft die eigene Prognose. Doch die Lizenzgebühren wachsen nur um 8 Prozent. Was hinter dem Rücksetzer der Arm Aktie steckt.
Die Zahlen
Starkes Lizenzgeschäft, schwache Royalties
Arm verdient auf zwei Wegen Geld: mit Lizenzen für seine Chiparchitektur und mit Gebühren, die pro verkauftem Chip anfallen. Das Lizenzgeschäft sprang im Quartal um rund 50 Prozent auf 773 Millionen Dollar. Die Royalties dagegen legten nur um 8 Prozent zu – und genau das enttäuschte den Markt. Ursache ist die Schwäche im Smartphone-Markt, wo teure Speicherchips die Stückzahlen bremsen. Im Rechenzentrum sieht das Bild völlig anders aus: Dort haben sich die Royalties nach Unternehmensangaben gegenüber dem Vorjahr verdoppelt.
Der Ausblick
Eigene Chips als neue Wette
Für das laufende Quartal stellt Arm einen Umsatz von 1,54 Milliarden Dollar in Aussicht, plus oder minus 50 Millionen Dollar, bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,56 Dollar. Das liegt nur knapp über den Markterwartungen. Spannender ist der strategische Umbau: Arm entwirft inzwischen eigene Prozessoren für Rechenzentren und will damit über die Geschäftsjahre 2027 und 2028 bis zu 2 Milliarden Dollar erlösen. Das bringt mehr Umsatz pro Chip, aber auch höhere Kosten und mögliche Konflikte mit Kunden, die Arm bislang nur als neutralen Lizenzgeber kannten. Die nächsten Zahlen werden für Anfang Februar erwartet.
Bei der Arm Aktie stimmt die Richtung im Rechenzentrum – die Frage ist, wie lange das Smartphone-Geschäft das Tempo drückt.
Häufige Fragen zur Arm Aktie
Warum fiel die Arm Aktie trotz Rekordumsatz?
Weil die Lizenzgebühren pro verkauftem Chip nur um 8 Prozent wuchsen. Der Markt hatte mehr erwartet, der Ausblick lag nur knapp über den Schätzungen.
Womit verdient Arm sein Geld?
Mit Lizenzen für seine Chiparchitektur und mit Royalties, die Kunden pro ausgeliefertem Chip zahlen. Hinzu kommen künftig eigene Prozessoren.
Wann kommen die nächsten Quartalszahlen?
Arm will Anfang Februar berichten. Dann steht auch eine Prognose für das Chipgeschäft im Geschäftsjahr 2028 an.
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