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Ardent-Health-Aktie: Morgan-Stanley-Analyst Craig Hettenbach bleibt bei „Equal-weight“ – Kursziel 13,50 Dollar deutlich unter dem Kurs

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Morgan-Stanley-Analyst Craig Hettenbach bleibt bei „Equal-weight“ für die Ardent-Health-Aktie und nennt ein Kursziel von 13,50 US-Dollar. Das liegt rund 25 Prozent unter dem Kurs von 17,92 US-Dollar. Der Klinikbetreiber hatte nach starken Quartalszahlen kräftig zugelegt.

Ärztin hält eine MRT-Aufnahme des Gehirns
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/a-doctor-holding-an-mri-result-of-the-brain-4226219/)
Rating Morgan Stanley (bestätigt)
Equal-weight
Kursziel
13,50 $
Kurs 16.11.2026
17,92 $
Abstand zum Kursziel
−24,7 %

Steckbrief

Unternehmen
Ardent Health, Inc.
Handelssymbol
ARDT (NYSE)
Analyst
Craig Hettenbach
Bank
Morgan Stanley
Rating
Equal-weight (bestätigt)
Kursziel
13,50 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Die Rally ging zu weit: Morgan-Stanley-Analyst Craig Hettenbach bleibt bei „Equal-weight“ für die Ardent-Health-Aktie und nennt ein Kursziel von 13,50 US-Dollar. Das liegt rund 25 Prozent unter dem Kurs von 17,92 US-Dollar laut Ratingübersicht. Ardent betreibt Krankenhäuser in mittelgroßen Städten der USA, darunter das Lovelace Health System in New Mexico.

Morgan Stanley zur Ardent-Health-Aktie

Starkes Quartal, hoher Kurs – Hettenbach bleibt neutral

Craig Hettenbach bleibt bei seiner neutralen Einschätzung. Sein Kursziel liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs.

Nach den Zahlen zum dritten Quartal war die Aktie um rund 22 Prozent gestiegen. Ardent hatte Kosten gesenkt und die Gewinnprognose angehoben.

Die Aktienanalyse von Morgan Stanley folgt diesem Kurssprung nicht.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Craig Hettenbach zu lesen ist:

  1. Rückkehr in die Gewinnzone

    Ardent erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 45 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 23 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

  2. Kostensenkungen

    Die Personalkosten sanken um 4 Prozent, auch durch weniger Leiharbeit.

  3. Mehr Patienten

    Die bereinigten Aufnahmen stiegen um 2,9 Prozent, die Zahl der Operationen sank dagegen um 1,9 Prozent.

  4. Gegenwind 2027

    Das Management warnte vor Belastungen durch steigende Versicherungsprämien und neue Arbeitsauflagen bei Medicaid.

Politische Risiken

Klinikbetreiber hängen stark von staatlichen Programmen wie Medicaid und von den Versicherungsmärkten ab. Änderungen dort können die Zahl versicherter Patienten verringern.

Für 2026 bestätigte Ardent einen Umsatz von 6,4 bis 6,7 Milliarden US-Dollar.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Craig Hettenbach. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Equal-weight“ und das Kursziel von 13,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Ardent Health, Inc. (ARDT): Halten, Kursziel 13,50 USD.

Quelle
Empfehlung von Craig Hettenbach, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:14 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:14 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Craig Hettenbach, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.