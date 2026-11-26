Die ArcelorMittal-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Stahlkonzern an der Euronext Paris 3,52 Prozent höher bei 52,28 Euro, ein Plus von 1,78 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 50,50 Euro.
ArcelorMittal-Aktie als CAC40 Gewinner: Stahlwerte atmen nach dem Rücksetzer auf
Die ArcelorMittal-Aktie legt am Donnerstagmorgen um 3,52 % auf 52,28 Euro zu und zählt zu den CAC40 Gewinnern. Die Markterholung trifft einen Wert, der zuletzt unter Druck stand.
CAC40 Gewinner
Warum die ArcelorMittal-Aktie heute steigt
Eine konkrete Unternehmensmeldung gab es am Morgen nicht. Zyklische Werte wie die ArcelorMittal-Aktie reagieren besonders stark auf Konjunktursorgen und auf deren Nachlassen. Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Die US-Börsen machten ihre Verluste größtenteils wett, die Sorgen vor den neuen US-Zollplänen ließen nach, und die Renditen der US-Staatsanleihen sanken auf ein Mehrwochentief.
Der Hintergrund: Zahlen und Kokerei
Am 5. November hatte ArcelorMittal für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 391 Millionen US-Dollar gemeldet, ausgelöst durch die Stilllegung des ukrainischen Standorts Kryvyi Rih. Der bereinigte Nettogewinn stieg zugleich von 474 auf 868 Millionen US-Dollar. Danach geriet die Aktie wieder unter Druck: Anfang der Woche meldeten Marktbeobachter die Stilllegung einer Kokerei in Dunkerque, die Aktie rutschte in Richtung der technischen Marke von 52,82 Euro.
Dass die Aktie am Donnerstag wieder knapp darunter notiert, zeigt, wie nah sie an dieser Schwelle liegt. Für den Stahlkonzern spricht eine solide operative Basis, gegen ihn die anhaltende Unsicherheit über die Nachfrage in Europa.
Steckbrief
- Unternehmen
- ArcelorMittal S.A.
- ISIN
- LU1598757687
- WKN
- A2DRTZ
- Handelssymbol
- MT (Euronext Paris)
- US-Symbol
- MT (NYSE)
- Kurs
- 52,28 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 09:31 Uhr, Euronext Paris
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie ein CAC40 Gewinner? Der Markt erholt sich, und konjunktursensible Werte profitieren überdurchschnittlich. Die Aktie stieg um 3,52 Prozent.
Welche Zahlen hat ArcelorMittal zuletzt gemeldet? Im dritten Quartal standen ein Nettoverlust von 391 Millionen US-Dollar und ein bereinigter Gewinn von 868 Millionen US-Dollar in der Bilanz.
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