aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 00:39 12 Min.

Steht der Biotech-Star vor dem nächsten Kursschub?

Die Argenx-Aktie (ISIN: NL0010832176, WKN: A11602, Ticker-Symbol: 1AE) steht möglicherweise vor einer der spannendsten Bewährungsproben des europäischen Biotechnologiesektors! Während der Immunologie-Spezialist mit seinem Erfolgsmedikament VYVGART bereits beeindruckende Umsätze erzielt, könnte ein weiterer Wirkstoffkandidat die nächste große Wachstumsphase einläuten. Das US-Analysehaus Bernstein Research bleibt jedenfalls optimistisch. Analyst Justin Smith hat in seiner aktuellen Argenx-Aktienanalyse vom 18. November 2026 das Kursziel 914 Euro bestätigt und das Rating "outperform" unverändert beibehalten. Besonders im Fokus steht Empasiprubart, ein vielversprechender Wirkstoffkandidat, der sich nach Einschätzung von Justin Smith zu einem weiteren Milliardenprodukt entwickeln könnte. Doch die entscheidende Bewährungsprobe steht unmittelbar bevor: Im Dezember werden wichtige Phase-3-Studiendaten erwartet. Am Donnerstag schloss die Argenx-Aktie auf Tradegate bei 856,00 Euro und verlor 0,5 Prozent. Bis zum Kursziel 914 Euro ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 6,8 Prozent. Die große Frage lautet: Steht Argenx vor dem nächsten medizinischen Durchbruch oder droht bei enttäuschenden Studienergebnissen ein empfindlicher Rückschlag?

Bernstein Research bestätigt Kursziel 914 Euro und Rating "outperform"

Mit seiner jüngsten Argenx-Aktienanalyse setzt Bernstein Research ein klares Zeichen des Vertrauens. Analyst Justin Smith bestätigt das Kursziel 914 Euro und hält am Rating "outperform" fest. Damit traut Bernstein Research der Argenx-Aktie weiterhin eine überdurchschnittliche Entwicklung gegenüber dem relevanten Vergleichsmarkt zu. Im Mittelpunkt der Einschätzung steht die Fähigkeit des Unternehmens, aus seiner vielversprechenden Forschungspipeline weitere kommerziell erfolgreiche Medikamente hervorzubringen. Besonders interessant erscheint Justin Smith der Wirkstoffkandidat Empasiprubart. Ähnlich wie das bereits erfolgreiche Medikament VYVGART könnte sich Empasiprubart langfristig zu einem bedeutenden Umsatzträger entwickeln. Die öffentlich zugängliche Zusammenfassung der Bernstein-Research-Studie bezeichnet Empasiprubart sinngemäß als potenziellen Kassenschlager. Ein wörtliches Originalzitat von Justin Smith liegt in dieser Zusammenfassung allerdings nicht vor. Die entscheidende Botschaft der Aktienanalyse ist dennoch eindeutig: Bernstein Research sieht in der Entwicklung zusätzlicher Medikamente einen wichtigen Schlüssel für die langfristige Bewertung von Argenx. Das Kursziel 914 Euro und das Rating "outperform" verdeutlichen, dass Justin Smith dem Biotechnologieunternehmen weiterhin erhebliche wissenschaftliche und wirtschaftliche Fähigkeiten zutraut.

Empasiprubart: Wird aus dem Hoffnungsträger der nächste Milliardenhit?

Der vielleicht wichtigste Aspekt der Argenx-Aktienanalyse von Bernstein Research betrifft Empasiprubart. Der Wirkstoffkandidat soll das bestehende Medikamentenportfolio ergänzen und könnte damit einen entscheidenden Beitrag zur langfristigen Wachstumsstrategie leisten. Für Argenx wäre ein zusätzlicher kommerzieller Erfolg von großer Bedeutung. Denn trotz der beeindruckenden Entwicklung von VYVGART ist das Unternehmen weiterhin stark von diesem Medikament und dessen verschiedenen Anwendungen abhängig. Ein weiterer erfolgreicher Wirkstoff könnte die Umsatzbasis verbreitern, neue Patientengruppen erschließen und das Geschäftsmodell widerstandsfähiger machen. Genau diese Perspektive steht im Mittelpunkt der Einschätzung von Justin Smith. Der Analyst von Bernstein Research betrachtet Empasiprubart als potenziellen weiteren Blockbuster. In der Pharmabranche bezeichnet dieser Begriff üblicherweise ein Medikament mit einem jährlichen Umsatzpotenzial von mindestens einer Milliarde US-Dollar. Allerdings ist dieses Potenzial keineswegs garantiert. Bevor Empasiprubart entsprechende Umsätze erzielen könnte, müsste der Wirkstoff seine Wirksamkeit und Sicherheit in klinischen Studien überzeugend unter Beweis stellen und anschließend die notwendigen regulatorischen Zulassungen erhalten. Die Argenx-Aktienanalyse von Bernstein Research zeigt damit sowohl die außergewöhnlichen Chancen als auch die erheblichen Unsicherheiten eines forschungsintensiven Biotechnologieunternehmens.

