Nach den Quartalszahlen am 5. November 2026 passten mehrere Häuser ihre Ziele an. Barclays senkte von 360 auf 325 Dollar bei „Overweight“, TD Cowen von 350 auf 250 Dollar bei „Buy“, Piper Sandler von 320 auf 270 Dollar bei „Overweight“. Goldman Sachs blieb bei „Sell“ mit Kursziel 160 Dollar – ein Niveau, das die Arm Aktie nun unterschritten hat. Laut MarketBeat raten 18 Analysten zum Kauf, sieben zum Halten, einer zum Verkauf. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.