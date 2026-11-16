Ardent Health betreibt Krankenhäuser in mittelgroßen US-Städten, darunter das Lovelace-Netz in New Mexico. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 3,1 Prozent auf 1,62 Milliarden US-Dollar.

Unter dem Strich verdiente Ardent 45 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 23 Millionen ein Jahr zuvor.