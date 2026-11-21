Die Arm Aktie (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Handelssymbol Frankfurt: O9T, US-Handelssymbol: ARM, Nasdaq) ist am Freitag, 20. November 2026, um 14,09 Prozent auf 152,20 Dollar eingebrochen. Gegenüber dem Schlusskurs von 190,53 Dollar eine Woche zuvor ergibt das ein Wochenminus von rund 20 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 452,70 Dollar ist nur noch ein Drittel übrig.
Arm Aktie: 14 Prozent an einem Tag, 66 Prozent unter dem Hoch – ist der teuerste Chipwert jetzt endlich billig genug?
Die Arm Aktie schließt bei 152,20 Dollar und hat binnen eines Monats fast ein Drittel verloren. Goldman Sachs hatte vor zwei Wochen 160 Dollar als Ziel genannt. Was der Absturz über die Bewertung sagt.
Der Mechanismus
Warum die Arm Aktie jeden Chip-Ausverkauf verstärkt
Arm baut keine Chips, sondern lizenziert Baupläne und kassiert Gebühren je verkauftem Prozessor. Das Modell ist margenstark, die Bewertung entsprechend hoch: 24/7 Wall St. errechnete am Donnerstag das 210-Fache des Gewinns der vergangenen zwölf Monate. Wer so teuer ist, fällt in schwachen Phasen überproportional. Der Vergleich des Portals: Qualcomm verlor in einem Monat 6 Prozent, Arm 21 Prozent – und das war vor dem Freitag.
Yahoo Finance nennt neben dem Sektor-Ausverkauf zwei Arm-spezifische Themen: Finanzierungsrisiken beim Großaktionär SoftBank und Unsicherheit über die Konzernführung, nachdem Berichten zufolge Nvidia an Arm-Chef Rene Haas herangetreten sein soll. Eine Bestätigung der Unternehmen liegt uns nicht vor.
Analysten
Wo die Häuser die Arm Aktie zuletzt sahen
Nach den Quartalszahlen am 5. November 2026 passten mehrere Häuser ihre Ziele an. Barclays senkte von 360 auf 325 Dollar bei „Overweight“, TD Cowen von 350 auf 250 Dollar bei „Buy“, Piper Sandler von 320 auf 270 Dollar bei „Overweight“. Goldman Sachs blieb bei „Sell“ mit Kursziel 160 Dollar – ein Niveau, das die Arm Aktie nun unterschritten hat. Laut MarketBeat raten 18 Analysten zum Kauf, sieben zum Halten, einer zum Verkauf. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Arm Aktie
Warum ist die Arm Aktie am Freitag so stark gefallen?
Der gesamte Halbleitersektor wurde verkauft. Hoch bewertete Werte wie Arm reagieren darauf besonders heftig.
Wie weit ist die Arm Aktie vom Hoch entfernt?
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 452,70 Dollar, der Schlusskurs vom Freitag bei 152,20 Dollar – ein Abstand von rund 66 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Arm Aktie?
ISIN US0420682058, WKN A3EUCD, deutsches Kürzel O9T, US-Handelssymbol ARM an der Nasdaq.
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