Die Rally ging zu weit: Morgan-Stanley-Analyst Craig Hettenbach bleibt bei „Equal-weight“ für die Ardent-Health-Aktie und nennt ein Kursziel von 13,50 US-Dollar. Das liegt rund 25 Prozent unter dem Kurs von 17,92 US-Dollar laut Ratingübersicht. Ardent betreibt Krankenhäuser in mittelgroßen Städten der USA, darunter das Lovelace Health System in New Mexico.
Ardent-Health-Aktie: Morgan-Stanley-Analyst Craig Hettenbach bleibt bei „Equal-weight“ – Kursziel 13,50 Dollar deutlich unter dem Kurs
Morgan-Stanley-Analyst Craig Hettenbach bleibt bei „Equal-weight“ für die Ardent-Health-Aktie und nennt ein Kursziel von 13,50 US-Dollar. Das liegt rund 25 Prozent unter dem Kurs von 17,92 US-Dollar. Der Klinikbetreiber hatte nach starken Quartalszahlen kräftig zugelegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ardent Health, Inc.
- Handelssymbol
- ARDT (NYSE)
- Analyst
- Craig Hettenbach
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Equal-weight (bestätigt)
- Kursziel
- 13,50 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Ardent-Health-Aktie
Starkes Quartal, hoher Kurs – Hettenbach bleibt neutral
Craig Hettenbach bleibt bei seiner neutralen Einschätzung. Sein Kursziel liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs.
Nach den Zahlen zum dritten Quartal war die Aktie um rund 22 Prozent gestiegen. Ardent hatte Kosten gesenkt und die Gewinnprognose angehoben.
Die Aktienanalyse von Morgan Stanley folgt diesem Kurssprung nicht.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Craig Hettenbach zu lesen ist:
Rückkehr in die Gewinnzone
Ardent erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 45 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 23 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Kostensenkungen
Die Personalkosten sanken um 4 Prozent, auch durch weniger Leiharbeit.
Mehr Patienten
Die bereinigten Aufnahmen stiegen um 2,9 Prozent, die Zahl der Operationen sank dagegen um 1,9 Prozent.
Gegenwind 2027
Das Management warnte vor Belastungen durch steigende Versicherungsprämien und neue Arbeitsauflagen bei Medicaid.
Politische Risiken
Klinikbetreiber hängen stark von staatlichen Programmen wie Medicaid und von den Versicherungsmärkten ab. Änderungen dort können die Zahl versicherter Patienten verringern.
Für 2026 bestätigte Ardent einen Umsatz von 6,4 bis 6,7 Milliarden US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Craig Hettenbach. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Equal-weight“ und das Kursziel von 13,50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Ardent Health, Inc. (ARDT): Halten, Kursziel 13,50 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Craig Hettenbach, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:14 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:14 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Craig Hettenbach, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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