Dezember wird zum Schicksalsmonat: Phase-3-Daten könnten alles verändern

Für Argenx könnte der Dezember 2026 zu einem entscheidenden Monat werden. Dann werden wichtige Phase-3-Studiendaten zu Empasiprubart erwartet. Im Mittelpunkt steht die Behandlung der multifokalen motorischen Neuropathie, kurz MMN, einer seltenen immunvermittelten Erkrankung, die unter anderem zu fortschreitender Muskelschwäche führen kann. Die bevorstehenden Ergebnisse sind nicht nur aus medizinischer Sicht bedeutsam, sondern könnten auch die langfristigen Wachstumsperspektiven von Argenx maßgeblich beeinflussen. Positive Studiendaten würden die Chancen auf eine spätere Zulassung verbessern und könnten das Vertrauen der Anleger in die Forschungspipeline stärken. Für Bernstein Research ist genau dieser Punkt besonders wichtig. Analyst Justin Smith betont in seiner Aktienanalyse die Bedeutung der bevorstehenden Phase-3-Ergebnisse für das Vertrauen der Investoren in die Fähigkeit von Argenx, das Konzentrationsrisiko seines Medikamentenportfolios zu reduzieren. Sollte Empasiprubart überzeugende Ergebnisse liefern, könnte sich die Investmentgeschichte von Argenx grundlegend erweitern. Das Unternehmen wäre dann nicht mehr ausschließlich von den kommerziellen Perspektiven seiner etablierten FcRn-Therapie abhängig. Enttäuschende Studiendaten könnten dagegen erhebliche Zweifel an den zusätzlichen Wachstumsmöglichkeiten auslösen. Das Kursziel 914 Euro und das Rating "outperform" von Bernstein Research sind deshalb vor dem Hintergrund eines wichtigen klinischen Ereignisrisikos zu betrachten.

VYVGART: Das Milliardenmedikament treibt Argenx nach vorne

Die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte von Argenx basiert bislang vor allem auf VYVGART, einem innovativen Medikament zur Behandlung bestimmter Autoimmunerkrankungen. Der Wirkstoff Efgartigimod greift gezielt in einen Mechanismus des Immunsystems ein und kann dadurch krankheitsverursachende Antikörper reduzieren. Die kommerzielle Entwicklung ist beeindruckend. Im dritten Quartal 2026 erzielte Argenx mit seinen Produkten weltweit Nettoumsätze von rund 1,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und 13 Prozent gegenüber dem unmittelbar vorausgegangenen Quartal. Diese Zahlen verdeutlichen, wie dynamisch sich das Geschäft entwickelt hat. Zu den wichtigen Anwendungsgebieten gehören die generalisierte Myasthenia gravis und die chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie. Beide Erkrankungen können erhebliche Einschränkungen für Betroffene verursachen und erfordern spezialisierte Behandlungsmöglichkeiten. Die erfolgreiche Vermarktung von VYVGART zeigt, dass Argenx wissenschaftliche Innovationen in wirtschaftlich bedeutende Produkte verwandeln kann. Für die Bewertung durch Bernstein Research ist dies ein wichtiger fundamentaler Hintergrund. Justin Smith sieht mit Empasiprubart die Chance, eine weitere erfolgreiche Medikamentenentwicklung zu verwirklichen. Das Rating "outperform" spiegelt damit auch das Vertrauen in die langfristige Innovationsfähigkeit von Argenx wider.

