Als erste Unterstützung diene nun das Freitagstief bei 165,41 USD. Falle die Aktie darunter, rücke das Novembertief bei 158,34 USD in den Blick, darunter der Bereich um 150 USD. Für eine Entspannung müsste das Papier zunächst den 200er-EMA bei 171,74 USD zurückerobern. Darüber würden der 10er-EMA bei 184,86 USD und der 50er-EMA bei 187,47 USD als nächste Hürden warten, knapp darüber beginne die Ichimoku-Wolke. Etwas Rückenwind könnte die Saisonalität liefern, denn vom 23. bis zum Monatsende habe die Aktie in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um 1,02% zugelegt. (Analyse vom 23.11.2026)