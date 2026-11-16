Ein Klinikkonzern meldet sich zurück: Nach den Quartalszahlen sprang die Ardent-Health-Aktie um rund 20 Prozent. Truist-Analyst David S Ma… bleibt für die Ardent-Health-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 13 auf 22 US-Dollar. Zum Kurs von 18,11 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von gut 21 Prozent.
Ardent-Health-Aktie: 20 Prozent Kurssprung nach den Zahlen – Truist erhöht das Kursziel um fast 70 Prozent
Der Klinikbetreiber Ardent Health hat nach einem schwachen Frühjahr die Prognose angehoben. Truist-Analyst David S Ma… bleibt bei „Buy“ für die Ardent-Health-Aktie und erhöht das Kursziel kräftig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ardent Health, Inc.
- Handelssymbol
- ARDT (NYSE)
- Analyst
- David S Ma… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Truist Securities
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 22 US-Dollar (zuvor 13 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Truist zur Ardent-Health-Aktie
Weniger Personalkosten, mehr Patienten
Truist hebt das Kursziel deutlich an. Ardent hat seine Kosten im Griff und gewinnt Patienten hinzu.
Ardent Health betreibt Krankenhäuser in mittelgroßen US-Städten, darunter das Lovelace-Netz in New Mexico. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 3,1 Prozent auf 1,62 Milliarden US-Dollar.
Unter dem Strich verdiente Ardent 45 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 23 Millionen ein Jahr zuvor.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Truist-Analyst David S Ma… zu lesen ist:
Prognose erhöht
Ardent hob die Untergrenze der EBITDA-Prognose für 2026 auf 500 Millionen US-Dollar an.
Kosten gesenkt
Die Personalkosten sanken um rund 4 Prozent, vor allem durch weniger Leiharbeit.
Mehr Aufnahmen
Die bereinigten Patientenaufnahmen stiegen um 2,9 Prozent.
Sparprogramm
Ein Effizienzprogramm soll in diesem Jahr mindestens 70 Millionen US-Dollar einsparen.
Gegenwind aus der Gesundheitspolitik
Steigende Versicherungsprämien und neue Arbeitspflichten in Medicaid könnten 2027 belasten. Zudem verzögert sich eine Sonderzahlung aus New Mexico über 37 Millionen US-Dollar.
Die Zahl der Operationen sank im Quartal um 1,9 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst David S Ma… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 22 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Ardent Health, Inc. (ARDT): Kaufen, Kursziel 22,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von David S Ma… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:28 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:28 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: David S Ma… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
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