Das Konzentrationsrisiko: Warum ein zweites Erfolgsmedikament so wichtig wäre

Eine der größten Herausforderungen für Argenx liegt in der starken wirtschaftlichen Bedeutung von VYVGART. Zwar wächst das Geschäft dynamisch, doch die Abhängigkeit von einer zentralen Wirkstoffplattform bleibt ein Risiko. Sollte sich der Wettbewerb verschärfen, könnten neue Therapiealternativen die Marktposition beeinträchtigen. Auch unerwartete Sicherheitsfragen, regulatorische Veränderungen oder Schwierigkeiten bei der Kostenerstattung könnten die Wachstumsaussichten belasten. Für Investoren ist deshalb entscheidend, ob Argenx zusätzliche unabhängige Umsatzquellen aufbauen kann. Genau hier setzt die aktuelle Aktienanalyse von Bernstein Research an. Justin Smith betrachtet die bevorstehenden Empasiprubart-Daten als wichtigen Vertrauensbeweis für die Fähigkeit des Unternehmens, sein Portfolio breiter aufzustellen. Ein erfolgreiches zweites Medikament könnte die Abhängigkeit von VYVGART reduzieren und zugleich die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten vergrößern. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass auch ein positiver Studienausgang nicht automatisch eine erfolgreiche Markteinführung garantiert. Zulassungsverfahren, Preisverhandlungen, ärztliche Akzeptanz und Wettbewerb beeinflussen den tatsächlichen kommerziellen Erfolg. Das Kursziel 914 Euro von Bernstein Research berücksichtigt eine positive langfristige Perspektive, bedeutet aber keineswegs, dass diese Risiken bereits überwunden wären.

Neue Übernahme für bis zu 1,15 Milliarden USD: Argenx baut seine Forschung aus

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Argenx durch die am 9. November 2026 angekündigte Übernahme von Unnatural Products. Die Transaktion bewertet das amerikanische Biotechnologieunternehmen mit bis zu rund 1,15 Milliarden US-Dollar, einschließlich erfolgsabhängiger Zahlungen. Unnatural Products verfügt über besondere Kompetenzen bei der Entwicklung makrozyklischer Peptide. Diese Technologie könnte Argenx neue Möglichkeiten eröffnen, innovative Medikamente gegen immunvermittelte Erkrankungen zu entwickeln. Besonders interessant ist die Perspektive potenzieller oral einzunehmender oder länger wirksamer Therapien. Für Patienten könnten solche Behandlungsmöglichkeiten langfristig erhebliche Vorteile bieten. Gleichzeitig könnte Argenx seine Forschungsplattform verbreitern und neue Wirkmechanismen erschließen. Allerdings ist die Übernahme mit finanziellen und operativen Risiken verbunden. Forschungserfolge lassen sich nicht erzwingen, und selbst vielversprechende Technologien benötigen häufig viele Jahre bis zur möglichen Marktreife. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob Argenx aus seinen zusätzlichen Investitionen tatsächlich wirtschaftlich erfolgreiche Produkte entwickeln kann. Die Übernahme unterstreicht die langfristigen Ambitionen des Unternehmens, ist jedoch nicht als ausdrücklich genanntes Hauptargument von Justin Smith in der aktuellen Bernstein-Research-Studie belegt.

Argenx-Aktie bei 856 Euro: Wie attraktiv ist das Kursziel 914 Euro?

Die Bewertung der Argenx-Aktie verlangt eine differenzierte Betrachtung. Am Donnerstag schloss das Papier auf Tradegate bei 856,00 Euro und verlor damit 0,5 Prozent. Das von Bernstein Research bestätigte Kursziel 914 Euro liegt 58 Euro über diesem Schlusskurs. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 6,8 Prozent. Für ein Biotechnologieunternehmen mit wichtigen bevorstehenden Studiendaten ist dieser Bewertungsspielraum vergleichsweise überschaubar. Denn klinische Ergebnisse können erhebliche Kursbewegungen auslösen, sowohl nach oben als auch nach unten. Ein positives Ergebnis der Empasiprubart-Studie könnte zusätzliche Fantasie für die langfristige Umsatzentwicklung schaffen. Sollte die Studie dagegen enttäuschen, könnte die Aktie deutlich unter Druck geraten. Für Investoren stellt sich daher die Frage, ob die möglichen Chancen das erhebliche Ereignisrisiko ausreichend kompensieren. Die Aktienanalyse von Bernstein Research fällt mit dem Rating "outperform" weiterhin optimistisch aus. Dennoch sollten Anleger das Kursziel 914 Euro nicht mit einer garantierten Rendite oder einer kurzfristigen Kursprognose verwechseln. Die tatsächliche Kursentwicklung hängt wesentlich von den klinischen Ergebnissen, der weiteren Geschäftsentwicklung und den Erwartungen des Kapitalmarktes ab.

