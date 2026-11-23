Rückblick: Nach dem Rekordhoch bei 217,41 USD Mitte Oktober scheiterte die Arista Networks-Aktie (ISIN: US0404132054, WKN: A40V33, Ticker-Symbol: 1170, NYSE-Symbol: ANET) Mitte November erneut an der Widerstandszone um 211,60 USD und markierte bei 212,15 USD ein tieferes Hoch, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
Arista Networks Aktie: Saisonaler Rückenwind - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Seitdem sei es wieder deutlich abwärts gegangen. Am Freitag habe der Ausverkauf bei KI-Hardwarewerten den Druck deutlich verschärft, denn das Papier sei mit einer langen schwarzen Kerze um 11,59% auf 167,62 USD eingebrochen. Damit sei der Titel unter den 10er-EMA bei 184,86 USD und den 50er-EMA bei 187,47 USD sowie wieder unter den 200er-EMA bei 171,74 USD und deutlich unter die Ichimoku-Wolke gefallen.
Ausblick
Als erste Unterstützung diene nun das Freitagstief bei 165,41 USD. Falle die Aktie darunter, rücke das Novembertief bei 158,34 USD in den Blick, darunter der Bereich um 150 USD. Für eine Entspannung müsste das Papier zunächst den 200er-EMA bei 171,74 USD zurückerobern. Darüber würden der 10er-EMA bei 184,86 USD und der 50er-EMA bei 187,47 USD als nächste Hürden warten, knapp darüber beginne die Ichimoku-Wolke. Etwas Rückenwind könnte die Saisonalität liefern, denn vom 23. bis zum Monatsende habe die Aktie in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um 1,02% zugelegt. (Analyse vom 23.11.2026)
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