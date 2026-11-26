Eine konkrete Unternehmensmeldung gab es am Morgen nicht. Zyklische Werte wie die ArcelorMittal-Aktie reagieren besonders stark auf Konjunktursorgen und auf deren Nachlassen. Der CAC 40 stieg um 1,68 Prozent auf 8.114,62 Punkte, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Die US-Börsen machten ihre Verluste größtenteils wett, die Sorgen vor den neuen US-Zollplänen ließen nach, und die Renditen der US-Staatsanleihen sanken auf ein Mehrwochentief.