Weitere Analysten sehen Chancen: Doch die Bewertungen gehen auseinander

Bernstein Research steht mit seiner positiven Einschätzung der Argenx-Aktie nicht allein. Auch andere Analysehäuser sehen in der Immunologieplattform langfristige Wachstumsmöglichkeiten. JPMorgan bestätigte am 9. November 2026 beispielsweise die Einstufung "overweight" mit einem Kursziel von 950 Euro. Bezogen auf den angegebenen Tradegate-Schlusskurs von 856 Euro entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 11,0 Prozent. Die DZ BANK hatte ihren fairen Wert im Oktober auf 935 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Potenzial von rund 9,2 Prozent. Vorsichtiger positionierte sich Deutsche Bank Research mit einem Kursziel von 850 Euro und dem Rating "hold". Diese Bewertung liegt geringfügig unter dem angegebenen Schlusskurs. Die unterschiedlichen Einschätzungen verdeutlichen, wie stark die Bewertung von Argenx von Annahmen über künftige Umsätze, Marktanteile und klinische Erfolge abhängt. Bernstein Research und Justin Smith setzen mit dem Kursziel 914 Euro und dem Rating "outperform" weiterhin auf eine positive Entwicklung. Entscheidend bleibt jedoch, ob die erwarteten Studienergebnisse diese optimistische Perspektive rechtfertigen.

Die größten Risiken: Was könnte den Biotech-Traum gefährden?

Trotz der positiven Aktienanalyse von Bernstein Research sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. An erster Stelle steht die Unsicherheit klinischer Studien. Selbst vielversprechende Wirkstoffe können in späten Entwicklungsphasen scheitern. Negative Ergebnisse bei Empasiprubart würden nicht nur die unmittelbaren Zulassungsperspektiven beeinträchtigen, sondern könnten auch das Vertrauen in die langfristige Diversifizierungsstrategie schwächen. Hinzu kommt der zunehmende Wettbewerb bei Therapien gegen Autoimmunerkrankungen. Neue Medikamente anderer Hersteller könnten die Marktposition von VYVGART herausfordern und langfristig den Preisdruck erhöhen. Weitere Unsicherheiten entstehen durch regulatorische Anforderungen, mögliche Verzögerungen bei Zulassungsverfahren und die Erstattung innovativer Therapien durch Gesundheitssysteme. Auch die hohen Kosten für Forschung, klinische Studien und internationale Vermarktung müssen berücksichtigt werden. Schließlich spielt die Aktienbewertung eine entscheidende Rolle. Unternehmen mit hohen Wachstumserwartungen reagieren häufig besonders empfindlich auf Enttäuschungen. Für die Argenx-Aktie bedeutet dies, dass selbst gute Geschäftszahlen nicht zwangsläufig weitere Kurssteigerungen auslösen, wenn der Markt bereits noch bessere Ergebnisse erwartet. Das Rating "outperform" von Justin Smith ist daher eine positive Analysteneinschätzung, aber keineswegs eine Garantie für steigende Kurse.

Was muss Argenx liefern, damit die Aktie weiter steigt?

Die nächsten Monate könnten für die langfristige Bewertung von Argenx entscheidend werden. Besonders wichtig sind überzeugende Phase-3-Daten für Empasiprubart. Positive Ergebnisse würden die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Argenx neben VYVGART eine weitere bedeutende Therapie entwickeln kann. Gleichzeitig muss das Unternehmen das Wachstum seines bestehenden Medikamentengeschäfts fortsetzen. Steigende Patientenzahlen, zusätzliche zugelassene Anwendungen und eine erfolgreiche internationale Vermarktung könnten die Umsatzbasis weiter stärken. Auch die Entwicklung neuer Wirkstoffe und die Integration zusätzlicher Forschungstechnologien bleiben wichtige Faktoren. Entscheidend ist dabei, dass hohe Investitionen langfristig zu wirtschaftlich tragfähigen Produkten führen. Für Bernstein Research steht die Fähigkeit von Argenx, das Konzentrationsrisiko im Portfolio zu verringern, besonders im Vordergrund. Justin Smith sieht in Empasiprubart eine bedeutende Chance, diese Entwicklung voranzutreiben. Das unveränderte Kursziel 914 Euro und das Rating "outperform" verdeutlichen, dass Bernstein Research weiterhin an das langfristige Potenzial des Unternehmens glaubt. Anleger sollten allerdings berücksichtigen, dass ein erfolgreicher wissenschaftlicher Meilenstein nur eine von mehreren Voraussetzungen für nachhaltige Kurssteigerungen ist.

Fazit: Argenx-Aktie vor der großen Bewährungsprobe!